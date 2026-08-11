Зарево и дым над Воронежской областью: горит логистический хаб Wildberries

Компания подтвердила эвакуацию сотрудников, обстоятельства возгорания официально не сообщаются.

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Пожар на складе Wildberries - в Воронежской области горит логистический хаб / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

В Новоусманском районе РФ горит склад Wildberries

Местные жители сообщали о взрывах в ночь на 11 августа

Компания подтвердила эвакуацию сотрудников

В ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области РФ загорелся логистический комплекс Wildberries. Жители региона сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников. Об этом сообщает ссылкой проект Astra.

Жители Воронежа и области сообщали о взрывах и атаке на склад Wildberries около трех часов ночи.

видео дня

Согласно анализу Astra, кадров очевидцев, загорелась территория логистического комплекса Wildberries по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Александровка. Над населённым пунктом появились зарево и дым.

Пожар в логистическом комплексе Wildberries под Воронежем / Фото: t.me/exilenova_plus

В пресс-службе компании ранее официально подтвердили эвакуацию сотрудников WB в регионе.

Обстоятельства, которые привели к возгоранию, официального не подтверждали.

Тем временем мониторинговые каналы публикуют видео с места события, на которых видно масштабное горение.

Смотрите видео - В Воронежской области горит склад Wildberries:

Что известно о складе Wildberries в Воронежской области?

Согласно открытым данным, логистический комплекс Wildberries в селе Александровка Новоусманского района был полностью открыт в ноябре 2025 года.

По данным Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области, площадь складского комплекса составляет 152,9 тыс. кв. м, объем хранения - более 90 млн товарных позиций.

В строительство объекта РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) вложила около 11 млрд рублей.

Обновлено. В компании Fire Point заявили, что Силы обороны Украины поразили логистический хаб Wildberries в Воронеже украинскими БПЛА FP-1.

Логистический комплекс Wildberries – один из крупнейших объектов компании в регионе. Его площадь составляет около 156 000 м², а емкость – более 90 млн единиц товаров. Через хаб проходит до 1,8 млн. товаров в день.

Атаки на Wildberries - новости

Как писал Главред, 7 августа в Екатеринбурге был атакован склад Wildberries на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.

В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

В ночь на 4 августа дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы с Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries Красный Бор.

Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

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Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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