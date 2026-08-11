Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Зарево и дым над Воронежской областью: горит логистический хаб Wildberries

Анна Ярославская
11 августа 2026, 06:55обновлено 11 августа, 08:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Компания подтвердила эвакуацию сотрудников, обстоятельства возгорания официально не сообщаются.
Wildberries в Воронеже
Пожар на складе Wildberries - в Воронежской области горит логистический хаб / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • В Новоусманском районе РФ горит склад Wildberries
  • Местные жители сообщали о взрывах в ночь на 11 августа
  • Компания подтвердила эвакуацию сотрудников

В ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области РФ загорелся логистический комплекс Wildberries. Жители региона сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников. Об этом сообщает ссылкой проект Astra.

Жители Воронежа и области сообщали о взрывах и атаке на склад Wildberries около трех часов ночи.

видео дня

Согласно анализу Astra, кадров очевидцев, загорелась территория логистического комплекса Wildberries по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Александровка. Над населённым пунктом появились зарево и дым.

Пожар в логистическом комплексе Wildberries под Воронежем
Пожар в логистическом комплексе Wildberries под Воронежем / Фото: t.me/exilenova_plus

В пресс-службе компании ранее официально подтвердили эвакуацию сотрудников WB в регионе.

Обстоятельства, которые привели к возгоранию, официального не подтверждали.

Тем временем мониторинговые каналы публикуют видео с места события, на которых видно масштабное горение.

Смотрите видео - В Воронежской области горит склад Wildberries:

Скриншот

Что известно о складе Wildberries в Воронежской области?

Согласно открытым данным, логистический комплекс Wildberries в селе Александровка Новоусманского района был полностью открыт в ноябре 2025 года.

По данным Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области, площадь складского комплекса составляет 152,9 тыс. кв. м, объем хранения - более 90 млн товарных позиций.

В строительство объекта РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) вложила около 11 млрд рублей.

Обновлено. В компании Fire Point заявили, что Силы обороны Украины поразили логистический хаб Wildberries в Воронеже украинскими БПЛА FP-1.

Логистический комплекс Wildberries – один из крупнейших объектов компании в регионе. Его площадь составляет около 156 000 м², а емкость – более 90 млн единиц товаров. Через хаб проходит до 1,8 млн. товаров в день.

Атаки на Wildberries - новости

Как писал Главред, 7 августа в Екатеринбурге был атакован склад Wildberries на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.

В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

В ночь на 4 августа дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы с Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries Красный Бор.

Почему Wildberries стал мишенью?
Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

Другие новости:

Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война России и Украины атака дронов Wildberries
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинский дрон пролетел более 1500 км до Орска: горит крупный НПЗ

Украинский дрон пролетел более 1500 км до Орска: горит крупный НПЗ

08:34Война
РФ ударила по Запорожью ракетами и КАБами: в городе много погибших и пострадавших

РФ ударила по Запорожью ракетами и КАБами: в городе много погибших и пострадавших

08:22Украина
Ночной удар по Киеву: РФ атаковала детскую больницу, вспыхнули пожары

Ночной удар по Киеву: РФ атаковала детскую больницу, вспыхнули пожары

07:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам советуют распылять уксус у входной двери: для чего

Украинцам советуют распылять уксус у входной двери: для чего

Звезды уже решили: перед тремя знаками зодиака начнут открываться все двери

Звезды уже решили: перед тремя знаками зодиака начнут открываться все двери

Как убрать пыль с растений: простой трюк, который заменит нудное протирание листьев

Как убрать пыль с растений: простой трюк, который заменит нудное протирание листьев

Арбуз будет сочным и очень сладким: как за несколько секунд определить спелость

Арбуз будет сочным и очень сладким: как за несколько секунд определить спелость

Магнитные бури 11 и 12 августа — специалисты обновили данные по K-индексу

Магнитные бури 11 и 12 августа — специалисты обновили данные по K-индексу

Последние новости

08:34

Украинский дрон пролетел более 1500 км до Орска: горит крупный НПЗ

08:22

РФ ударила по Запорожью ракетами и КАБами: в городе много погибших и пострадавших

07:40

Ночной удар по Киеву: РФ атаковала детскую больницу, вспыхнули пожарыФото

06:55

Зарево и дым над Воронежской областью: горит логистический хаб WildberriesВидео

05:11

Были почти забыты во времена СССР: 5 украинских слов, которые стоит вернуть в лексикон

"Могут лишиться бронирования за один день": юрист - об изменениях в мобилизации осенью«Могут лишиться бронирования за один день»: юрист - об изменениях в мобилизации осенью
04:30

Финансовые проблемы останутся в прошлом: какие знаки зодиака получат редкий шанс

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 29 с

03:27

Что посадить на подоконнике: какие растения можно выращивать дома круглый год

03:03

Крышка на банке не затянулась: как сохранить консервы в первые сутки

Реклама
02:26

Тест на IQ: нужно найти число 96 среди 69 за пять секунд

02:15

Урожай томатов резко пойдет вверх: садоводы раскрыли простую хитростьВидео

00:42

В Киеве и Запорожье взрывы, РФ ударила баллистикой: есть жертвы и "прилеты"

00:01

"Паузы минимальные": полковник назвал сроки и цели нового обстрела РФ

10 августа, понедельник
23:44

Украинцам советуют распылять уксус у входной двери: для чегоВидео

23:10

НБУ резко поднял валютные лимиты: сколько теперь доступно по карте

23:07

"Дворец Путина" остался без защиты после атак Украины — The Telegraph

23:04

11 августа три знака зодиака вступают в новую эру: кому улыбнется судьба

22:21

Кошельки будут ломиться от купюр: какие знаки зодиака будут купаться в роскоши

22:13

Табу при выборе имени для ребенка в Украине — о каких запретах знают не все

22:10

РФ получила новую баллистику из КНДР: Зеленский предупредил об угрозеВидео

Реклама
21:57

Залп десятков ракет по Украине за раз: "Мадяр" раскрыл планы РФ

21:52

Солнечное затмение 12 августа: в каких регионах Украины можно увидеть это явление

21:31

Секретный лайфхак с лавровым листом — зачем его добавляют в сахарницу

21:15

Арбуз будет сочным и очень сладким: как за несколько секунд определить спелостьВидео

21:02

Кондиционер больше не нужен: один простой предмет поможет пережить ночную жаруВидео

20:56

Украинский МиГ-29 разбился в Одесской области: в ВС рассказали о судьбе пилота

20:47

Магнитные бури 11 и 12 августа — специалисты обновили данные по K-индексу

20:44

Польша выставила условие Украине для вступления в ЕС – что требует

20:02

Повестка, ВВК и розыск: юрист рассказал о последствиях потери бронированияВидео

20:01

Зачем прокалывать яйцо иглой: секретный кулинарный трюк для хозяек

19:58

Цены на товары и продукты подскочили: в Госстате раскрыли, что подорожало

19:45

Помидоры трескаются во время созревания: какая ошибка портит весь урожайВидео

19:18

Рожденные сиять: названы даты рождения с мощнейшим природным магнетизмом

19:16

Людей призывают смазать двери средством для мытья посуды: результат удивитВидео

19:10

Кремль готовит медиа-шоу с участием украинских пленных: Коваленко предупредил об угроземнение

19:08

Маринованные помидоры без зелени и специй: простой рецепт на 1 литр воды

19:05

Россия готовит новую волну ударов: куда может целиться враг и что ждет Украину осенью

18:57

"Олицетворяет все плохое": Кулик назвал, кто для Польши хуже Бандеры

18:51

Рыбаки поймали сразу трех подводных гигантов на крючок: как им это удалось

18:37

Мыши панически боятся одного запаха: что нужно насыпать в носок, чтобы прогнать грызунов

Реклама
18:33

Не засохнут даже в зной: каким растениям не страшна экстремальная жараВидео

18:31

Солнечное затмение 12 августа — для кого эта неделя станет судьбоносной

18:29

Ракетного топлива станет меньше: ВСУ поразили важный нефтехимический комбинат РФ

18:06

Собака или пес: что из этого русизм и как на самом деле следует называть питомца

17:56

Мужчина купил картину в секонд-хенде: находка может сделать его богачом

17:44

Черный налет и запах сырости исчезнут: как правильно очистить резинку стиральной машины

17:36

Цены на АЗС достигли пика: начнут ли бензин и дизель дешеветь

17:23

Чем смазать пирожки вместо яиц: простой секрет идеальной корочки

17:11

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с ребенком за 11 секунд

16:51

Пора менять: признаки того, что холодильник доживает последние дниВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять