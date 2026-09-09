Удар по Новороссийску: Силы обороны добивают фрегат "Адмирал Эссен"

Удар по военной инфраструктуре Новороссийска провели операторы Департамента активных действий ГУР.

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Силы обороны добивают фрегат "Адмирал Эссен" / коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/DIUkraine

Кратко:

На палубной надстройке корабля "Адмирал Эссен" вспыхнул пожар

В августе по фрегату "Адмирал Эссен" также был удар

В ночь на среду, 9 сентября, Силы обороны Украины нанесли комплексный удар по военно-морской базе РФ в Новороссийске Краснодарского края. Среди пораженных целей – российский фрегат "Адмирал Эссен", являющийся носителем крылатых ракет "Калибр".

О результатах спецоперации сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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Удар по военной инфраструктуре Новороссийска провели операторы Департамента активных действий ГУР совместно с другими подразделениями сил обороны Украины.

После удара по фрегату проекта 11356 "Адмирал Эссен" на палубной надстройке корабля вспыхнул пожар.

По данным ГУР, "Адмирал Эссен" - носитель крылатых ракет "Калибр", которыми Россия регулярно наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Кстати, в мае и августе 2026 года ГУР и Силы обороны Украины уже наносили удар по фрегату "Адмирал Эссен".

Новороссийск / Инфографика: Главред

Почему Украина должна продолжать наносить удары по Новороссийску - мнение эксперта

Как писал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" и эксперт по международной энергетической политике Михаил Гончар заявил, что Украина имеет возможности существенно ограничить способность России экспортировать нефть и газ, что напрямую влияет на финансирование ее военных действий. В то же время он подчеркнул, что такой эффект не будет быстрым и достигается только через систематические и длительные удары по энергетической инфраструктуре.

По его словам, в случае потери экспортных рынков у РФ возникнет проблема избытка добываемой нефти, поскольку значительная часть перерабатывающих мощностей уже не функционирует. Из-за ограниченных возможностей хранения это может заставить Россию постепенно консервировать скважины, что, по мнению эксперта, станет ключевым этапом глубокого энергетического кризиса в стране.

"Это не означает, что нужно тотально разнести Новороссийск, Усть-Лугу или Приморск. Регулярные прицельные удары приведут к тому, что танкеры для загрузки нефтью просто перестанут приходить в Россию, потому что никто не захочет рисковать. А те перевозчики, которые захотят рисковать, будут требовать безумные страховки, безумные ставки фрахта. И при таких ставках экспорт потеряет свой бизнес-смысл", - отметил он.

Удары по Новороссийску - последние новости

Силы обороны Украины при участии Сил беспилотных систем в ночь на 9 сентября атаковали военно-морскую базу Новороссийск в Краснодарском крае.

Напомним, Главред писал, что в ночь на 12 августа Силы обороны Украины провели операцию по поражению военно-морской базы России в Новороссийске. Она является одним из ключевых пунктов базирования Черноморского флота страны-агрессора.

Ранее, в июле, Военно-морские силы ВС Украины уничтожили пограничный корабль ФСБ РФ "Изумруд" вблизи Новороссийска. Украинские военные моряки потопили это судно с помощью морского беспилотного комплекса Sargan-3000.

В ночь на 8 июня дроны атаковали российский город Новороссийск в Краснодарском крае. Под удар попал, в частности, нефтяной терминал "Шесхарис".

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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