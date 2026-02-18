Воспетая в "Тени забытых предков": какую реку гуцулы издавна считают священной

Название реки произошло от темных вод, несущих поток среди лесистых берегов.

https://glavred.info/life/vospetaya-v-teni-zabytyh-predkov-kakuyu-reku-guculy-izdavna-schitayut-svyashchennoy-10741838.html Ссылка скопирована

Река Черный Черемош / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новости:

Черный Черемош — священная река гуцулов и главный центр рафтинга в Карпатах.

Река известна стремительными порогами, легендами и живописными маршрутами вокруг Верховины

Здесь сочетаются экстрим, гуцульская культура и уникальные природные локации

видео дня

В сердце Украинских Карпат течет река, которую гуцулы издавна называют живой и священной. Именно ее Михаил Коцюбинский увековечил в "Тенях забытых предков", создав образ стихии, формирующей характер гор и людей.

Речь идет о Черном Черемоше - одной из самых атмосферных рек Гуцульщины и одновременно одном из центров экстремального туризма в Украине, пишет 24 Канал.

Национальный природный парк "Верховинский" напоминает: эта река — не просто географический объект. Для местных она была источником силы, оберегом и символом верности. Гуцулы верили, что вода Черемоша обладает целебными свойствами, ведь река рождается, живет и заканчивает свой путь среди гор, впадая в Прут на той же Гуцульщине.

Темный оттенок воды дал название реке: среди густых еловых лесов поток кажется почти черным. А древняя традиция называть северные притоки "черными" только закрепила это название. Поэтому Черный Черемош - это "северный приток бурной реки", как объясняют этнографы.

Столица рафтинга в Карпатах

Сегодня Черный Черемош - один из самых популярных маршрутов для рафтинга в Украине. Река известна своими стремительными порогами, водопадами, теснами и резкими поворотами, требующими максимальной концентрации от каждого, кто выходит на воду. Здесь есть трассы как для новичков, так и для опытных экстремалов.

Особой популярностью пользуются трехдневные туры со сплавами и ночевками в кемпах. Туристы не только преодолевают пороги, но и отправляются в походы к месту слияния Черного и Белого Черемоша - локации, овеянной легендами. По преданию, именно сюда к рассвету слетаются самые сильные орлы Черногоры, чтобы омыть крылья в горной воде.

Панорамы, которые запоминаются навсегда

Еще одна популярная точка маршрута - хребет Кострич, с которого открывается одна из лучших панорам на Карпаты. Туристическим центром региона традиционно является Верховина, а рядом - Яремче с водопадом Пробой и известными сувенирными рынками.

Река, которая вдохновляет

Черный Черемош часто называют самой экстремальной рекой Украины. Но для гуцулов и путешественников она — гораздо больше, чем просто вызов для рафтеров. Это место, где можно почувствовать настоящую силу гор, прикоснуться к живой гуцульской культуре и понять, почему именно эта река стала музой для Михаила Коцюбинского.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т.д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред