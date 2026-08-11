Вишня засыхает, а абрикос "горит" на солнце: как спасти деревья

Засыхание ветвей вишни и солнечные ожоги абрикоса могут нанести серьёзный ущерб деревьям, однако в некоторых случаях их можно защитить.

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Почему усыхает вишня и желтеет абрикос / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, agroforum.hu

Вы узнаете:

Почему у вишни начинают засыхать ветки

Как проверить, жива ли ветка

Что делать с сухими ветками

Усыхание ветвей у вишни и повреждение листьев абрикоса могут быть следствием различных факторов - от недостатка влаги до болезней и воздействия чрезмерной жары. Если вовремя определить причину проблемы, можно помочь дереву восстановиться или не допустить дальнейшего распространения повреждений.

Главред рассказывает, почему у вишни могут засыхать ветки летом, как проверить их состояние и что делать с солнечными ожогами на абрикосе.

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Почему у вишни засыхают ветки

Одной из возможных причин усыхания вишни является недостаток воды. Особенно часто от этого страдают молодые деревья, которые еще не успели сформировать достаточно крепкую корневую систему.

Доктор Зсузанна Немэти на портале Agroforum.hu объяснила, что сначала необходимо определить, осталась ли ветка живой. Из-за недостатка влаги листья могут вянуть, опадать, желтеть, а со временем отдельные ветки начинают полностью высыхать.

Как проверить, жива ли ветка вишни

Состояние ветки можно проверить двумя простыми способами. Первый - тест на изгиб. Если ветка легко изгибается, внутри ещё могут оставаться живые ткани. Если же она ломается, это может свидетельствовать о том, что древесина полностью высохла.

Второй способ - тест на соскабливание коры. Для этого нужно осторожно снять небольшой участок коры острым инструментом. Зеленая ткань под корой свидетельствует о том, что ветка еще жива. Сухая и коричневая ткань может означать ее отмирание.

Нужно ли обрезать сухие ветки вишни

Если ветка полностью сухая и мертвая, её можно обрезать. Срез делают до участка, где ткань ещё остаётся живой и зелёной.

Особенно важно обратить внимание на поверхность среза. Если внутри заметны желтые или коричневые пятна, это может свидетельствовать об инфекции древесины.

Что любит вишня / Инфографика: Главред

У вишни подобные повреждения могут быть связаны, в частности, с монилиозом или другими грибковыми или бактериальными инфекциями. В таком случае больную часть нужно удалить, захватив не менее 10 см здоровой древесины.

После каждого среза инструмент необходимо дезинфицировать, чтобы не переносить инфекцию на другие части дерева.

Как помочь молодой вишне

Если дерево молодое и страдает от недостатка влаги, ему может помочь регулярный полив. Также почву вокруг дерева можно мульчировать, чтобы влага дольше сохранялась. В жаркий период дополнительной мерой может стать затенение кроны молодого дерева.

В то же время причиной повреждения корней могут быть и вредители. Поэтому в случае сильного усыхания дерева стоит проверить почву вокруг корневой системы.

Смотрите видео о том, почему засыхает вишня:

Почему на абрикосе появляются солнечные ожоги

Отдельной проблемой для садоводов становятся солнечные ожоги листьев абрикоса. По словам специалиста, в последние годы из-за повышения температуры и усиления ультрафиолетового излучения такие повреждения наблюдаются в различных европейских странах.

Особенно сложно защитить от чрезмерного солнца большие старые деревья, для которых установка специальных систем затенения практически невозможна.

Как защитить абрикос от солнечных ожогов

Чтобы снизить риск повреждения дерева, важно не стимулировать чрезмерный рост мягких побегов и листьев. Специалист советует не злоупотреблять азотными удобрениями, а вместо этого обеспечивать растение достаточным количеством калия, кальция и кремния.

Что любит абрикос / Инфографика: Главред

Эти элементы участвуют в формировании клеточных стенок и могут положительно влиять на водный баланс растения. Для быстрой поддержки дерева также можно использовать листовые опрыскивания экстрактами водорослей и аминокислотами.

Еще одним вариантом защиты является каолин - мелкозернистый глинистый минерал, который используют в садоводстве.

По данным экспериментов, его применение может уменьшить повреждения от солнечных ожогов на 50–70%. Каолин создает на поверхности растения защитный слой, который помогает снизить воздействие солнечного излучения.

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