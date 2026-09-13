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Секрет испанского сантехника: обычная бутылка очистит слив за пару секунд

Константин Пономарев
13 сентября 2026, 12:49
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Для прочистки медленно работающего слива не всегда нужна бытовая химия. Пластиковая бутылка создаст давление и поможет разрыхлить загрязнения.
Способ с обычной пластиковой бутылкой поможет избавиться от засора
Способ с обычной пластиковой бутылкой поможет избавиться от засора / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как обычная бутылка способна заменить вантуз
  • Как вода под давлением помогает освободить слив
  • В каком случае домашний метод уже не сработает

Если вода в кухонной раковине стала уходить заметно медленнее, причиной может быть небольшой засор. В такой ситуации необязательно сразу заливать в слив агрессивную химию или вызывать мастера. Испанский сантехник рекомендует сначала попробовать простой способ с обычной пластиковой бутылкой.

Метод действует по принципу вантуза. Вода под давлением попадает в трубу и помогает разрыхлить скопившиеся внутри мелкие отложения. Однако такой прием подходит только для частичных засоров, когда жидкость продолжает стекать, пусть и медленнее обычного. Об этом пишет kertvar.hu.

видео дня

Как прочистить слив при помощи бутылки

Для процедуры понадобится мягкая пластиковая бутылка, которую можно легко сжать. Ее необходимо полностью наполнить водой, после чего выполнить несколько действий:

  • Перевернуть наполненную бутылку горлышком вниз.
  • Плотно прижать горлышко к сливному отверстию.
  • Резко сжать бутылку, направляя воду в трубу под давлением.
  • Открыть кран и проверить скорость стока воды.

Чтобы способ сработал, горлышко должно максимально плотно прилегать к сливу. Если вода начнет вытекать по сторонам, давление уменьшится и процедура окажется менее эффективной.

Чтобы способ сработал, горлышко должно максимально плотно прилегать к сливу
Чтобы способ сработал, горлышко должно максимально плотно прилегать к сливу / Фото: скриншот с Youtube

При необходимости действия можно повторить несколько раз. Вода под напором способна сдвинуть остатки пищи, жир и другие небольшие загрязнения, мешающие нормальному стоку.

Когда домашний способ уже не поможет

Метод с бутылкой не рассчитан на полностью забитые трубы или плотные засоры, расположенные глубоко в системе. Если после нескольких попыток вода по-прежнему уходит медленно, повторять процедуру бесконечно не стоит.

Метод с бутылкой не рассчитан на полностью забитые трубы или плотные засоры
Метод с бутылкой не рассчитан на полностью забитые трубы или плотные засоры / Фото: kertvar.hu

В таком случае потребуется вантуз, сантехнический трос или другое подходящее приспособление. Если определить место и причину засора самостоятельно не удается, безопаснее обратиться к сантехнику.

Также не следует смешивать разные химические средства для очистки труб: их компоненты могут вступить в опасную реакцию. Особенно осторожно нужно действовать, если агрессивный состав уже был залит в слив.

Пустая бутылка еще пригодится в хозяйстве

Одноразовые ПЭТ-бутылки не рекомендуют постоянно наполнять напитками и использовать в течение длительного времени. На пластике постепенно появляются мелкие повреждения, в которых могут скапливаться загрязнения.

Тем не менее несколько пустых бутылок можно оставить для бытовых нужд. Одна из них способна заменить вантуз и помочь быстро справиться с небольшим засором в кухонной раковине - без лишних расходов и сильнодействующей химии.

Смотрите в видео о том, как прочистить трубы в домашних условиях:

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Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

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