РФ сделала циничное заявление после массированной атаки по Украине: что выдумали оккупанты

В Москве цинично пытаются выдать очередную массированную террористическую атаку на Украину за "удары по военным целям".

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Массированный удар РФ 13 сентября / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГСЧС

Кратко:

РФ пытается цинично оправдать очередной массированный удар по Украине

Оккупанты традиционно назвали атаку ударами по военным целям

Оккупационные войска РФ цинично отчитались о массированной атаке на Украину 13 сентября. Оккупанты оправдываются, что наносили удары "высокоточным оружием по военным объектам".

Российское Минобороны заявило о якобы поражении объектов железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые, по утверждению российской стороны, использовались для перевозки военных грузов из стран Европы.

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Российское ведомство заявило о якобы нанесении удара по логистической базе "Новой почты" в Нерубайском в Одесской области. Россияне цинично называют её объектом хранения и распределения военных грузов. якобы использовали для хранения и распределения военных грузов.

Также в Минобороны РФ утверждают, что российские войска якобы поразили подстанции "Усатово" в Одессе и "Новая" в Николаеве. По российской версии, они обеспечивают работу портовой и логистической инфраструктуры.

Кроме того, российская сторона заявила о возможном поражении железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. В Минобороны РФ утверждают, что соответствующие объекты используются для перевозки военных грузов из Европы.

Россия готовит удар баллистическими ракетами по западу Украины

Главред писал, что, по словам заместителя начальника ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, Москва не просто продолжает массированные ракетно-дроновые атаки, но и постепенно увеличивает их интенсивность, пытаясь нанести Украине не только военные потери, но и создать масштабные социально-экономические проблемы.

По оценкам разведки, до конца этого года страна-агрессор Россия планирует провести заключительные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 13 сентября - последние новости

Главред писал, что в ночь на 13 сентября Россия атаковала западные области Украины. Вблизи международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области российский беспилотник попал в автозаправочную станцию. После удара на территории АЗС разразился масштабный пожар.

Напомним, российские беспилотники утром 13 сентября атаковали Тернополь. В городе прогремела серия взрывов, есть попадания в объекты инфраструктуры. На данный момент известно об одном пострадавшем.

В Ивано-Франковске в результате атаки поврежден многоквартирный дом, по предварительным данным, один человек получил травмы. В Хмельницкой области обломки сбитого российского дрона упали на территорию предприятия, где возник пожар. Во Львовской области взрывы прогремели в Стрые, где впоследствии сообщили о повреждении жилого дома.

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Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. В связи с вторжением России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ было внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

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