Как избавиться от жучков в крупе всего за одну ночь: поможет простая крышка от бутылки

Насекомые прячутся в щелях полок и выходят за едой ночью, поэтому замена одной пачки крупы ничего не меняет.

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Как избавиться от жучков в крупах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Где на самом деле прячутся крупяные жучки

Как сделать ловушку без химии

Почему зараженную крупу придется выбросить

Выбросить пачку крупы с жучками недостаточно - насекомые почти наверняка вернутся. Мелкие вредители селятся не в самом продукте, а в щелях кухонных шкафов и между полками, а на поиски пищи выходят ночью. Избавиться от них можно без химии, с помощью домашней ловушки из двух привычных продуктов, сообщает УНИАН.

Самое простое народное средство - приманка из муки и растительного масла. Муку и масло смешивают до консистенции густой пасты, после чего раскладывают небольшими порциями в пластиковые крышечки от бутылок или крышки от банок.

Емкости ставят на полки кухонного шкафа рядом с крупами и оставляют на ночь. Запах муки привлекает насекомых, а в маслянистой смеси они застревают и уже не могут выбраться. Утром ловушку вместе с содержимым выбрасывают, а при необходимости ставят новую.

Зараженную крупу приманка не спасет

Эффект от такой ловушки имеет свои пределы. Если жучки уже завелись внутри упаковки, от продукта лучше избавиться сразу: насекомые продолжат откладывать яйца, и цикл начнётся сначала.

Поэтому приманка работает скорее как профилактика и как способ диагностики - она показывает, успели ли насекомые расселиться по шкафу за пределами конкретного пакета.

Что делать с остальными запасами

Крупы и муку стоит переложить в стеклянные или другие герметичные емкости - в пакетах и бумажных упаковках вредители чувствуют себя свободнее.

Полки рекомендуется регулярно протирать, уделяя внимание углам и щелям, где насекомые прячутся днём.

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