Южная Корея не планирует оказывать Украине военную помощь: в Сеуле объяснили причину

Официальный Сеул готов оказывать Киеву помощь в сферах энергетики, инфраструктуры и образования, однако летальное вооружение остается за пределами переговоров.

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Южная Корея не готова предоставить Украине оружие / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Южная Корея не будет поставлять Украине летальное оружие

Сеул предлагает помощь в энергетике, образовании и медицине

Зеленский заявил о 30–50 тысячах военных КНДР в РФ

Южная Корея не будет поставлять Украине летальное вооружение - даже после появления данных о подготовке КНДР к отправке в Россию ещё 30–50 тысяч военнослужащих. Правительство в Сеуле придерживается осторожной позиции в отношении украинского запроса на системы противовоздушной обороны и другие военные ресурсы, сообщает The Korea Times.

Позицию официального Сеула изложил высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел, который перечислил те направления взаимодействия с Киевом, которые уже функционируют.

"Поставки Южной Кореей оборонных материалов любой стране всегда осуществлялись в соответствии с внутренним законодательством. Правительство предложило Украине поддержку в различных секторах, в частности в энергетике, инфраструктуре, здравоохранении и образовании, и будет продолжать рассматривать меры, направленные на помощь Украине в восстановлении мира и восстановлении страны", - отметил высокопоставленный представитель министерства иностранных дел.

Фактически Республика Корея остается в рамках гуманитарного формата, не переходя к передаче смертоносных систем.

Зеленский заявил о 30–50 тысячах военных КНДР

Реакция Сеула последовала после публикации президента Украины в соцсетях, где речь шла о новой волне участия Пхеньяна в войне на стороне Москвы.

"Принято решение о развертывании на территории России от 30 000 до 50 000 северокорейцев", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Благодаря такому взаимодействию с Кремлем северокорейская армия, по оценке главы государства, накопит опыт ведения современных боевых действий. Именно поэтому Киев и считает логичным усиление взаимодействия с южнокорейской стороной - прежде всего в сфере противовоздушной обороны.

Президент признает, что у партнера есть внутренние барьеры, однако украинский запрос не исчезает из повестки дня.

"У них есть правовые ограничения, предусмотренные Конституцией. Но мы хотели бы наладить это сотрудничество и рассчитываем на него. Наши дипломаты поддерживают контакты", - отметил он.

Сеул: ось Пхеньяна и Москвы нарушает резолюции ООН

В то же время южнокорейский чиновник признал, что сближение КНДР с Россией в военной сфере напрямую затрагивает национальную безопасность его страны и противоречит решениям Совета Безопасности ООН.

"Позиция нашего правительства заключается в том, что это сотрудничество должно быть немедленно прекращено. Мы внимательно следим за развитием событий", - подчеркнул он.

Военное сотрудничество России и КНДР - новости по теме

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил о подготовке новой ракетной группировки КНДР на территории России. Он подчеркнул, что развертывание северокорейского ракетного подразделения с ракетами KN-23 и KN-24 существенно расширит возможности России для нанесения ударов по территории Украины. На данный момент точная роль военных КНДР в составе подразделения остается неизвестной.

Отметим, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в комментарии 24 каналу рассказал о причинах возвращения России к применению северокорейского оружия. По его словам, дефицит собственного производства баллистических ракет вынуждает Кремль экономить стратегический резерв и компенсировать нехватку поставками из Пхеньяна.

Как ранее сообщал Главред, эксперт Леонид Невзлин высказал свою позицию относительно углубления военного союза Москвы и Пхеньяна. Бывший руководитель "ЮКОСа" обратил внимание на сложную переброску ракетных войск КНДР в Воронежскую область и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: The Korea Times The Korea Times - старейшая англоязычная ежедневная газета Южной Кореи, основанная 1 ноября 1950 года активисткой и педагогом Ким Хваран (Гелен Ким) во время Корейской войны. Она входит в состав медиагруппы "Hankook Ilbo" и освещает ключевые события в политике, экономике, обществе и культуре Корейского полуострова. Издание ориентировано на международное сообщество, дипломатов и иностранцев, проживающих в Корее или интересующихся событиями в регионе.

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