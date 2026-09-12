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Унитаз может быть грязнее, чем кажется: все дело в детали, о которой забывают

Константин Пономарев
12 сентября 2026, 21:27
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Бактерии могут сохраняться на бачке, основании и ручке унитаза. Еженедельная обработка этих поверхностей помогает поддерживать чистоту в ванной.
На ручке смыва могут скапливаться бактерии
На ручке смыва могут скапливаться бактерии / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какая часть унитаза может оказаться грязнее сиденья
  • Как одна тряпка способна разнести бактерии по ванной
  • Как десятисекундная уборка помогает поддерживать чистоту

На ручке смыва могут скапливаться бактерии, даже если она выглядит чистой. Простая еженедельная обработка поможет поддерживать гигиену в ванной комнате.

Унитаз считается одним из наиболее загрязненных мест в доме, поэтому во время уборки основное внимание обычно уделяют чаше и сиденью. Однако на внешних поверхностях также могут скапливаться бактерии, пыль и другие загрязнения. Об этом пишет Express.

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Особенно часто без должной обработки остается ручка или кнопка смыва. На ее очистку требуется около десяти секунд, но многие пропускают этот этап, поскольку поверхность визуально кажется чистой.

Какую часть унитаза важно протирать каждую неделю

Профессиональная уборщица и представительница компании Katie's Cleaning Service Кэти Степп рассказала, что люди нередко забывают обрабатывать бачок, ручку и основание унитаза.

"Внешняя часть унитаза часто остается без внимания, но на ней скапливается много микробов и пыли. Пренебрежение чисткой бачка, ручки и основания может привести к скоплению бактерий", - предупредила Кэти.

Ручка смыва ежедневно контактирует с руками и поэтому может быстро загрязняться
Ручка смыва ежедневно контактирует с руками и поэтому может быстро загрязняться / Фото: скриншот с Youtube

Ручка смыва ежедневно контактирует с руками и поэтому может быстро загрязняться. При этом отсутствие видимых пятен создает ошибочное впечатление, что ее не нужно регулярно дезинфицировать.

Дополнительным источником загрязнения может стать смыв при поднятой крышке. Мельчайшие капли способны оседать на расположенных рядом поверхностях, включая кнопку, бачок и пол.

Чтобы снизить вероятность накопления бактерий, внешние части унитаза рекомендуется протирать во время каждой еженедельной уборки. Обработка ручки или кнопки подходящим дезинфицирующим средством занимает не более нескольких секунд.

Одна тряпка может разнести загрязнения по ванной

Еще одной распространенной ошибкой считается использование одной салфетки для всех поверхностей. Вместо удаления загрязнений такой способ способен перенести их с унитаза на бачок, ручки и другие предметы.

Для разных зон ванной комнаты лучше использовать отдельные губки или салфетки
Для разных зон ванной комнаты лучше использовать отдельные губки или салфетки / Фото: скриншот с Youtube

"Использование одной и той же тряпки для протирки нескольких поверхностей может привести к распространению бактерий с одного места на другое. Например, протирание унитаза той же тканью, что и ручка или сиденье, может привести к загрязнению этих поверхностей", - отметила уборщица.

Для разных зон ванной комнаты лучше использовать отдельные губки или салфетки.

Смотрите в видео о том, как легко очистить унитаз:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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