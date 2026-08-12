Как избавиться от жучков в крупе всего за одну ночь: поможет простая крышка от бутылки

Вы узнаете:
- Где на самом деле прячутся крупяные жучки
- Как сделать ловушку без химии
- Почему зараженную крупу придется выбросить
Выбросить пачку крупы с жучками недостаточно - насекомые почти наверняка вернутся. Мелкие вредители селятся не в самом продукте, а в щелях кухонных шкафов и между полками, а на поиски пищи выходят ночью. Избавиться от них можно без химии, с помощью домашней ловушки из двух привычных продуктов, сообщает УНИАН.
Самое простое народное средство - приманка из муки и растительного масла. Муку и масло смешивают до консистенции густой пасты, после чего раскладывают небольшими порциями в пластиковые крышечки от бутылок или крышки от банок.
Емкости ставят на полки кухонного шкафа рядом с крупами и оставляют на ночь. Запах муки привлекает насекомых, а в маслянистой смеси они застревают и уже не могут выбраться. Утром ловушку вместе с содержимым выбрасывают, а при необходимости ставят новую.
Зараженную крупу приманка не спасет
Эффект от такой ловушки имеет свои пределы. Если жучки уже завелись внутри упаковки, от продукта лучше избавиться сразу: насекомые продолжат откладывать яйца, и цикл начнётся сначала.
Поэтому приманка работает скорее как профилактика и как способ диагностики - она показывает, успели ли насекомые расселиться по шкафу за пределами конкретного пакета.
Что делать с остальными запасами
Крупы и муку стоит переложить в стеклянные или другие герметичные емкости - в пакетах и бумажных упаковках вредители чувствуют себя свободнее.
Полки рекомендуется регулярно протирать, уделяя внимание углам и щелям, где насекомые прячутся днём.
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Об источнике: УНИАН
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