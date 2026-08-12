Яичница получится гораздо вкуснее: какой продукт добавить вместо молока

Обычный омлет может получиться гораздо нежнее, если не добавлять в яйца молоко.

https://glavred.info/recipes/yaichnica-poluchitsya-gorazdo-vkusnee-kakoy-produkt-dobavit-vmesto-moloka-10787840.html Ссылка скопирована

Как приготовить нежный омлет / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как приготовить классический омлет

Что добавить в омлет вместо молока

Как приготовить нежный омлет

Многие привыкли добавлять молоко к яйцам при приготовлении омлета. Кажется, что это делает блюдо нежнее, но на самом деле результат часто оказывается противоположным: яйца становятся жесткими, резиновыми и теряют естественный вкус.

Именно поэтому известные повара советуют отказаться от молока и заменить его другим продуктом, пишет Главред со ссылкой на Simply Recipes.

видео дня

Почему молоко не стоит добавлять

Многие добавляют молоко по привычке, считая, что оно сделает блюдо нежнее. На самом деле это кулинарный миф. Профессиональные повара Энтони Бурден и Жак Пепин объясняют, что влага из молока испаряется дольше, чем готовится белок, поэтому яйца пересушиваются и становятся жесткими.

Яйца, сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Что работает лучше

Вместо молока повара советуют использовать сливочное масло или небольшое количество сливок в конце приготовления. Это помогает остановить процесс жарки, когда яйца уже готовы, но ещё нежные. Такой прием делает текстуру воздушной и насыщенной, не перебивая естественный вкус.

Эксперты Cook’s Illustrated подтверждают: если вы все же хотите добавить жидкость, её должно быть минимум - не более одной чайной ложки на яйцо. Это позволяет сделать яичницу более мягкой, но не водянистой.

Как приготовить классический омлет

Для идеального результата достаточно трёх яиц, кусочка сливочного масла, соли и перца. Яйца следует хорошо взбить вилкой, чтобы они стали пышными. Смесь выливают только на горячую сковороду и готовят на медленном огне, накрыв крышкой. Важно не пережарить и не допустить подрумянивания - именно тогда блюдо сохраняет нежность.

Смотрите видео о том, как приготовить вкусный омлет с сыром:

@turkishbreakfast Сырный омлет @lezzeti_mutfak_ Инструкция: Взбейте 2 яйца и обжарьте на раскаленном масле. Сразу же посыпьте их тертым сыром. Как только сыр немного расплавится, переверните омлет. Я добавила ещё немного тёртого сыра, зелёный лук (он очень хорошо с ним сочетается) и белый сыр. Сложите его как лаваш и снимите с огня, когда обе стороны станут золотисто-коричневыми. ?? Приготовление турецкого сырного омлета: 2 яйца взбиваются и выкладываются на раскаленное масло, после чего сразу посыпаются тертым сыром. Когда сыр немного расплавится, омлет аккуратно переворачивается. Сверху я ещё добавила немного сыра касар, зелёный лук (он отлично подходит) и белый сыр. Складываем как лепёшку и снимаем с огня, когда обе стороны подрумянятся. ♬ оригинальный звук - Турецкий завтрак

Читайте также:

О ресурсе: Simply Recipes Сайт Simply Recipes был основан в 2003 году Элизой Бауэр как блог семейных рецептов. Изначально проект был способом восстановить силы после болезни. Со временем он превратился в один из самых популярных кулинарных сайтов, включающий более 3 000 проверенных рецептов, справочников и планов питания. Аудитория Simply Recipes превышает 15 миллионов посетителей в месяц. "Все наши рецепты разработаны профессионалами, тщательно протестированы и рассчитаны на настоящую домашнюю кухню, поэтому на вашем столе они будут такими же вкусными, как и на нашем. Наша главная цель - делиться рецептами, которые вам захочется готовить снова и снова", - говорится на сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред