Почему в палочках от Chupa Chups есть дырка: гениальная инженерная идея, спасающая жизни

Дарья Пшеничник
19 февраля 2026, 23:49
26
Отверстие на палочке от леденцов выполняет сразу три важные функции.

Почему в палочках от Chupa Chups есть дырка: гениальная инженерная идея, спасающая жизни
Зачем на палочках от леденцов делают отверстие / Коллаж: Главред, фото: freepik, УНИАН

Главное из новости:

  • Отверстие в палочке позволяет карамели затечь внутрь и надежно "зафиксировать" леденец
  • Полая конструкция экономит пластик при массовом производстве
  • Полая палочка пропускает воздух, если ребенок случайно ее проглотит

видео дня

Большинство из нас с детства помнит характерный звук, когда полая палочка от леденца превращалась в импровизированный свисток. Но то, что казалось просто забавной особенностью, оказалось продуманным инженерным решением, без которого Chupa Chups не стали бы такими, какими мы их знаем, пишет УНИАН.

Как появилась идея

Первые леденцы на палочке начали производить в Испании в 1950-х годах. Родители быстро оценили новинку: дети могли лакомиться сладостями, не пачкая руки. Сначала карамель крепили на деревянные или цельные пластиковые палочки, но оба варианта имели один недостаток - конфета часто соскальзывала.

Гениальная мелочь, которая все изменила

Производители нашли простое решение: сделать в палочке отверстие. Когда горячая карамель попадает в форму, она частично затекает внутрь этого отверстия и застывает, образуя "якорь". Благодаря этому леденец держится значительно крепче и не сползает даже при активном сосании.

Эта технология оказалась настолько удачной, что ее быстро переняли другие производители сладостей. Сегодня такая конструкция стала стандартом индустрии.

Почему палочки полые

Полая форма — не случайность. Во-первых, это экономия материала: когда компания выпускает миллиарды леденцов, каждый грамм пластика имеет значение. Во-вторых, есть и неожиданный аспект безопасности. Если ребенок случайно проглотит палочку, полая конструкция позволяет воздуху проходить внутри, уменьшая риск удушья до приезда медиков. Было ли это изначальным замыслом — неизвестно, но эффект оказался полезным.

УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

