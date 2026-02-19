Девочка села за пианино и через минуту все были поражены - что она сделала

После одного короткого прослушивания песни 7-летней Зое удалось сделать, на первый взгляд, невозможное.

Юная пианистка поразила всех своим талантом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Чем особенна игра маленькой пианистки

Как у девочки возникла любовь к музыке

Многие пианисты публикуют в соцсетях видео своей виртуозной игры на фортепиано. Среди них и 7-летняя девочка Зои, талант которой поразил пользователей Instagram.

Главред узнал, что она воспроизвела песню Алисии Киз необычным способом. У девочки не было нот, но, как пишет Newsweek, после одного прослушивания она смогла воспроизвести мелодию.

Девочка молча прокрутила ноты в голове и за считанные секунды начала играть "If I Ain’t Got You".

Смотрите видео, как Зои играла песню Алисии Киз:

Зои может видеть ноты в своей голове

Отец талантливой девочки Эрик рассказал изданию, что его дочь никогда не полагается на написанную музыку, ведь ноты воспроизводятся в ее голове. Визуализировать музыку Зои начала еще с 4 лет.

"Мы узнали, что у нее абсолютный слух примерно в 2 года... Зои может очень быстро воспроизводить звуки, но игра зависит от уровня сложности — аппликатур, техники, скорости", - отметил Эрик.

Зои может выучить части песни, услышав их только один раз, в зависимости от их продолжительности. Кроме этого, девочка уже пишет собственную музыку.

Любовь к музыке у юной пианистки с абсолютным слухом унаследована, ведь мать Зои — певица, а Эрик играет на классическом фортепиано и органе.

Об источнике: Newsweek Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

