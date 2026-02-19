Мелодичный синоним к слову "туалет": как на украинском выразиться более красиво

Когда речь идет о санитарном помещении, наравне с привычным словом "туалет" в украинском языке абсолютно уместно использовать и другое слово.

Как красиво сказать по-украински "туалет" / Коллаж: Главред, фото: freepik

Украинцы стали выбирать литературное слово "уборная" вместо "туалет"

Оба термина имеют дополнительные значения — от ухода за внешностью до театральной гримерной

В Украине растет интерес к сознательной речи: все больше людей пытаются избавиться от суржика и вернуть в обиход исконные украинские слова.

Одно из них - "уборная", которое постепенно вытесняет привычное "туалет". Об этом пишет Радио ТРЕК.

По словам языковедов, когда речь идет о санитарном помещении, слово "вбиральня" является вполне нормативным и даже более литературным. Оно звучит мягче, естественнее и лучше вписывается в украинскую фонетику. К тому же, в зависимости от предыдущего слова, допустимы обе формы - "вбиральня" и "убиральня", что соответствует правилу благозвучности.

Интересно, что слово "туалет" в украинском языке имеет более широкое значение, чем просто помещение. Оно может описывать процесс ухода за внешностью - от утреннего умывания до подготовки к выходу в люди.

Многозначным является и слово "вбиральня". В театральной среде так называют комнату, где актеры гримируются и переодеваются перед спектаклем - фактически гримерную.

Лингвисты подчеркивают, что, выбирая "уборную", говорящие не только избегают языковых калек, но и демонстрируют внимательность к нюансам родного языка и его естественной мелодике.

Об источнике: РадиоТрек РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

