Секрет испанского сантехника: обычная бутылка очистит слив за пару секунд

Для прочистки медленно работающего слива не всегда нужна бытовая химия. Пластиковая бутылка создаст давление и поможет разрыхлить загрязнения.

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Способ с обычной пластиковой бутылкой поможет избавиться от засора / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как обычная бутылка способна заменить вантуз

Как вода под давлением помогает освободить слив

В каком случае домашний метод уже не сработает

Если вода в кухонной раковине стала уходить заметно медленнее, причиной может быть небольшой засор. В такой ситуации необязательно сразу заливать в слив агрессивную химию или вызывать мастера. Испанский сантехник рекомендует сначала попробовать простой способ с обычной пластиковой бутылкой.

Метод действует по принципу вантуза. Вода под давлением попадает в трубу и помогает разрыхлить скопившиеся внутри мелкие отложения. Однако такой прием подходит только для частичных засоров, когда жидкость продолжает стекать, пусть и медленнее обычного. Об этом пишет kertvar.hu.

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Как прочистить слив при помощи бутылки

Для процедуры понадобится мягкая пластиковая бутылка, которую можно легко сжать. Ее необходимо полностью наполнить водой, после чего выполнить несколько действий:

Перевернуть наполненную бутылку горлышком вниз.

Плотно прижать горлышко к сливному отверстию.

Резко сжать бутылку, направляя воду в трубу под давлением.

Открыть кран и проверить скорость стока воды.

Чтобы способ сработал, горлышко должно максимально плотно прилегать к сливу. Если вода начнет вытекать по сторонам, давление уменьшится и процедура окажется менее эффективной.

Чтобы способ сработал, горлышко должно максимально плотно прилегать к сливу / Фото: скриншот с Youtube

При необходимости действия можно повторить несколько раз. Вода под напором способна сдвинуть остатки пищи, жир и другие небольшие загрязнения, мешающие нормальному стоку.

Когда домашний способ уже не поможет

Метод с бутылкой не рассчитан на полностью забитые трубы или плотные засоры, расположенные глубоко в системе. Если после нескольких попыток вода по-прежнему уходит медленно, повторять процедуру бесконечно не стоит.

Метод с бутылкой не рассчитан на полностью забитые трубы или плотные засоры / Фото: kertvar.hu

В таком случае потребуется вантуз, сантехнический трос или другое подходящее приспособление. Если определить место и причину засора самостоятельно не удается, безопаснее обратиться к сантехнику.

Также не следует смешивать разные химические средства для очистки труб: их компоненты могут вступить в опасную реакцию. Особенно осторожно нужно действовать, если агрессивный состав уже был залит в слив.

Пустая бутылка еще пригодится в хозяйстве

Одноразовые ПЭТ-бутылки не рекомендуют постоянно наполнять напитками и использовать в течение длительного времени. На пластике постепенно появляются мелкие повреждения, в которых могут скапливаться загрязнения.

Тем не менее несколько пустых бутылок можно оставить для бытовых нужд. Одна из них способна заменить вантуз и помочь быстро справиться с небольшим засором в кухонной раковине - без лишних расходов и сильнодействующей химии.

Смотрите в видео о том, как прочистить трубы в домашних условиях:

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