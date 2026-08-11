Жизель Бюндхен поделилась редким фото своего 18-месячного сына

Кратко:
- Какой месседж оставила модель
- Как выглядит ее малыш
Супермодель Жизель Бюндхен поделилась трогательным кадром со своим младшим сыном, которому сейчас около полутора лет. На снимке малыш пытается повторять упражнения мамы, занимаясь рядом с ней прямо на палубе яхты.
Как пишет Page Six, на фото видно, как ребенок копирует движения Бюндхен, держась за гантели и повторяя её позу. Сама модель призналась, что этот момент стал для неё особенным напоминанием о том, насколько сильно дети перенимают поведение родителей.
По словам Бюндхен, дети учатся не столько через слова, сколько через пример взрослых, и именно это делает материнство одновременно большой ответственностью и настоящим подарком.
"Как же приятно видеть, какими маленькими они становятся, когда начинают наблюдать за нами и подражать тому, что мы делаем. Они учатся у нас, даже когда мы этого не осознаем. Такие моменты напоминают мне, что мои действия важнее моих слов, потому что многое в том, кем они становятся, формируется примером, который они видят каждый день", - написала она.
Модель редко делится подробностями личной жизни, однако в последнее время всё чаще показывает семейные моменты. Напомним, её младший сын родился в феврале 2025 года в браке с инструктором по джиу-джитсу Жоакимом Валенте.
Помимо малыша, у Бюндхен есть двое старших детей от предыдущего брака с Томом Брэди.
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О персоне: Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен - бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. Также известна как одна из бывших ангелов "Victoria's Secret" (2002-2006). Принимала участие в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre и Chloé; появлялась на обложках авторитетных изданий как Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Allure и Rolling Stone, сообщает Википедия.
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