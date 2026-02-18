Сорняки исчезнут быстрее: хитрость с поливом, о которой мало кто знает

Сорняки конкурируют с садовыми растениями за свет, воду и питательные вещества, поэтому от них нужно избавляться.

Как избавиться от сорняков раз и навсегда: простой способ без химии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Сорняки есть в каждом саду, и они не только портят внешний вид, но и могут навредить растениям. Дело в том, что они конкурируют друг с другом за солнечный свет, воду и питательные вещества, из-за чего другие растения в саду испытывают их недостаток, а для молодых, еще развивающихся цветов этот дефицит может быть особенно проблематичным. Более того, сорняки могут стать магнитом для вредителей и болезней.

Как избавиться от сорняков? Конечно, можно использовать гербициды, но они часто содержат химические вещества, которые могут навредить другим растениям. Таким образом, самый проверенный метод — это засучить рукава и удалить сорняки вручную.

Как удалять сорняки вручную, чтобы они не выросли снова

Когда же следует удалять сорняки? Эксперты говорят, что откладывать это дело в долгий ящик не стоит.

Как пишет Martha Stewart, проще всего удалять сорняки, когда они ещё совсем маленькие.

У сорняков, которые только начали расти, ограниченная корневая система и мало листьев, поэтому их можно уничтожить с минимальными усилиями. Эта ранняя стадия часто называется стадией белой нити, поскольку растение напоминает тонкую белую нить. Если вы сможете обнаружить сорняки на этой стадии развития, удалить их будет гораздо проще.

Небольшое количество дополнительной воды также может значительно облегчить прополку. Поэтому вырывать сорняки стоит после дождя, когда почва рыхлая, а корни легче удалить. Если вы не ожидаете дождя в ближайшее время, обильно полейте свой сад за несколько часов до начала работ.

Как избавиться от сорняков

Чем крупнее сорняки, тем меньше у вас вариантов. Сорняки можно срезать, но с неповрежденной корневой системой они начнут снова расти.

Корни можно выдергивать вручную, но это может привести к перемещению большого количества почвы.

В идеале, когда вы начнете этот процесс, сорняки должны быть небольшими. Просто наденьте перчатки, возьмите сорняк у самой земли и медленно выдерните его. Цель состоит в том, чтобы удалить весь корень и предотвратить его повторный рост.

Если вам трудно это сделать, садоводы рекомендует использовать такой инструмент, как садовый нож Hori Hori.

Чем посыпать землю, чтобы не росли сорняки

В будущем стоит предпринять шаги, чтобы предотвратить появление сорняков.

Многие садоводы покрывают всю голую почву слоем соломенной мульчи. Это не позволяет семенам сорняков получать достаточно солнечного света для начала роста, поэтому можно будет удалять гораздо меньше сорняков вручную.

Ранее Главред писал, что лучший способ предотвратить рост сорняков без лишних усилий - это мульчирование. Однако не все материалы одинаково эффективны.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

