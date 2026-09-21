В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

На две поврежденные установки приходилась вся мощность первичной переработки Московского НПЗ.

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Московский НПЗ полностью прекратил переработку нефти после украинской атаки / Коллаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, Supernova

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Московский НПЗ полностью остановил переработку нефти после атаки дронов

Дроны повредили две ключевые установки, обеспечивавшие всю первичную переработку

На восстановление работы завода может уйти несколько недель

Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпром нефть", полностью остановил переработку нефти после украинской атаки дронами 20 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

По данным издания, беспилотники поразили две ключевые установки первичной переработки нефти - AVT‑6 и EURO+. Первая обеспечивала 53% мощности предприятия (21 400 тонн в сутки), вторая - 47% (18 800 тонн). Повреждение обеих установок фактически остановило весь процесс первичной дистилляции.

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Источники Reuters отмечают, что на восстановление работы может уйти несколько недель. Признаком остановки производства стало отсутствие топлива Московского НПЗ на Санкт-Петербургской международной товарной бирже с 21 сентября.

Московский НПЗ является одним из крупнейших в России. В 2024 году он переработал 11,6 млн тонн нефти (около 230 тысяч баррелей в сутки). За этот же год предприятие произвело 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.

Дальнейшая судьба предприятия будет зависеть от масштаба повреждений, однако на данный момент оно полностью утратило возможность осуществлять переработку.

Московский НПЗ / Инфографика: Главред

Почему удары по НПЗ важны - комментарий эксперта

Удары по российским НПЗ могут создать проблемы не только для экспорта нефти, но и для дальнейшей добычи сырья внутри РФ. Повреждение перерабатывающих и экспортных мощностей может вынудить Россию сократить работу скважин. Об этом сообщил специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус в интервью Главреду.

По словам эксперта, масштабы российской нефтеперерабатывающей отрасли не означают, что все предприятия имеют одинаковое значение. На территории РФ работает более 83–85 НПЗ, однако крупных среди них лишь около 12–15, причем значительная часть сосредоточена в европейской части страны.

Именно поэтому повреждение ключевых объектов может создать проблему уже на этапе добычи сырья.

"Таким образом, если экспортировать нефть нельзя, а перерабатывать её в бензин тоже нельзя, потому что НПЗ сгорел или повреждён, возникает вопрос: что делать с добычей? Даже если у нашего военно-политического руководства есть определенный замысел, оно его не раскроет, но можно предположить, что цель заключается в системном сокращении нефтедобычи в России", - отметил Гардус.

Отдельный риск для РФ возникает в случае длительной остановки добывающих объектов. По словам Гардуса, скважины придется консервировать, а во время простоя оборудование может подвергаться коррозии, месторождения - обводняться, а стенки скважин - разрушаться. Из-за этого часть объектов в будущем может оказаться невозможной для полноценного восстановления.

При этом консервация и повторный запуск скважин являются предусмотренными в отрасли процессами, однако их последствия могут быть долгосрочными для российской нефтяной промышленности.

Еще один эффект от ударов связан с бюджетными доходами России. Переработка сырья дает большую добавленную стоимость, чем продажа сырой нефти, поэтому повреждение НПЗ может непосредственно сказываться на прибыли отрасли и поступлениях в бюджет.

"Кроме того, НПЗ производят нефтепродукты, а это продукция с большей добавленной стоимостью. На тонне бензина Россия зарабатывает больше, чем на тонне сырой нефти. Поэтому удары по НПЗ - это также весомый способ сократить доходы федерального бюджета РФ", - подытожил он.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары по НПЗ в РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 20 сентября целью атаки Сил обороны стали нефтеперерабатывающий завод в Капотине под Москвой, а также логистический технопарк "Софино". В результате атаки на территории НПЗ зафиксирован масштабный пожар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки двое человек погибли, еще шестеро получили ранения.

Кроме того, в ночь на 17 сентября украинские военные нанесли удар по Ярославскому НПЗ, а также Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому в Ростове.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что просил Владимира Зеленского отказаться от ударов по дизельному топливу в России. По его словам, именно такие атаки вызывают дефицит топлива в мире.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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