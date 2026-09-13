Новая угроза для двух областей Украины: РФ хочет изменить тактику наступления

Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" прогнозирует, что уже в октябре противник откажется от небольших пеших групп в пользу механизированных прорывов.

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Россия хочет создать "буферную зону" на севере / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления военного:

РФ может попытаться создать "буферную зону" в начале зимы

Под удар попадут Сумская и Черниговская области

В октябре враг перейдет на тяжелую бронированную технику

В начале зимы страна-агрессор Россия за счет резервов может попытаться создать "буферную зону" в Сумской и Черниговской областях, а также продолжит террор Киева. Об этом заявил командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко во время ежегодной встречи YES.

По его словам, для этого враг может задействовать сформированный мобилизационный резерв на северных границах Украины.

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"Часть мобилизованного резерва, который будет сформирован к началу зимы, противник может без труда задействовать с целью сдерживания наших усилий и не дать нам перегруппировать какие-либо резервы на северных границах нашего государства. С целью создания "буферной зоны" в Сумской и Черниговской областях и продолжения террора против нашей столицы", - подчеркнул он.

По его мнению, в сентябре наступит кульминация летней наступательной кампании, ведь оккупантам нужно показать хоть какой-то результат.

"А уже в октябре произойдет смена тактики. Мы связываем это с тем, что произойдут резкие изменения погодных условий: начнутся сильные дожди, туманы, а световой день сократится. Противник будет вынужден перейти от тактики небольших пеших групп к использованию тяжелой бронированной техники и пытаться совершать механизированные прорывы вглубь", - отметил Прокопенко.

Он добавил, что так россияне поступали и в прошлом сезоне, но это не принесло никакого успеха, поскольку все колонны противника выявлялись и уничтожались еще в районах выдвижения.

Может ли РФ готовить масштабное наступление на Киев

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко говорил, что у России пока нет достаточных сил для масштабного наступления на Киев со стороны Беларуси или Черниговской области, однако при благоприятных для себя условиях может попытаться создать новую локальную угрозу на севере Украины.

По его словам, в настоящее время основные усилия российской армии сосредоточены на других участках фронта.

"Пока у них нет наступательных возможностей на этом направлении, потому что нет столько людей. Примерно нужно 70 тысяч военнослужащих, чтобы создать там 10–20-километровую буферную зону, как они себе планировали. Мы этого не видим, разведка этого не видит. В планах, возможно, это у них есть при благоприятных условиях", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов Донецкой области.

После нескольких месяцев контратак и постепенного улучшения тактической ситуации на Лиманском направлении подразделения 3-го армейского корпуса провели масштабную операцию против российской группировки к северу от города.

Кроме того, российские войска продолжают медленно продвигаться в Донецкой области и приближаются к Славянску и Краматорску. На этом фоне осенью на этом участке фронта могут развернуться одни из самых интенсивных боев года.

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О персоне: Денис Прокопенко Денис Прокопенко - украинский офицер, полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады специального назначения "Азов", участник российско-украинской войны, Герой Украины (19 марта 2022 года). Командир операции по битве за Мариуполь (2022), пишет Википедия.

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