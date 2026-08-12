С какой стороны стоять и как пропускать людей на эскалаторе — правила этикета

Одно простое правило поможет избежать неприятных ситуаций.

https://glavred.info/life/s-kakoy-storony-stoyat-i-kak-propuskat-lyudey-na-eskalatore-pravila-etiketa-10787702.html Ссылка скопирована

Правила этикета на эскалаторе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

С какой стороны следует становиться на эскалаторе

Как быстро пройти по ступеням эскалатора

Этикет касается не только правил поведения за столом или во время официальных встреч. Даже пользование эскалатором имеет свои простые нормы, соблюдение которых помогает не создавать неудобств для других пассажиров.

Главред узнал, что об этом на своём YouTube-канале рассказала эксперт по этикету и изысканности Алена Калиниченко.

видео дня

С какой стороны стоять на эскалаторе

При подъеме на эскалаторе следует занимать правую сторону. Правило правой стороны на эскалаторе связано прежде всего с необходимостью оставлять пространство для тех, кому нужно пройти быстрее.

Если человек стоит посередине или занимает левую часть эскалатора, он может мешать другим пассажирам. Поэтому левая часть должна оставаться свободной для людей, которые спешат и хотят двигаться быстрее.

Смотрите видео о главном правиле этикета на эскалаторе:

Читайте также:

О персоне: Алена Калиниченко Алена Калиниченко - эксперт по этикету и изысканности, психолог-терапевт. В соцсетях делится советами и рассказывает о правилах этикета. В Instagram у неё более 7 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред