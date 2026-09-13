Тест на IQ: нужно найти пиццу среди овощей за 13 секунд

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди большого количества похожих деталей спрятался объект, который нужно заметить как можно быстрее.
Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти кусочек пиццы, который спрятался среди полезных овощей. На выполнение задания дается всего 13 секунд.
На изображении много овощей, среди которых баклажаны, брокколи, чеснок, огурцы, помидоры, лук и морковь. Из-за большого количества похожих элементов спрятанную пиццу можно легко не заметить.
Попробуйте установить таймер на 13 секунд и найти кусочек пиццы. Внимательно осмотрите всё изображение и не отвлекайтесь на овощи.
Оптические иллюзии и головоломки могут тренировать концентрацию, внимательность и способность быстро находить нужные объекты среди большого количества деталей. В то же время подобные задания не являются научным тестом на уровень интеллекта - это прежде всего развлечение для проверки наблюдательности.
Если вам не удалось найти пиццу за 13 секунд, ниже можно проверить правильный ответ. Кусочек пиццы с пепперони спрятался в третьей строке снизу, между капустой и перцем чили.
Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти козла среди овец за 7 секунд.
Также можно проверить свою наблюдательность в тесте, где нужно было найти число 58 среди 56 за 7 секунд.
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Об источнике: The Sun
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