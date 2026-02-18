Воспетая в "Тени забытых предков": какую реку гуцулы издавна считают священной

Главное из новости:
- Черный Черемош — священная река гуцулов и главный центр рафтинга в Карпатах.
- Река известна стремительными порогами, легендами и живописными маршрутами вокруг Верховины
- Здесь сочетаются экстрим, гуцульская культура и уникальные природные локации
В сердце Украинских Карпат течет река, которую гуцулы издавна называют живой и священной. Именно ее Михаил Коцюбинский увековечил в "Тенях забытых предков", создав образ стихии, формирующей характер гор и людей.
Речь идет о Черном Черемоше - одной из самых атмосферных рек Гуцульщины и одновременно одном из центров экстремального туризма в Украине, пишет 24 Канал.
Национальный природный парк "Верховинский" напоминает: эта река — не просто географический объект. Для местных она была источником силы, оберегом и символом верности. Гуцулы верили, что вода Черемоша обладает целебными свойствами, ведь река рождается, живет и заканчивает свой путь среди гор, впадая в Прут на той же Гуцульщине.
Темный оттенок воды дал название реке: среди густых еловых лесов поток кажется почти черным. А древняя традиция называть северные притоки "черными" только закрепила это название. Поэтому Черный Черемош - это "северный приток бурной реки", как объясняют этнографы.
Столица рафтинга в Карпатах
Сегодня Черный Черемош - один из самых популярных маршрутов для рафтинга в Украине. Река известна своими стремительными порогами, водопадами, теснами и резкими поворотами, требующими максимальной концентрации от каждого, кто выходит на воду. Здесь есть трассы как для новичков, так и для опытных экстремалов.
Особой популярностью пользуются трехдневные туры со сплавами и ночевками в кемпах. Туристы не только преодолевают пороги, но и отправляются в походы к месту слияния Черного и Белого Черемоша - локации, овеянной легендами. По преданию, именно сюда к рассвету слетаются самые сильные орлы Черногоры, чтобы омыть крылья в горной воде.
Панорамы, которые запоминаются навсегда
Еще одна популярная точка маршрута - хребет Кострич, с которого открывается одна из лучших панорам на Карпаты. Туристическим центром региона традиционно является Верховина, а рядом - Яремче с водопадом Пробой и известными сувенирными рынками.
Река, которая вдохновляет
Черный Черемош часто называют самой экстремальной рекой Украины. Но для гуцулов и путешественников она — гораздо больше, чем просто вызов для рафтеров. Это место, где можно почувствовать настоящую силу гор, прикоснуться к живой гуцульской культуре и понять, почему именно эта река стала музой для Михаила Коцюбинского.
Вас может заинтересовать:
- Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире
- Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов
- Не подчиняется гравитации: ученые раскрыли загадку уникальной реки, текущей "вверх"
Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т.д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред