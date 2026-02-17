'Не поселок и не пгт': как правильно сказать на украинском, ответ историка

Историк призывает к возвращению исторической памяти в вопросе названий украинских населенных пунктов и рассказал, как правильно называть "селища".

https://glavred.info/culture/ne-poselok-i-ne-pgt-kak-pravilno-skazat-na-ukrainskom-otvet-istorika-10741622.html Ссылка скопирована

Когда ликвидировали пгт - как правильно сказать поселок на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Как сказать правильно: городок или поселок

Когда отменили поселки городского типа

28 июля 2023 года Верховная Рада приняла решение, которое изменило административную терминологию в Украине. После ликвидации статуса "поселок городского типа" осталось три категории населенных пунктов: города, поселки и села. Впрочем, историк и глава Украинского института национальной памяти Александр Алфьоров убежден, что украинцам стоит вернуть исторически правильное название — местечко. Об этом он заявил в видео на YouTube.

Главред выяснил, как правильно называть поселки городского типа.

видео дня

Почему "поселок" — не украинская традиция

По словам историка, само появление термина "поселок" связано с советской политикой унификации.

"28 июля 2023 года Верховная Рада приняла постановление, что теперь поселки городского типа будут называться поселками. То есть город, поселок, село. Но, друзья, термин поселок, как и село городского типа, это большевики нам принесли в 1925 году. Петровский подписал этот закон, чтобы все городки называть поселками, чтобы все были одинаковыми", — рассказал он в видео.

Альфьоров подчеркивает, что советская власть сознательно заменила исторические названия на унифицированные. Поэтому нынешняя система — это следствие большевистской административной практики, а не украинской традиции.

Смотрите видео о том, как правильно назвать поселки на украинском языке:

Что такое городок: исторический смысл слова

Историк объясняет, что слово "городка" имеет глубокое культурное и социальное значение.

"А что такое местечко, друзья? А это мостик между селом и городом. Это поселение, где есть и сельская культура, и городская культура. Именно в местечках жило наше украинское казачество, наша шляхта украинская, естественная аристократия. И поэтому очень необходимо сегодня восстанавливать такие моменты. Городок, а не поселок, друзья. Городок", - подчеркнул глава Института национальной памяти.

Таким образом, местечко — это не просто размер населенного пункта. Это форма организации жизни, которая сочетала самоуправление, ремесла, торговлю и военную традицию.

Закон о ликвидации пгт и его последствия

Впоследствии в интервью изданию Укринформ Алфьоров напомнил, что 28 июля 2023 года Верховная Рада проголосовала за закон о десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины. Им был ликвидирован статус "поселка городского типа".

Однако это привело к парадоксальной ситуации.

"Поэтому старинные украинские городки и города, которые раньше имели свои ратуши, самоуправление, Магдебургское право, теперь, по определению, стали просто поселками. Скажем, полковой центр Киевского казацкого полка Козелец", - констатировал глава УИНП.

Фактически, исторические населенные пункты с многовековой традицией самоуправления теперь официально называются "поселками", что, по мнению Алферова, не соответствует их историческому статусу.

Как правильно сказать по-украински "селище"

Историк настаивает, что нужно вернуться к исконно украинской системе названий.

"Нужно восстановить наше историческое название – местечко. Село, местечко, город. И, кстати, поселок – это опять-таки калька от большевистского: "поселок городского типа". Никогда населенные пункты в Украине так не называли", – сказал Алферов.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алфьоров Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред