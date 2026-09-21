Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

Инна Ковенько
21 сентября 2026, 19:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
На две поврежденные установки приходилась вся мощность первичной переработки Московского НПЗ.
В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали
Московский НПЗ полностью прекратил переработку нефти после украинской атаки / Коллаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, Supernova

Главное:

  • Московский НПЗ полностью остановил переработку нефти после атаки дронов
  • Дроны повредили две ключевые установки, обеспечивавшие всю первичную переработку
  • На восстановление работы завода может уйти несколько недель

Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпром нефть", полностью остановил переработку нефти после украинской атаки дронами 20 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

По данным издания, беспилотники поразили две ключевые установки первичной переработки нефти - AVT‑6 и EURO+. Первая обеспечивала 53% мощности предприятия (21 400 тонн в сутки), вторая - 47% (18 800 тонн). Повреждение обеих установок фактически остановило весь процесс первичной дистилляции.

видео дня

Источники Reuters отмечают, что на восстановление работы может уйти несколько недель. Признаком остановки производства стало отсутствие топлива Московского НПЗ на Санкт-Петербургской международной товарной бирже с 21 сентября.

Московский НПЗ является одним из крупнейших в России. В 2024 году он переработал 11,6 млн тонн нефти (около 230 тысяч баррелей в сутки). За этот же год предприятие произвело 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.

Дальнейшая судьба предприятия будет зависеть от масштаба повреждений, однако на данный момент оно полностью утратило возможность осуществлять переработку.

Московский НПЗ
Московский НПЗ / Инфографика: Главред

Почему удары по НПЗ важны - комментарий эксперта

Удары по российским НПЗ могут создать проблемы не только для экспорта нефти, но и для дальнейшей добычи сырья внутри РФ. Повреждение перерабатывающих и экспортных мощностей может вынудить Россию сократить работу скважин. Об этом сообщил специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус в интервью Главреду.

По словам эксперта, масштабы российской нефтеперерабатывающей отрасли не означают, что все предприятия имеют одинаковое значение. На территории РФ работает более 83–85 НПЗ, однако крупных среди них лишь около 12–15, причем значительная часть сосредоточена в европейской части страны.

Именно поэтому повреждение ключевых объектов может создать проблему уже на этапе добычи сырья.

"Таким образом, если экспортировать нефть нельзя, а перерабатывать её в бензин тоже нельзя, потому что НПЗ сгорел или повреждён, возникает вопрос: что делать с добычей? Даже если у нашего военно-политического руководства есть определенный замысел, оно его не раскроет, но можно предположить, что цель заключается в системном сокращении нефтедобычи в России", - отметил Гардус.

Отдельный риск для РФ возникает в случае длительной остановки добывающих объектов. По словам Гардуса, скважины придется консервировать, а во время простоя оборудование может подвергаться коррозии, месторождения - обводняться, а стенки скважин - разрушаться. Из-за этого часть объектов в будущем может оказаться невозможной для полноценного восстановления.

При этом консервация и повторный запуск скважин являются предусмотренными в отрасли процессами, однако их последствия могут быть долгосрочными для российской нефтяной промышленности.

Еще один эффект от ударов связан с бюджетными доходами России. Переработка сырья дает большую добавленную стоимость, чем продажа сырой нефти, поэтому повреждение НПЗ может непосредственно сказываться на прибыли отрасли и поступлениях в бюджет.

"Кроме того, НПЗ производят нефтепродукты, а это продукция с большей добавленной стоимостью. На тонне бензина Россия зарабатывает больше, чем на тонне сырой нефти. Поэтому удары по НПЗ - это также весомый способ сократить доходы федерального бюджета РФ", - подытожил он.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары по НПЗ в РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 20 сентября целью атаки Сил обороны стали нефтеперерабатывающий завод в Капотине под Москвой, а также логистический технопарк "Софино". В результате атаки на территории НПЗ зафиксирован масштабный пожар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки двое человек погибли, еще шестеро получили ранения.

Кроме того, в ночь на 17 сентября украинские военные нанесли удар по Ярославскому НПЗ, а также Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому в Ростове.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что просил Владимира Зеленского отказаться от ударов по дизельному топливу в России. По его словам, именно такие атаки вызывают дефицит топлива в мире.

Читайте также:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Москва НПЗ Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

21:32Война
Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

21:07Украина
В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

19:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Кличко на прощании Пенеттьери: опубликованные кадры запутали поклонников

Кличко на прощании Пенеттьери: опубликованные кадры запутали поклонников

Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: классные способы повторного использования

Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: классные способы повторного использования

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Зачем закапывать увядшие бархатцы на огороде: секрет опытных садоводов

Зачем закапывать увядшие бархатцы на огороде: секрет опытных садоводов

Последние новости

21:58

Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины: назван критический срок

21:34

Готовность терпеть войну доказала единство украинцев: вердикт Андрусивамнение

21:32

"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

21:07

Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

20:36

Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
20:12

Обрезка в сентябре спасет растения зимой: топ-культур для осеннего уходаВидео

20:01

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячейВидео

19:47

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

19:12

Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

Реклама
18:55

Деньги РФ в обмен на подозрение: раскрыта главная угроза для Европы

18:47

Виноград отблагодарит щедрым урожаем: что сделать осенью против грибка

18:40

Об уксусе можно забыть: как удалить известковый налет с лейки душа за минутыВидео

18:33

Крышки от банок обрели новую жизнь: старый трюк вновь набирает популярностьВидео

18:12

Весной не зацветут: какие кустарники категорически нельзя обрезать осенью

18:00

В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

17:36

"Дам показания": звезду сериала "Зимородок" арестовали прямо в аэропорту

17:32

В России запустились необратимые процессы: экономист раскрыл, что добьет экономику РФ

17:17

Украина прекратит удары по НПЗ в России: Зеленский ответил Трампу и назвал условие

17:01

Новые цветные статусы в "Резерв+": адвокат объяснил, что они означают

16:56

Не только количество: Игнат рассказал, как РФ меняет тактику ударов "Шахедами"

Реклама
16:53

Три знака зодиака получат солидную прибыль — кто в числе счастливчиков

16:46

Что носить вместо кроссовок осенью 2026: стилистка назвала 4 удобные моделиВидео

16:18

РФ потеряла контроль над нефтепереработкой: Трамп раскрыл масштаб ударов Украины по РФ

16:08

Выборы в России завершились: сколько набрала партия Путина и чего ожидать Украине

16:01

"Бросил людей": в уличном опросе прозвучала резкая критика Федорова из-за бронирования и поездок за границу

16:00

Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 22 сентября

15:55

"Человек-фейк": украинская жена Михайлова публично бросила путиниста

15:47

Россия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – Новак

15:36

Не только "спасибо": как украинцы выражали благодарность на протяжении веков

15:33

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

14:55

Многие не обращают внимания: что означает дорожный знак с желто-черными полосами

14:55

Достаточно всего одной веточки: раскрыт простой способ размножения смородины

14:55

"Странная идея": Качиньский высказался об Украине и сделал неоднозначное заявление

14:22

"Осквернили": скандальные блогеры подорвали сеть хитом Ротару и возмутили автораВидео

14:08

Не унитаз и не раковина: что является самым грязным предметом в ванной

14:05

Названы три знака зодиака, которым проще добиться богатства и счастья

13:47

Стоимость - 60 млн долларов: ВСУ поразили редкостную РЛС противника

13:24

"Хочу свадьбу": Егорова сделала признание про отношения после Кличко

13:11

Альбом Nirvana 35 лет назад сместил Джексона с вершины чарта: как "Nevermind" изменил музыкуВидео

13:07

Яичница получится намного вкуснее: чем заменить растительное и сливочное масло

Реклама
13:00

В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной и США - что сказали

12:38

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

12:21

Прохлада до +12 градусов и дожди: когда в Украину вернется тепло

12:19

"Проблема с Анджелиной": Джоли обвинили в зависимости Питта

12:12

Лаванда не переживет зиму: пять ошибок при осеннем уходе

12:09

Россия накапливает мощнейшие ракеты для зимних атак по Украине - Bloomberg

11:59

Батареи будут отдавать максимум тепла: какую задачу нужно выполнить в сентябреВидео

11:45

Людей призвали замачивать яблоки в горячей воде: секрет длительного храненияВидео

11:29

Китайский гороскоп на завтра, 22 сентября: Быкам - поездки, Козлам - недомолвки

11:28

Трамп хочет уступок от Зеленского: что решит встреча президентов в Нью-Йорке

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять