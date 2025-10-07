Блэкаут в Москве и новое оружие от США: Гончар – о том, что задумал Трамп

Украина способна устроить блэкаут в Москве и похоронить энергетику Российской Федерации даже без американских ракет Tomahawk, считает Михаил Гончар.

Украине нужно "погасить" Москву, то есть устроить энергетическую блокаду столицы РФ – Гончар / Коллаж: Главред

США предоставят Украине разведывательные данные для нанесения ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России. И целями могут быть НПЗ, трубопроводы, электростанции и т.д. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. По данным издания, Трамп уже подписал разрешение Пентагону и разведывательным агентствам помогать нам с ударами по энергетике Российской Федерации.

И все это на фоне сообщений, в частности Вэнса и Келлога, о том, что Трамп может принять решение о предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал Главреду, как помощь США разведданными расширит возможности Украины уничтожать российскую энергетику, предоставит ли Трамп украинцам ракеты Tomahawk, способна ли Украина устроить блэкаут в Москве и похоронить энергетику РФ, а также как украинские удары по российской нефтепереработке толкают Россию к коллапсу.

Как вы оцениваете значение помощи американцев в виде предоставления разведывательных данных для ударов по объектам российской энергетики? Насколько это расширит наши возможности?

Пока рано говорить о том, что эта помощь стала реальностью. Пока это только слив информации, а потому остается вопросом, будет ли все так, как об этом написано. Ведь когда действительно есть серьезные намерения, о них таким образом не сообщают, тем более, когда речь идет о такой чувствительной вещи – разведывательной информации.

Как по мне, этот слив призван создать дополнительную проекцию давления на Россию со стороны администрации Трампа, чтобы склонить Путина к переговорам. У Трампа маниакально считают, что переговоры решат все, и проблема сейчас лишь в том, что Путин почему-то не хочет садиться за стол переговоров. До сих пор Трамп и его администрация пытались поощрять Москву к переговорам, то есть действовали "методом пряника", отсрочивая введение "адских санкций" или блокируя их (летом Сенат США был готов проголосовать за эти санкции, но Трамп остановил процесс). Потом были красная дорожка, встреча Трампа и Путина на Аляске и куча комплиментов Путину.

По мнению Гончара, США не дадут Украине Tomahawk, но могут предоставить другое оружие / Скриншот

Впрочем, "метод пряника" не сработал, поэтому Вашингтон создал проекцию угрозы для России: мол, Штаты предоставят Украине дальнобойные ракеты. Однако это дополнительное давление начнет работать тогда, когда американцы трансформируют слова в дела. Пока что мы этого не видим.

Если говорить о ракетах Tomahawk, то я практически убежден, что их Украине не дадут. Да, мы просили Tomahawk, а именно модификацию этих ракет, предусматривающую запуск с наземных комплексов, ведь Tomahawk – это крылатая ракета морского базирования, и никто не предоставит их вместе с боевыми кораблями.

Эта химера с Tomahawk выдает намерения США о создании дополнительного давления на Россию. Конечно, на самом деле речь может идти не о Tomahawk, а о каких-то других видах вооружения – мол, отвлекается внимание РФ ракетами Tomahawk, а на самом деле Украина получает другие ракеты. И вряд ли американцы могут предоставить нам что-то другое, кроме хорошо известных нам ATACMS.

Поэтому пока все это бурлит в информационном пространстве, каждый трактует эту информацию так, как ему хочется. Пока Трамп не перешел от пассивного содействия России к активному противодействию ей. Поэтому сейчас больше вопросов, чем ответов.

Что касается предоставления нам разведывательной информации, то, честно говоря, мы и так видим, куда бить, и без американских данных. Впрочем, эта разведывательная информация нужна, потому что мы, космическо-ракетная держава, за 34 года так и не обзавелись собственными разведывательными спутниками на орбите. Даже Азербайджан перед началом операции по освобождению Нагорного Карабаха запустил спутник-разведчик. У нас такого нет, "спутник Притулы" не считается, потому что в этом случае речь идет об аренде определенных мощностей для космической съемки. Поэтому, конечно, нам нужна оперативная информация. Грубо говоря, когда мы нанесли удар по тому или иному объекту, надо посмотреть, каков результат. Да, мы можем открыть Google Maps или Google Earth и посмотреть, как что выглядит в любой точке земного шара, но там очень низкое разрешение, то есть нельзя нормально рассмотреть детально те объекты, которые нужно поразить. Зато разведывательный спутник имеет высокое разрешение, что позволяет наносить более точные удары и более точно верифицировать последствия.

Кроме того, возможно, у США есть какая-то дополнительная база данных по России, и эту информацию нам предоставят.

Но пока все это звучит как намерения. Индикатором будет начало активных мер США в отношении России, только тогда можно будет говорить, что намерения о передаче Tomahawk действительно могут реализоваться. Пока что таких признаков нет. Даже если судить по реакции США на появление беспилотников в воздушном пространстве разных европейских стран: Штаты прекрасно знают, чьих рук это дело, но не предпринимают никаких действий по этому поводу.

Если говорить о чисто прагматическом интересе США, то заинтересованы ли они в уничтожении российской энергетики или существенном сокращении ее экспортных возможностей? Ведь, например, Штатам выгодно захватить европейский рынок, поэтому для них было бы полезно лишить Россию возможности продавать энергоресурсы Европе. Также, наверное, это было бы выгодно США в контексте их противостояния с Китаем, чтобы лишить китайцев дешевых российских энергоресурсов.

Гипотетически так должно было бы быть, но все не так. Потому что в голове у Трампа сосуществуют абсолютно противоположные подходы, и он в этом не видит конфликта интересов. В общем, наличие двух противоположных мнений в одной голове называют шизофренией.

С одной стороны, Трамп призывает (прежде всего европейцев) покупать американский сжиженный газ и нефть. С другой – он поддерживает реанимацию "Северных потоков", потому что там есть интерес определенных американских предпринимателей.

Другая безумная идея Трампа – контролировать Запорожскую АЭС втроем, возобновить ее эксплуатацию, чтобы электроэнергия с трех реакторов шла в Украину, с других трех шла в Россию. А американцы будут всем этим управлять. Такой подход несовместим с идеей о том, что агрессор должен быть наказан.

Чем больше нефтепереработки РФ бьет Украина, тем больше сырой нефти Россия пытается продать, а это снижает цену на нефть, отметил Гончар / Скриншот

Да, конечно, Трамп очень заинтересован в том, чтобы обрезать нефтяные потоки Китая. Но нефтяные и газовые потоки в Китай идут не с тех месторождений и не по тем маршрутам, которые начинаются в европейской части России, а из Восточной Сибири. И нефтепроводы так называются: "Восточная Сибирь – Тихий океан" и "Сила Сибири-1". Tomahawk туда не достанут, даже если нам их предоставят – понадобится баллистика.

Что касается "Силы Сибири-2", пока существующей лишь на бумаге, то это попытка России развернуть в сторону Китая газовые потоки, которые когда-то шли в Европу, а теперь практически остановились. Но и туда тоже Tomahawk не достанет.

А вот что касается нефтяных потоков, то здесь действительно могло бы быть активное действие, направленное на то, чтобы добить нефтеперерабатывающий комплекс. Ведь чем больше нефтепереработки мы бьем, тем больше Россия пытается продать сырой нефти, а это, соответственно, снижает цену на нефть на глобальном рынке.

Кроме того, мы уже начали бить по нефтетранспортной инфраструктуре, чтобы сократить экспортные возможности России. Поэтому гипотетически такая логика должна быть у администрации Трампа, но никаких действий в этом направлении нет, кроме того, что администрация Трампа принципиально не возражает против наших ударов по российским объектам нефтяного сектора (в отличие от администрации Байдена, которая нас вроде бы очень поддерживала, но запрещала бить по предприятиям нефтепереработки). Так что здесь есть определенная "звезда надежды". Тем более, когда речь зашла о предоставлении разведывательной информации, это может свидетельствовать о наличии более далеко идущих намерений у американцев, но в рамках создания проекции давления на Россию – мол, если не хотите договариваться, мы дадим украинцам точность определения целей, ракеты Tomahawk, и они разнесут все вдребезги.

Ближайшие недели будут показательными. Потому что даже если нам предоставят Tomahawk, они не появятся здесь в течение недель и даже месяцев. Это будет длительный процесс.

Какие перспективы сейчас вырисовываются для российской нефтепереработки и энергетики в целом, учитывая наши удары по объектам энергетики РФ? Что ждет российскую экономику, если у нас появятся дополнительные возможности в виде разведывательной информации США или ракет Tomahawk?

Наши удары уже создали существенные проблемы России – посмотрите, что там происходит на топливном рынке. Но не бензином единым. Сейчас в России предпринимаются отчаянные попытки обнулить импортные пошлины, чтобы бензин, дизель и другие нефтепродукты можно было импортировать: там понимают, что ситуация не исправится и не улучшится, а потому следует завозить нефтепродукты в страну. В принципе, России ничего не мешает это делать – и Китай, и Индия продадут готовые нефтепродукты. Правда, цена не будет льготной, но тем не менее.

В России отчаянно ищут попытки покупать нефтепродукты у других стран и завозить в РФ, отметил Гончар / Фото: kremlin.ru

Нам нужно расширять круг объектов поражения. С 2023 года мы наносили удары в основном по нефтеперерабатывающим мощностям РФ, сейчас бьем частично и по нефтетранспорту. Было нанесено буквально несколько ударов по энергосистеме, но это были локально чувствительные удары, не более того. И это при том, что Россия системно атаковала и атакует наши объекты генерации и энергосистемы. Мы же россиян только пощипали. Более того, Россия нам разрушила почти 40% газодобычи. Зато мы бить по объектам Газпрома еще даже не начинали, а здесь нам есть где разгуляться.

Вариант энергетической блокады столичного региона РФ, то есть Москвы и области, должен стоять на повестке дня. Потому что территория России огромная, всю ее мы не можем охватить, да и в этом нет необходимости. Все "исчадия ада" сидят в Москве, поэтому надо просто погасить столицу РФ.

Блэкаут в Москве – это реальная перспектива? Украина способна заставить российскую столицу жить без электроэнергии или по графикам подачи света хотя бы временно?

Все зависит от правильной постановки задачи и наличия соответствующих ресурсов. Мы уже видим результат нашей системной работы по российской нефтепереработке. Мы и в 2023 году ее долбили, и в 2024-м, но такого результата не было, потому что нам не хватало ресурсов и "длинной руки". Мы били только на расстояние нескольких сотен километров, например, по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области или по Туапсинскому НПЗ в Краснодарском крае, а также Афипский и Ильский заводы мы доставали. Это было все, куда мы могли дотянуться. Как только появились более дальнобойные средства поражения, мы стали доставать везде от Балтики до Черного моря.

Технически Украина способна устроить блэкаут в Москве даже несмотря на ее серьезную защиту, считает Гончар / Фото: ua.depositphotos.com

Так же и с энергетикой. С технической точки зрения эту задачу мы точно можем решить. Да, конечно, Москва всегда имела и имеет более серьезную защиту – как с точки зрения ПВО, так и с точки зрения резервирования источников поставок электроэнергии. Так или иначе все это просчитывается, и при должном подходе блэкаута в Москве можно достичь. Но это не может быть быстрым эффектом – надо идти путем накопления, как и в отношении нефтепереработки.

Кроме того, основные объекты атомной энергетики России тоже расположены в ее европейской части, и они дают серьезный поток в общую энергосистему – около 20%.

Поэтому нужно работать комплексно. Именно поэтому я и сказал, что мы еще даже не начинали отрабатывать по Газпрому, по энергосистеме центра России и так далее. При должном подходе все это можно сделать.

Этой осенью-зимой блэкаут в Москве возможен? Видите ли вы признаки того, что Украина начала работать в этом направлении?

Мы этого не знаем и не должны знать. Более того, незачем об этом говорить. Сначала делают, а потом говорят. Не наоборот.

Заявления, звучащие у нас о намерениях устроить блэкаут в Москве, идут в фарватере западных подходов с надеждой на то, что мы скажем, россияне испугаются и изменят свое поведение. Нет, не изменят. Может, испугаются, но будут и дальше делать свое.

Поэтому следует меньше говорить и больше делать.

Что для этого нам нужно? Было много разговоров об украинских баллистических ракетах, которые разнесут все в России, о крылатых ракетах "Фламинго" с боеголовкой в одну тонну и тому подобное. Чем больше такого трепа без действий, тем больше прилетает в Днепр, Павлоград, Запорожье, то есть туда, где всегда ковался наш ракетный меч. Агрессор будет продолжать войну, пока его не привести в состояние недееспособности. Разговоры на него не влияют.

Удар по Днепру "Орешником". Чем больше в Украине выхваляются ракетами, а не бьют ими, тем чаще прилетает по городам, где всегда ковался наш ракетный меч, отметил Гончар / Скриншот

А если говорить о технической реализации идеи о блэкауте в Москве, возможно ли это сделать исключительно беспилотниками, которые есть у Украины, без ракет?

Нет чудо-оружия, которым можно все решить. Конечно, какого-то эффекта можно достичь исключительно дронами, и это доказывает результат нашей работы по предприятиям нефтепереработки РФ (95% разрушений, если не больше – это то, что сделали наши беспилотники). Например, чтобы поразить трансформатор, если он не защищен, дрона достаточно. А вот для поражения более мощных объектов, например, НПЗ или подстанции высокого вольтажа, то есть пространственной цели, которую будет прикрывать ПВО, нужно огромное количество дронов. Именно поэтому и возникает потребность в более мощных средствах поражения. Ведь для выполнения такого же дела, которое сделают сто дронов, понадобится всего несколько крылатых или баллистических ракет.

Поэтому здесь вопрос наличия соответствующих ресурсов. Если сравнивать наши возможности 2023 года, когда мы начали бить по российской нефтепереработке, и наши нынешние возможности, то это две большие разницы. Но нужно двигаться дальше.

И, подчеркиваю, сначала нужно делать, а потом говорить. А дальше уже масштабировать.

Какие политические последствия для российской власти может иметь либо топливный кризис в России, который перейдет на новый уровень, либо блэкаут в Москве?

Там могут начаться беспорядки, недовольство и так далее. Впрочем, то, что происходит где-то на периферии, Москву интересует мало. В Москве и Питере все спокойно. Но станет ли там настолько неспокойно из-за подобных проблем – большой вопрос. В России есть нацгвардия, чтобы уничтожать "агентов киевской хунты", "агентов НАТО", "польских шпионов" и тому подобное. Мы же видим, что в последние годы происходит в России: там за сообщение в Фейсбуке можно получить не только 15 суток и штраф, но и вполне конкретный срок заключения.

В Москве до сих пор продолжается спокойная жизнь, а проблемы с топливом в Махачкале или Сыктывкаре столицу РФ мало беспокоят, отметил Гончар / Фото: УНИАН

В общем, до сих пор в Москве продолжается спокойная жизнь. Да, как-то прилетали украинские дроны, возможно, кого-то напугали, возможно, где-то что-то сожгли, но такого, как Россия дронами и ракетами делала с Киевом, Днепром, Харьковом и другими городами, в Москве нет. В общем, в российской столице до сих пор продолжается комфортная жизнь. Да, есть проблемы с топливом в Махачкале или Сыктывкаре, где-то нет бензина, но Москву это мало беспокоит, потому что в столице все есть.

Именно поэтому перед Украиной стоит задача о дестабилизации ситуации в пределах МКАДа (Московской кольцевой автодороги). Впрочем, надеяться на то, что это автоматически изменит поведение россиян, не приходится. Это иллюзия. Мы должны стремиться добиться, в том числе и такими действиями в отношении Москвы, обездвиживания сил, ведущих боевые действия в Украине, перебить логистические цепи и дезорганизовать управление. А как раз изоляция столичного региона в энергетическом и логистическом контекстах – это именно то, что нужно.

Какие проблемы для российской армии создают уже сейчас и могут создать более интенсивные наши удары по российской энергетике? Как это влияет на способность России воевать?

Да, это, безусловно, влияет. Но нужно смотреть на все в комплексе. Наши удары по нефтеперерабатывающим мощностям привели к дефициту на топливном рынке России, но там в приоритете поставки топлива для нужд армии. То есть где-то в Ростове на АЗС горючего будет не хватать, но для российской группировки, которая ведет боевые действия, оно будет поставляться. Поэтому мы также наносим удары по железнодорожной логистике, и это очень важно, потому что это в значительной степени дезорганизовало топливную логистику и ограничило применение военной техники.

Нужна системность в ударах по железнодорожной логистике между Москвой и Украиной, между Москвой и югом России, между Москвой и Беларусью, чтобы эта логистика всячески уничтожалась. Здесь есть над чем работать.

Собственно, то же самое россияне делают и с нашей железнодорожной логистикой, особенно в последние месяцы.

Украина способна похоронить российскую энергетику имеющимися ресурсами? Она способна убить способность России экспортировать нефть и газ, а, соответственно, зарабатывать на войну?

В принципе, да, способна. Но это не произойдет одномоментно, то есть неделю подолбили, и все остановилось. Так не будет. Этого можно достичь путем накопленного эффекта. Это не значит, что нужно тотально разнести Новороссийск, Усть-Лугу или Приморск. Регулярные прицельные удары приведут к тому, что танкеры для загрузки нефтью просто перестанут приходить в Россию, потому что никто не захочет рисковать. А те перевозчики, которые захотят рисковать, будут требовать бешеных страховок, бешеных ставок фрахта. И при этих ставках экспорт потеряет свой деловой смысл. А когда экспорт будет невозможен, России придется куда-то девать добытую нефть. Треть ее переработки, даже больше стоит. Закачивать нефть в нефтехранилища? Но нефтехранилища не безразмерны. И тогда остается одно – глушить скважины. Вот это и будет коллапсом.

Пока что россияне скважины не глушат, а закачивают нефть в хранилища Транснефти, государственного нефтетранспортного монополиста, и нефтяных компаний. Но при должном подходе с нашей стороны это будет путь России к коллапсу.

Россия сменила тактику и выбивает энергетику пяти областей Украины, отметил Гончар / Скриншот

А что, по вашему мнению, ждет нас, украинскую энергетику осенью-зимой? Ведь у нас уже советуют готовиться к блэкаутам, максимально заряжаться и закупать все необходимое.

Ничего нового мы не увидим. Все то, что было с 10 октября 2022 года, россияне продолжат делать. Россия несколько изменила тактику: три года назад она пыталась накрыть крупные подстанции энергосистемы по всей территории Украины, чтобы вызвать блэкаут и заставить народ выйти на улицы для сноса власти, но этого не произошло; летом 2024 года, на пике жары, Россия попыталась повторить это, но тоже ничего не получилось; и теперь РФ изменила тактику и выбивает местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах, то есть на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье. Россия пошла таким методом, потому что объекты Укрэнерго более-менее надежно защищены, а многое из того, что было повреждено, уже восстановлено. Россияне поняли, что, тратя больше ударных средств, они все равно не достигнут эффекта. Поэтому они начали действовать другим способом. Облэнерго мало работали над защитой своих объектов, поэтому Россия начала бить туда, где не защищено или слабо защищено.

Война не закончилась, поэтому следует ожидать новых ударов по нашей энергетике. Ожидать того, что враг передумает, просто не приходится. Поэтому мы должны не снижать, а лучше наращивать интенсивность наших ударов.

То есть Россия не успокоится, пока полностью не положит энергетику тех регионов, которые вы назвали?

Запас ракет и дронов у России не безграничен. Она хотела достичь этого и в 2023 году, но не получилось, и в 2024-м, но тоже не получилось.

И в 2025-м не получится?

Думаю, что да, не получится. Конечно, для людей на Сумщине и Черниговщине, где приходится сидеть без света по несколько дней, это проблема, но это локально. Просто где-то для восстановления нужно несколько часов, где-то несколько дней. Мы к этому готовы.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) – украинский эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

