Адвокат покойного мужчины отчаянно борется за справедливость в деле о смерти Яниса Тиммы.

https://glavred.info/starnews/sedokovu-mogut-sudit-po-delu-yanisa-timmy-nachinaetsya-sud-10741763.html Ссылка скопирована

Анна Седокова может предстать перед судом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/janis.timma

Кратко:

О чем сообщила адвокат Тиммы

Что она говорит про Седокову

Над предательницей Украины, певицей Анной Седоковой сгущаются тучи.

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова, которая продолжает борьбу против его бывшей жены, добилась судебного заседание по спорному вопросу об имуществе покойного баскетболиста.

видео дня

По словам Гавриловой, которую цитируют российские пропагандисты, заседание пройдет 2 марта. "Дорогие друзья, продолжаем движение. Обещала держать вас в курсе и держу. Первое судебное заседание по делу „Тимма против Седоковой" состоится 2 марта 2026 года в 14:30 зал 40, Хорошевский районный суд города Москвы. Это вступление, процесс официально пошел", - сообщила она.

Анна Седокова и Янис Тимма / instagram.com/annasedokova

Она также добавила, что время пряток для Седоковой заканчивается. "Анна Владимировна, время пряток заканчивается. Теперь все будет происходить в зале суда, а не в сторис. Ваши ставки, дамы и господа! Явится ли вдовица в суд?" — задалась вопросом адвокат.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что американский автор песен Билли Стейнберг, лауреат премии "Грэмми" и ключевая фигура, стоявшая за несколькими хитами, возглавлявшими чарты, включая "Like a Virgin" Мадонны, скончался в возрасте 75 лет.

Ранее также российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта жить в Испанию, показала совместное фото с Меладзе, когда еще тот был женат на своей первой супруге.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред