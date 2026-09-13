Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Новая угроза для двух областей Украины: РФ хочет изменить тактику наступления

Мария Николишин
13 сентября 2026, 19:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" прогнозирует, что уже в октябре противник откажется от небольших пеших групп в пользу механизированных прорывов.
армия РФ, ВСУ
Россия хочет создать "буферную зону" на севере / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления военного:

  • РФ может попытаться создать "буферную зону" в начале зимы
  • Под удар попадут Сумская и Черниговская области
  • В октябре враг перейдет на тяжелую бронированную технику

В начале зимы страна-агрессор Россия за счет резервов может попытаться создать "буферную зону" в Сумской и Черниговской областях, а также продолжит террор Киева. Об этом заявил командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко во время ежегодной встречи YES.

По его словам, для этого враг может задействовать сформированный мобилизационный резерв на северных границах Украины.

видео дня

"Часть мобилизованного резерва, который будет сформирован к началу зимы, противник может без труда задействовать с целью сдерживания наших усилий и не дать нам перегруппировать какие-либо резервы на северных границах нашего государства. С целью создания "буферной зоны" в Сумской и Черниговской областях и продолжения террора против нашей столицы", - подчеркнул он.

По его мнению, в сентябре наступит кульминация летней наступательной кампании, ведь оккупантам нужно показать хоть какой-то результат.

"А уже в октябре произойдет смена тактики. Мы связываем это с тем, что произойдут резкие изменения погодных условий: начнутся сильные дожди, туманы, а световой день сократится. Противник будет вынужден перейти от тактики небольших пеших групп к использованию тяжелой бронированной техники и пытаться совершать механизированные прорывы вглубь", - отметил Прокопенко.

Он добавил, что так россияне поступали и в прошлом сезоне, но это не принесло никакого успеха, поскольку все колонны противника выявлялись и уничтожались еще в районах выдвижения.

Может ли РФ готовить масштабное наступление на Киев

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко говорил, что у России пока нет достаточных сил для масштабного наступления на Киев со стороны Беларуси или Черниговской области, однако при благоприятных для себя условиях может попытаться создать новую локальную угрозу на севере Украины.

По его словам, в настоящее время основные усилия российской армии сосредоточены на других участках фронта.

"Пока у них нет наступательных возможностей на этом направлении, потому что нет столько людей. Примерно нужно 70 тысяч военнослужащих, чтобы создать там 10–20-километровую буферную зону, как они себе планировали. Мы этого не видим, разведка этого не видит. В планах, возможно, это у них есть при благоприятных условиях", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов Донецкой области.

После нескольких месяцев контратак и постепенного улучшения тактической ситуации на Лиманском направлении подразделения 3-го армейского корпуса провели масштабную операцию против российской группировки к северу от города.

Кроме того, российские войска продолжают медленно продвигаться в Донецкой области и приближаются к Славянску и Краматорску. На этом фоне осенью на этом участке фронта могут развернуться одни из самых интенсивных боев года.

Читайте также:

О персоне: Денис Прокопенко

Денис Прокопенко - украинский офицер, полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады специального назначения "Азов", участник российско-украинской войны, Герой Украины (19 марта 2022 года). Командир операции по битве за Мариуполь (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Черниговская область Сумская область новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Открыли ящик Пандоры": в Кремле признали, что РФ бьет по всему подряд в Украине

"Открыли ящик Пандоры": в Кремле признали, что РФ бьет по всему подряд в Украине

19:18Мир
Новая угроза для двух областей Украины: РФ хочет изменить тактику наступления

Новая угроза для двух областей Украины: РФ хочет изменить тактику наступления

19:09Фронт
Борис Джонсон был в поезде во время эвакуации пассажиров из-за дронов РФ - Der Spiegel

Борис Джонсон был в поезде во время эвакуации пассажиров из-за дронов РФ - Der Spiegel

18:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

Нужно ли закрывать крышку унитаза: ученые дали неожиданный ответ

Нужно ли закрывать крышку унитаза: ученые дали неожиданный ответ

Прощай, прошлое: 3 знака зодиака, чья личная жизнь изменится с 13 сентября

Прощай, прошлое: 3 знака зодиака, чья личная жизнь изменится с 13 сентября

Последние новости

19:34

Гороскоп Таро на завтра 14 сентября: Рыбам - усилия, Девам - забота о себе

19:22

Кровавый ритуал: Кейт Миддлтон запретила детям участвовать в странной традиции

19:18

"Открыли ящик Пандоры": в Кремле признали, что РФ бьет по всему подряд в Украине

19:12

Импланты и филлеры: дочь Трампа заподозрили в серьезных процедурах

19:10

Россия наносит удары по АЗС не просто так: Коваленко рассказал, что скрывает Кремльмнение

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
19:09

Новая угроза для двух областей Украины: РФ хочет изменить тактику наступления

19:01

Дата рождения может подсказать путь к успеху: что скрывает ваше число

18:40

Вселенная приблизится к финалу: ученые пояснили, что произойдет с космосом

18:29

Борис Джонсон был в поезде во время эвакуации пассажиров из-за дронов РФ - Der SpiegelВидео

Реклама
18:17

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкойВидео

18:06

Покупка за бесценок из секонд-хенда удивила коллекционеров: цена поразила

17:31

Песню 1990 года придумали как шутку после смерти музыканта - она стала хитомВидео

17:30

Зачем мясо после жарки опускают в холодную воду: работает ли этот лайфхак

17:26

Удары нужно прекратить: Трамп выдвинул Зеленскому жесткий ультиматумВидео

17:26

Не выбрасывайте чайный пакетик: им можно очистить почти всю ванную

17:13

Землю ждет солнечный удар: к чему готовиться уже 14 сентября

16:54

Финансовый гороскоп на 14–20 сентября: Стрельцам — шанс, Козерогам — перемены

16:51

Турист купил целое село в Испании "за копейки": зачем ему 44 пустых дома

16:47

Украинская ведущая похвасталась роскошной покупкой

16:40

Дизель приближается к рекордной отметке: что будет с ценами на АЗС дальше

Реклама
16:34

Сад погибнет ещё до весны: какая ошибка мешает укоренению деревьев

16:27

Бытовая техника в СССР была роскошью: за что советские семьи отдавали несколько зарплат

16:11

Почему 14 сентября нельзя гулять в лесу: какой церковный праздник

16:08

Стиральная машина будет чистой и без запаха: сколько соды нужно насыпать в барабан

16:03

Не 30 сентября: когда теперь отмечают День Веры, Надежды и Любви

15:50

Украину накроет первое бабье лето: когда температура подскочит до +29 градусов

15:41

На что ловить карася осенью в холодной воде: наживка удивит опытных рыбаковВидео

15:08

РФ может усилить удары по западу Украины: какие объекты под прицелом

14:52

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: где ситуация обостряется

14:36

Обрезка только навредит: какие растения точно не стоит трогать в сентябре

14:18

Утюг больше не будет пачкать одежду: как быстро очистить его от накипи и грязи

14:14

Прогулка с металлоискателем завершилась находкой века: сколько стоит клад

13:56

Что приобрести на случай отключения электричества: список техники на зиму

13:43

Впервые за 6 лет: Селин Дион феерично вернулась на сцену и не сдержала эмоцийВидео

13:34

Зачем бросать дрожжи в унитаз вечером: забытый народный лайфхак

13:16

Китайский гороскоп на завтра, 14 сентября: Змеям - расходы, Кроликам - приключения

13:15

Зачем ложка в барабане стиральной машины: решение распространенной проблемы

13:15

Обычный ламинат уходит в прошлое: какое покрытие покоряет интерьеры в 2026 году

13:13

В Кремле заговорили о трехсторонних переговорах по Украине: где они могут состояться

12:59

Жалко волосы: эксперт назвала главные ошибки при уходе за волосами

Реклама
12:49

Секрет испанского сантехника: обычная бутылка очистит слив за пару секундВидео

12:29

РФ сделала циничное заявление после массированной атаки по Украине: что выдумали оккупанты

11:56

Отнюдь не "ясень": как правильно назвать дерево на украинском языке

11:36

Квашеная капуста получится хрустящей и сочной: сколько соли добавить на 1 кг

11:27

Прощай, прошлое: 3 знака зодиака, чья личная жизнь изменится с 13 сентября

11:07

Конец двухлетнего ада: 4 знака зодиака ждет долгожданный успех

10:53

Защита от бед и приток денег в дом: как проводить древний ритуал с мылом

10:14

В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

10:03

РФ обстреляла АЗС у границы с Польшей: вспыхнул масштабный пожар - первые детали

08:45

РФ массированно атакует запад Украины: в нескольких областях раздаются взрывы, есть раненый

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять