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В Екатеринбурге масштабный пожар после атаки дронов - что поразила Украина

Анна Косик
7 августа 2026, 08:06обновлено 7 августа, 08:41
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Пожар на объекте усиливается, в небе появляется всё больше густого дыма.
атака на рф
На месте попадания уже возник пожар / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Главное:

  • Украинские дроны атаковали Екатеринбург
  • В РФ горит один из складов Wildberries

В стране-агрессоре России утро 7 августа началось со взрывов и задымления. В Екатеринбурге атакован склад Wildberries на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.

Об этом сообщил украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко. По его словам, есть попадания.

видео дня

Мониторинговый канал Exilenova+ также сообщил об атаке и рассказал больше подробностей. В частности, выяснилось, что работников склада в Екатеринбурге эвакуировали.

Почему Wildberries стал мишенью?
Почему Wildberries стал мишенью / Инфографика: Главред

"Сообщают о пожаре на первом блоке. Склад Wildberries, Екатеринбург", - пишут мониторы.

Для атаки Украина, вероятно, применила дрон "Лютый". Они также отметили, что площадь возгорания на складе достаточно велика и пожар там может длиться более суток.

Скрин из тг
Скриншот из Telegram-канала Главред


Смотрите видео атаки на склад Wildberries в Екатеринбурге:

Какие последствия для РФ имеют атаки на Wildberries

"Главред" писал, что, по словам ведущего аналитика исследовательского агентства Data Insight Сергея Семко, потери продавцов от атак ВСУ на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномиске могут составить около 100–120 млрд рублей, если они были полностью загружены и большая часть находившегося там товара уничтожена.

На фоне кризиса у конкурента Ozon акции компании начали стремительно расти на Московской бирже. Аналитики объясняют это ожиданиями, что даже частичная потеря складских мощностей Wildberries может заметно увеличить долю Ozon на рынке в среднесрочной перспективе, в то время как продавцы ищут стабильный канал продаж без риска повторных атак.

Удары по складам Wildberries - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

Накануне, утром 3 августа, во Владимирской области дроны атаковали логистический центр Wildberries площадью почти 172 тысячи квадратных метров - это один из крупнейших хабов компании.

Ранее, 2 августа, в Самарской области страны-агрессора России беспилотники атаковали логистический комплекс компании Wildberries. После удара на объекте возник пожар.

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О личности: Сергей Стерненко

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала.

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