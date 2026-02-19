Девочка села за пианино и через минуту все были поражены - что она сделала

Вы узнаете:
- Чем особенна игра маленькой пианистки
- Как у девочки возникла любовь к музыке
Многие пианисты публикуют в соцсетях видео своей виртуозной игры на фортепиано. Среди них и 7-летняя девочка Зои, талант которой поразил пользователей Instagram.
Главред узнал, что она воспроизвела песню Алисии Киз необычным способом. У девочки не было нот, но, как пишет Newsweek, после одного прослушивания она смогла воспроизвести мелодию.
Девочка молча прокрутила ноты в голове и за считанные секунды начала играть "If I Ain’t Got You".
Смотрите видео, как Зои играла песню Алисии Киз:
Зои может видеть ноты в своей голове
Отец талантливой девочки Эрик рассказал изданию, что его дочь никогда не полагается на написанную музыку, ведь ноты воспроизводятся в ее голове. Визуализировать музыку Зои начала еще с 4 лет.
"Мы узнали, что у нее абсолютный слух примерно в 2 года... Зои может очень быстро воспроизводить звуки, но игра зависит от уровня сложности — аппликатур, техники, скорости", - отметил Эрик.
Зои может выучить части песни, услышав их только один раз, в зависимости от их продолжительности. Кроме этого, девочка уже пишет собственную музыку.
Любовь к музыке у юной пианистки с абсолютным слухом унаследована, ведь мать Зои — певица, а Эрик играет на классическом фортепиано и органе.
Об источнике: Newsweek
Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.
