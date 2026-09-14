"Дизельный ультиматум": Трамп обратился с требованием к Зеленскому

Президент США публично призвал Киев изменить цели для ударов, объяснив это угрозой для мирового рынка топлива.

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Трамп требует от Зеленского прекратить удары по дизелю в России / Коллаж: Главред, фото: ОП, соцсети

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Трамп требует прекратить удары по дизелю в РФ

Причина - мировой дефицит топлива

Другие объекты для ударов остаются

Президент США Дональд Трамп заявил, что просил Владимира Зеленского отказаться от ударов по дизельному топливу в России. По его словам, именно такие атаки вызывают дефицит топлива в мире. Об этом глава Белого дома сказал в комментарии журналистам накануне финала чемпионата по гольфу в Ирландии.

"Господину Зеленскому нужно сделать одну вещь. Он должен прекратить уничтожать дизельное топливо в России. Пусть он бьёт по другим целям, но не по дизельному топливу, потому что он создаёт дефицит дизеля", - заявил Трамп.

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Причину дефицита топлива Трамп связывает не с Ближним Востоком

Американский лидер отдельно подчеркнул, что нынешние проблемы с поставками дизеля в мире не имеют отношения к ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, причина кроется исключительно в противостоянии Москвы и Киева.

"Это вызвано не Ближним Востоком, это происходит из-за ситуации между Россией и Украиной. Мы говорили об этом с господином Зеленским. Не нужно бить по дизельному топливу, потому что это вредит всему миру", - отметил президент США.

Трамп говорит, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским и оставляет ему другие цели

По словам Трампа, тема ударов по топливной инфраструктуре уже поднималась в его разговорах с украинским президентом ранее. При этом он подчеркнул, что не требует от Киева полностью прекратить атаки, а лишь убрать дизельные объекты из списка целей.

"Есть много других целей. Мы не хотим, чтобы он бил по дизелю. Он бьёт по дизельным НПЗ", - сказал Трамп.

Видео заявления Трампа смотрите по ссылке.

Удары по НПЗ в РФ - новости

Как писал Главред, серия взрывов прогремела в Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны. Дроны летели над многоэтажками в сторону промышленной зоны, которую в городе обычно называют "нефтянкой".

В ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. В Сети сообщают о ракетном ударе по Волгограду. Вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

В ночь на 6 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани Рязанской области РФ.

28 августа Россию атаковали дроны. В Ярославской области под удар попал НПЗ. Кроме того, БПЛА заметили в Саратовской области, Подмосковье и Москве.

В ночь на 26 августа беспилотники атаковали Нижегородскую область страны-агрессора России. Под удар попал Кстовский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов нефтяного гиганта "Лукойл".

Украина готовит дроны с дальностью полета до 10 000 км

Дальность полета украинских дальнобойных дронов увеличится более чем в три раза за два года - с нынешних 3000 до 10 тысяч километров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

По словам президента, украинская беспилотная программа переходит на новый этап развития.

"Итак, что очень важно сейчас: у нас есть дроны с дальностью полета 3000 с лишним километров. А в этом году у нас будут дроны с дальностью полета 4000 километров, в следующем году - от 5 до 10 тысяч", - заявил президент.

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