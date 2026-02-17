Укр
Энергосистема в дефиците: украинцам рассказали, как будут отключать свет 18 февраля

Руслан Иваненко
17 февраля 2026, 18:53
Из-за ракетно-дроновых атак энергосистема страны работает под высокой нагрузкой и нуждается в экономном потреблении.
Проверяйте время отключений на сайтах облэнерго / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Минэнерго, УНИАН

Кратко:

  • 18 февраля по всей Украине будут действовать почасовые отключения
  • Ограничения мощности касаются и промышленных потребителей
  • Причина — последствия ракетно-дроновых атак РФ на энергообъекты

Завтра, в среду, 18 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться.

Точное время и объем отключений по конкретному адресу можно проверить на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Изменения в потреблении электроэнергии

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии во вторник, 17 февраля, по состоянию на 9:30 было на 5,9% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Это объясняется большим количеством обесточенных потребителей после массированной атаки на энергетические объекты.

В то же время в понедельник, 16 февраля, суточный максимум потребления зафиксировали утром – он превысил показатель предыдущего рабочего дня, 13 февраля, на 7,1%. Такое увеличение объясняют существенным похолоданием в большинстве регионов.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

НЭК "Укрэнерго" призывает граждан экономно пользоваться электроэнергией: ограничивать использование мощных приборов и переносить энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00. Появление электроэнергии по графику также советуют использовать экономно.

Как избежать отключений света следующей зимой – мнение эксперта

По мнению директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, чтобы сократить продолжительность отключений света для населения в следующем отопительном сезоне, следует сосредоточиться на трех ключевых направлениях.

Прежде всего, нужно восстановить поврежденные энергетические мощности, которые реально можно вернуть в работу в течение шести-семи месяцев.

Во-вторых, эксперт советует оценить и установить максимально возможный объем дополнительных распределенных мощностей, особенно в крупных городах — таких как Киев, Харьков, Днепр, Кривой Рог и Одесса.

И наконец, Харченко подчеркивает важность развития и укрепления систем защиты энергетической инфраструктуры.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Об этом в эфире Киев24 рассказал народный депутат Сергей Нагорняк. По его словам, несмотря на это, в ближайшее время графики отключений света могут ослабнуть.

Кроме того, графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление.

Накануне стало известно, что для того, чтобы уменьшить продолжительность отключений света для населения во время следующего отопительного сезона, Украина должна сосредоточиться на трех ключевых направлениях.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

