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Неожиданное средство из холодильника: что на самом деле удаляет налет в ванной

Марина Иваненко
9 сентября 2026, 17:46
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Как очистить ванну от налёта без агрессивных средств? Рассказываем о необычном домашнем способе с использованием пахты и о правилах безопасной очистки.
Как отмыть ванну от налёта
Как очистить ванну от налёта / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как очистить ванну от известкового налета
  • Как использовать пахту для чистки
  • Поможет ли этот способ справиться с застарелыми отложениями

Известковый налет, остатки мыла и стойкая грязь со временем лишают даже чистую ванну первоначального блеска. Однако не спешите покупать агрессивную бытовую химию - для очистки можно попробовать простой домашний метод с использованием обычной пахты или масленки. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Kertvár, пахта благодаря своей кислотности и относительно низкому уровню pH может помогать размягчать известковые и мыльные отложения. При этом такой способ лучше использовать для свежего налета, а не для многолетних толстых наслоений.

видео дня

Как правильно очистить ванну пахтой

Сначала равномерно нанесите пахту на загрязнённые участки с помощью мягкой губки или салфетки из микрофибры. После этого оставьте средство примерно на 20 минут, чтобы оно успело подействовать на отложения.

Затем осторожно протрите поверхность мягкой губкой легкими круговыми движениями. Жесткие абразивные губки и металлические скребки использовать не стоит, так как они могут оставить царапины на покрытии.

В завершение тщательно смойте остатки средства тёплой водой и вытрите ванну насухо чистой мягкой тряпкой. Это поможет избежать появления новых пятен от высохшей воды.

Видео о том, как быстро и легко отмыть ванну, можно посмотреть здесь:

Как справиться с застарелым налетом

Если на поверхности остался стойкий известковый налет, не стоит бездумно смешивать пахту с другими бытовыми средствами. В частности, пищевая сода вступает в реакцию с кислотой и снижает её кислотность, поэтому такое сочетание не обязательно сделает очистку более эффективной.

Для застарелого налета лучше использовать средство, рекомендованное именно для типа покрытия вашей ванны. Особенно осторожно следует обращаться с акриловыми поверхностями, которые легко повредить абразивными средствами.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Для каких поверхностей подходит этот метод

Пахту не стоит считать универсальным средством для всех типов сантехники. Перед применением необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя ванны относительно допустимых средств для очистки.

Даже если способ кажется безопасным, сначала нанесите небольшое количество пахты на незаметный участок и проверьте реакцию покрытия. Если поверхность не изменила цвет или блеск, средство можно использовать для дальнейшей очистки.

Пахта не заменит специализированное средство в борьбе с многолетним толстым слоем извести, однако может стать простым вариантом для ухода и удаления свежих мыльных и известковых отложений.

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Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

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