Фанатки, на старт: Спайк из сериала "Баффи-истребительница вампиров" завершает развод

Американский актер и музыкант, наиболее известный ролью вампира Спайка в сериалах "Баффи - истребительница вампиров" и "Ангел", Джеймс Марстерс стал официально холостяком. Как сообщает издание TMZ, вторая жена звезды Патрисия Рахман подала на развод в 2021 году, вскоре после празднования десятой годовщины их брака. Теперь все спорные вопросы касательно имущества и алиментов официально улажены, и заявление о разводе ожидает лишь подписи судьи.
Марстерс и Рахман поженились в январе 2011 года. До этого пара, которая познакомилась на съемочной площадке, встречалась несколько лет. Общих детей и Джеймса и Патрисии не было.
Для звезды "Баффи" это - второй развод. В 1989 году Джеймс Марстерс женился на Лиан Дэвидсон. В 1996 году у пары появился ребенок - сын Салливан. В 1997 году актер и его избранница приняли решение о расставании.
Баффи - истребительница вампиров
Баффи - истребительница вампиров - американский молодежный телесериал с Сарой Мишель Геллар в главной роли о судьбе американской девушки, обладающей сверхчеловеческими силами. Сериал создан по мотивам одноимённого полнометражного фильма 1992 года. По сюжету Баффи переезжает в городок Саннидейл, переполненный потусторонними существами, которых ей поручено истреблять. В 1999—2004 выходил телесериал спин-офф "Ангел", повествующий о дальнейшей судьбе вампира с душой Ангела, покинувшего Саннидейл и истребительницу Баффи и переехавшего жить в Лос-Анджелес, сообщает Википедия.
