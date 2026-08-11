Жизель Бюндхен поделилась редким фото своего 18-месячного сына

Сама модель призналась, что этот момент стал для неё особенным.

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Жизель Бюндхен поделилась редкими кадрами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gisele

Кратко:

Какой месседж оставила модель

Как выглядит ее малыш

Супермодель Жизель Бюндхен поделилась трогательным кадром со своим младшим сыном, которому сейчас около полутора лет. На снимке малыш пытается повторять упражнения мамы, занимаясь рядом с ней прямо на палубе яхты.

Как пишет Page Six, на фото видно, как ребенок копирует движения Бюндхен, держась за гантели и повторяя её позу. Сама модель призналась, что этот момент стал для неё особенным напоминанием о том, насколько сильно дети перенимают поведение родителей.

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По словам Бюндхен, дети учатся не столько через слова, сколько через пример взрослых, и именно это делает материнство одновременно большой ответственностью и настоящим подарком.

Жизель Бюндхен поделилась фото с малышом / Фото Instagram/gisele

"Как же приятно видеть, какими маленькими они становятся, когда начинают наблюдать за нами и подражать тому, что мы делаем. Они учатся у нас, даже когда мы этого не осознаем. Такие моменты напоминают мне, что мои действия важнее моих слов, потому что многое в том, кем они становятся, формируется примером, который они видят каждый день", - написала она.

Жизель Бюндхен / Instagram/gisele

Модель редко делится подробностями личной жизни, однако в последнее время всё чаще показывает семейные моменты. Напомним, её младший сын родился в феврале 2025 года в браке с инструктором по джиу-джитсу Жоакимом Валенте.

Помимо малыша, у Бюндхен есть двое старших детей от предыдущего брака с Томом Брэди.

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О персоне: Жизель Бюндхен Жизель Бюндхен - бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. Также известна как одна из бывших ангелов "Victoria's Secret" (2002-2006). Принимала участие в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre и Chloé; появлялась на обложках авторитетных изданий как Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Allure и Rolling Stone, сообщает Википедия.

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