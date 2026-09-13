Зачем бросать дрожжи в унитаз вечером: забытый народный лайфхак

Известковый налёт в унитазе можно попробовать удалить простым домашним способом. Как использовать дрожжи и сахар и в каких случаях этот метод сработает.

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Как дрожжи и сахар помогут очистить унитаз / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как дрожжи и сахар помогут очистить унитаз

Для какого налета подойдет домашний трюк

Чего нельзя добавлять в эту смесь

Для очистки унитаза нужно раскрошить примерно половину кубика свежих дрожжей непосредственно в чашу. После этого их следует посыпать 2–3 чайными ложками сахара.

Смесь оставляют на несколько часов, желательно на всю ночь, не пользуясь сантехникой. За это время компоненты должны подействовать на загрязнения. Утром поверхность нужно тщательно обработать туалетной щеткой, уделяя особое внимание местам с наиболее заметным налетом, а затем смыть водой. Главред расскажет об этом подробнее.

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Какой налет можно удалить этим способом

Как сообщает Super Express, домашний метод с дрожжами и сахаром в первую очередь стоит рассматривать как вариант для борьбы со свежими или незначительными отложениями. Если налет начал появляться недавно, его может быть легче удалить после предварительного размягчения.

В то же время застарелый известковый налет имеет гораздо более плотную структуру, поэтому натуральное средство может не справиться с ним за одну процедуру. В таком случае очистку придется повторить или воспользоваться специальным средством для удаления известкового налета, следуя инструкции производителя.

Видео о том, как быстро очистить унитаз, можно посмотреть здесь:

Какую ошибку лучше не допускать

Не стоит смешивать этот способ с другими средствами для чистки унитаза. Особенно это касается хлорсодержащих веществ и кислотных средств, которые могут вступать в опасные химические реакции. Если ранее использовались другие препараты, перед применением домашнего метода поверхность нужно тщательно промыть водой.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

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Об источнике: Super Express Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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