Мелодичный синоним к слову "туалет": как на украинском выразиться более красиво

- Украинцы стали выбирать литературное слово "уборная" вместо "туалет"
- Оба термина имеют дополнительные значения — от ухода за внешностью до театральной гримерной
В Украине растет интерес к сознательной речи: все больше людей пытаются избавиться от суржика и вернуть в обиход исконные украинские слова.
Одно из них - "уборная", которое постепенно вытесняет привычное "туалет". Об этом пишет Радио ТРЕК.
По словам языковедов, когда речь идет о санитарном помещении, слово "вбиральня" является вполне нормативным и даже более литературным. Оно звучит мягче, естественнее и лучше вписывается в украинскую фонетику. К тому же, в зависимости от предыдущего слова, допустимы обе формы - "вбиральня" и "убиральня", что соответствует правилу благозвучности.
Интересно, что слово "туалет" в украинском языке имеет более широкое значение, чем просто помещение. Оно может описывать процесс ухода за внешностью - от утреннего умывания до подготовки к выходу в люди.
Многозначным является и слово "вбиральня". В театральной среде так называют комнату, где актеры гримируются и переодеваются перед спектаклем - фактически гримерную.
Лингвисты подчеркивают, что, выбирая "уборную", говорящие не только избегают языковых калек, но и демонстрируют внимательность к нюансам родного языка и его естественной мелодике.
