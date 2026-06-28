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Выбор идеального арбуза в минуту: что именно выдает испорченный плод на прилавке

Руслан Иваненко
28 июня 2026, 09:45
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Популярный способ проверки постукиванием уступает более надёжным методам оценки спелости арбуза.
Арбуз
Признаки порчи помогут вовремя распознать некачественный арбуз / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, magnific.com

Вы узнаете:

  • Какой арбуз может представлять опасность для здоровья
  • На какие признаки порчи стоит обращать внимание
  • Как выбрать спелый и сочный арбуз

Сезон арбузов уже начался, однако не каждый плод на прилавке безопасен для употребления. Даже внешне привлекательный арбуз может таить риски для здоровья.

Главред решил выяснить, какие арбузы могут представлять опасность и как выбрать по-настоящему спелый и качественный плод.

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Эксперт по безопасности пищевых продуктов Дженнифер Паллиан объяснила, на какие признаки следует обращать внимание покупателям при выборе, пишет Simply Recipes.

По словам специалистки, наибольший риск связан с предварительно нарезанными арбузами, которые хранятся без холодильного оборудования или льда. После разрезания естественный защитный барьер плода исчезает, а сладкая и влажная мякоть создает благоприятные условия для быстрого размножения бактерий.

После разрезания защитная кожура уже не препятствует проникновению бактерий, а сладкая и влажная мякоть становится идеальной средой для размножения опасных микроорганизмов, в частности сальмонеллы, листерии и кишечной палочки.

Эксперт подчеркивает: если нарезанный арбуз долгое время находится при комнатной температуре, от его покупки стоит отказаться.

Не менее важно состояние кожуры. Специалисты рекомендуют внимательно осматривать поверхность плода перед покупкой. Трещины, проколы, мягкие участки или сильные механические повреждения могут свидетельствовать о попадании бактерий внутрь.

Также должны насторожить признаки порчи, среди которых плесень у плодоножки, кислый или неприятный запах, а также характерный хлюпающий звук внутри при встряхивании.

Все эти признаки могут указывать на то, что арбуз начал портиться и его употребление может быть опасным.

Как выбрать спелый и качественный арбуз

Специалисты советуют оценивать не только внешний вид, но и вес плода. Поскольку арбуз примерно на 92% состоит из воды, спелый экземпляр обычно кажется тяжелее, чем ожидается для его размера.

Как выбрать сладкий арбуз
Как выбрать сладкий арбуз / Инфографика: Главред

Еще одним важным показателем спелости является так называемое полевое пятно на боковой поверхности арбуза. Оно должно быть кремово-желтого цвета. Если же пятно белое или слишком светлое, это может свидетельствовать о том, что плод был собран до полного созревания.

Как выбрать спелый и сладкий арбуз, смотрите в видео.

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О ресурсе: Simply Recipes

Сайт Simply Recipes был основан в 2003 году Элизой Бауэр как блог семейных рецептов. Изначально проект был способом восстановить силы после болезни. Со временем он превратился в один из самых популярных кулинарных сайтов, включающий более 3 000 проверенных рецептов, справочников и планов питания.

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