Почему 31 декабрь нельзя садиться за стол в черной одежде: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
30 декабря 2025, 15:15
Не следует и садиться за праздничный стол в черной одежде, потому что это может привлечь траур и грусть в течение года.
Какой 31 декабря праздник
Какой 31 декабря праздник / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 31 декабря
  • Приметы 31 декабря
  • Что можно и нельзя делать 31 декабря

В среду, 31 декабря, в православном календаре день памяти святой преподобной Мелании. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святая Мелания родилась около 383 года в Риме в очень знатной и богатой сенаторской семье. Она была внучкой святой Мелании Старшей - также подвижницы и монахини, что существенно повлияло на ее духовное формирование.

С детства Мелания отличалась глубокой верой, любовью к священному писанию и стремлением к чистоте жизни. Она мечтала посвятить себя Богу, однако по тогдашним обычаям в 14 лет была выдана замуж за знатного юношу Пиниана.

Супруги Мелании и Пиниана владели огромными поместьями в Италии, Африке, Галлии, Испании и на Востоке. Они жили в достатке, но сердце Мелании все больше тянулось к аскетической жизни.

Супруги потеряли двоих детей в раннем возрасте - эти трагедии стали для Мелании духовным изломом и окончательным утверждением решения посвятить жизнь Христу. По взаимному согласию они избрали путь воздержания, молитвы и служения ближним.

Мелания вместе с мужем начала беспрецедентный акт милосердия. Их пожертвования достигали таких масштабов, что современники называли Меланию "сокровищницей милосердия Церкви". Из-за политических беспорядков и нашествия варваров супруги покинули Рим и отправились в Святую Землю. В Иерусалиме Мелания основала женский монастырь на Елеонской горе, где стала настоятельницей.

После смерти Пиниана Мелания еще больше усугубила свою монашескую жизнь. Святая Мелания была хорошо образованной, знала священное писание, переписывалась с величайшими отцами церкви, поддерживала православное учение во времена богословских споров. Святая преподобная Мелания отошла к господу 31 декабря 439 года в Иерусалиме, имея около 56 лет. По преданию, ее кончина была мирной, исполненной молитвы и духовной радости.

Приметы 31 декабря

  • Если 31 декабря морозно и ясно, то январь будет холодным и малоснежным.
  • Снег на Меланию (31 декабря) предвещает хороший урожай в следующем году.
  • Восточный ветер - предвестник снегопадов.

Что нельзя делать 31 декабря

По народным верованиям, в этот день следует быть осторожным с деньгами и эмоциями. Не стоит ни давать, ни брать взаймы - иначе можно "загрузить" себя долговыми обязательствами на целый год.

Также нежелательно перечислять мелочь, чтобы финансовый поток не застрял на мелочах. Отказывать щедровникам строго запрещено - это якобы отпугивает благосостояние дома. Не следует и садиться за праздничный стол в черной одежде, потому что это может привлечь траур и грусть в течение года.

Кроме того, ссоры в канун Нового года считаются особенно опасными: если не помириться с праздником, конфликт может тянуться неоправданно долго.

Что можно делать 31 декабря

Святая Мелания считается небесной покровительницей беременных женщин и готовящихся к родам. В этот день православные обращаются к ней с молитвами о легких родах и рождении здорового ребенка, а также о помощи в сложных и опасных моментах рождения.

В Щедрый вечер принято накрывать обильный, богатый стол, потому что по народным поверьям он символизирует достаток и благополучие на весь следующий год. Особое место на столе занимает кутья - ею угощают всех родных и гостей. Считается, что совместное угощение кутей улаживает споры, разрешает образы и помогает восстановить мир с врагами и недоразумения.

