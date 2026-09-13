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Зачем мясо после жарки опускают в холодную воду: работает ли этот лайфхак

Марина Иваненко
13 сентября 2026, 17:30
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Жареное мясо может стать жестким из-за чрезмерной термической обработки. Рассказываем, почему контроль времени важнее необычных кулинарных лайфхаков.
Действительно ли холодная вода делает мясо более мягким?
Действительно ли холодная вода делает мясо более мягким / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем горячее мясо окунают в холодную воду
  • Почему у этого лайфхака есть существенные недостатки
  • Как сохранить сочность мяса во время жарки

Среди кулинаров распространяется необычный лайфхак для улучшения текстуры готового мясного блюда. Некоторые хозяева сразу после жарки ненадолго окунают мясо в холодную воду, чтобы сделать его более мягким и сочным. Такой способ может показаться странным, ведь обычно после приготовления мясо стараются, наоборот, не соприкасать с водой, чтобы сохранить его вкус и корочку. Главред расскажет подробнее.

По данным издания Kertvar, суть метода заключается в том, чтобы вынуть горячее мясо из сковороды, на несколько секунд опустить в холодную воду, дать стечь лишней жидкости и оставить под крышкой или в закрытом контейнере до самой подачи на стол. Сторонники этого способа считают, что благодаря такому приёму мясо дольше остаётся сочным и не пересыхает после жарки.

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Действительно ли холодная вода делает мясо более сочным

После погружения в воду часть влаги остается на поверхности и в верхних слоях мяса. Если после этого накрыть блюдо крышкой или положить его в закрытый контейнер, жидкость не испаряется так быстро. Именно это может создавать впечатление, что мясо стало мягче и сочнее.

Однако такой эффект не означает, что холодная вода возвращает мясу сок, который оно потеряло во время жарки. Этот метод скорее помогает удержать дополнительную влагу на поверхности продукта. При этом у него есть несколько очевидных побочных эффектов, которые могут ухудшить вкусовые качества готового блюда.

Вместе с водой мясо теряет часть вкуса

Холодная вода смывает с поверхности часть специй, мясного сока и жира, которые образуются во время жарки. Из-за этого вкус готового блюда может стать менее насыщенным. Особенно заметной эта разница будет в мясе, которое готовили с большим количеством приправ или обжаривали до румяной корочки.

Еще один недостаток заключается в потере хрустящей корочки. Корочка, которая образуется во время жарки, вступает в контакт с водой и размокает. Поэтому даже если внутри мясо будет казаться более сочным, снаружи оно уже не будет иметь той самой аппетитной текстуры.

Видео о том, как вкусно пожарить мясо на сковороде, можно посмотреть здесь:

Температура воды не дает ожидаемого эффекта

Практические проверки доказали, что температура воды вообще не влияет на способность волокон впитывать влагу. То есть нет оснований полагать, что именно холодная вода обладает особым свойством делать готовое мясо более мягким.

Погружение продукта в воду после жарки также не изменяет процесс, который уже произошел во время термической обработки. Если мясо было пережарено и потеряло значительное количество внутренней влаги, кратковременный контакт с холодной водой не способен полностью компенсировать эту потерю.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке инфографика
Сколько времени запекать мясо птицы в духовке инфографика / Главред

Что на самом деле помогает сохранить сочность

Специалисты отмечают, что лучший способ сохранить сочность - это контроль времени приготовления. Чем дольше мясо остается на сковороде, тем больше внутреннего сока оно теряет и тем жестче становится. Именно поэтому важно не превышать необходимое время термической обработки.

Не менее важно дать готовому мясу немного отдохнуть после жарки. За это время соки внутри куска распределяются более равномерно, поэтому при нарезке их теряется меньше. Такой подход позволяет сохранить естественную сочность мяса без погружения в воду и потери румяной корочки.

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Об источнике: Kertvár.hu

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