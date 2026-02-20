Фанатки, на старт: Спайк из сериала "Баффи-истребительница вампиров" завершает развод

63-летний Джеймс Марстерс "ждал свободы" целых пять лет.

https://glavred.info/starnews/fanatki-na-start-spayk-iz-seriala-baffi-istrebitelnica-vampirov-zavershaet-razvod-10742315.html Ссылка скопирована

Джеймс Марстерс сейчас - Спайк развелся со второй женой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте больше:

Что известно о разводе Джеймса Марстерса и Патрисии Рахман

Как складывались браки звезды

Американский актер и музыкант, наиболее известный ролью вампира Спайка в сериалах "Баффи - истребительница вампиров" и "Ангел", Джеймс Марстерс стал официально холостяком. Как сообщает издание TMZ, вторая жена звезды Патрисия Рахман подала на развод в 2021 году, вскоре после празднования десятой годовщины их брака. Теперь все спорные вопросы касательно имущества и алиментов официально улажены, и заявление о разводе ожидает лишь подписи судьи.

Марстерс и Рахман поженились в январе 2011 года. До этого пара, которая познакомилась на съемочной площадке, встречалась несколько лет. Общих детей и Джеймса и Патрисии не было.

видео дня

Для звезды "Баффи" это - второй развод. В 1989 году Джеймс Марстерс женился на Лиан Дэвидсон. В 1996 году у пары появился ребенок - сын Салливан. В 1997 году актер и его избранница приняли решение о расставании.

Джеймс Марстерс с сыном Салливаном / фото: instagram.com/realjamesmarsters

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта. Таким образом Шэрон даст возможность рок-артисту выходить на сцену снова и снова даже после смерти.

Также бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой. Джим Кертис поделился с поклонниками настоящей, негламурной стороной жизни со звездой.

Читайте также:

Баффи - истребительница вампиров Баффи - истребительница вампиров - американский молодежный телесериал с Сарой Мишель Геллар в главной роли о судьбе американской девушки, обладающей сверхчеловеческими силами. Сериал создан по мотивам одноимённого полнометражного фильма 1992 года. По сюжету Баффи переезжает в городок Саннидейл, переполненный потусторонними существами, которых ей поручено истреблять. В 1999—2004 выходил телесериал спин-офф "Ангел", повествующий о дальнейшей судьбе вампира с душой Ангела, покинувшего Саннидейл и истребительницу Баффи и переехавшего жить в Лос-Анджелес, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред