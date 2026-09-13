Тест на IQ: нужно найти пиццу среди овощей за 13 секунд

Оптические головоломки могут стать интересным способом проверить свою внимательность и наблюдательность.

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Нужно найти пиццу среди овощей за 13 секунд / Фото: SunLife

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд изображение может показаться простым, однако среди большого количества похожих деталей спрятался объект, который нужно заметить как можно быстрее.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти кусочек пиццы, который спрятался среди полезных овощей. На выполнение задания дается всего 13 секунд.

На изображении много овощей, среди которых баклажаны, брокколи, чеснок, огурцы, помидоры, лук и морковь. Из-за большого количества похожих элементов спрятанную пиццу можно легко не заметить.

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Нужно найти пиццу среди овощей за 13 секунд / Фото: SunLife

Попробуйте установить таймер на 13 секунд и найти кусочек пиццы. Внимательно осмотрите всё изображение и не отвлекайтесь на овощи.

Оптические иллюзии и головоломки могут тренировать концентрацию, внимательность и способность быстро находить нужные объекты среди большого количества деталей. В то же время подобные задания не являются научным тестом на уровень интеллекта - это прежде всего развлечение для проверки наблюдательности.

Если вам не удалось найти пиццу за 13 секунд, ниже можно проверить правильный ответ. Кусочек пиццы с пепперони спрятался в третьей строке снизу, между капустой и перцем чили.

Ответ на головоломку / Фото: SunLife

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти козла среди овец за 7 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в тесте, где нужно было найти число 58 среди 56 за 7 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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