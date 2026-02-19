Почему в палочках от Chupa Chups есть дырка: гениальная инженерная идея, спасающая жизни

Отверстие на палочке от леденцов выполняет сразу три важные функции.

Зачем на палочках от леденцов делают отверстие / Коллаж: Главред, фото: freepik, УНИАН

Отверстие в палочке позволяет карамели затечь внутрь и надежно "зафиксировать" леденец

Полая конструкция экономит пластик при массовом производстве

Полая палочка пропускает воздух, если ребенок случайно ее проглотит

Большинство из нас с детства помнит характерный звук, когда полая палочка от леденца превращалась в импровизированный свисток. Но то, что казалось просто забавной особенностью, оказалось продуманным инженерным решением, без которого Chupa Chups не стали бы такими, какими мы их знаем, пишет УНИАН.

Как появилась идея

Первые леденцы на палочке начали производить в Испании в 1950-х годах. Родители быстро оценили новинку: дети могли лакомиться сладостями, не пачкая руки. Сначала карамель крепили на деревянные или цельные пластиковые палочки, но оба варианта имели один недостаток - конфета часто соскальзывала.

Гениальная мелочь, которая все изменила

Производители нашли простое решение: сделать в палочке отверстие. Когда горячая карамель попадает в форму, она частично затекает внутрь этого отверстия и застывает, образуя "якорь". Благодаря этому леденец держится значительно крепче и не сползает даже при активном сосании.

Эта технология оказалась настолько удачной, что ее быстро переняли другие производители сладостей. Сегодня такая конструкция стала стандартом индустрии.

Почему палочки полые

Полая форма — не случайность. Во-первых, это экономия материала: когда компания выпускает миллиарды леденцов, каждый грамм пластика имеет значение. Во-вторых, есть и неожиданный аспект безопасности. Если ребенок случайно проглотит палочку, полая конструкция позволяет воздуху проходить внутри, уменьшая риск удушья до приезда медиков. Было ли это изначальным замыслом — неизвестно, но эффект оказался полезным.

