Кто на самом деле основал Русь: открытие "ломает" учебники истории

Рюрика считают основателем Руси, но археология и анализ летописей ставят это под сомнение, указывает Аким Галимов.

https://glavred.info/culture/kto-na-samom-dele-osnoval-rus-otkrytie-lomaet-uchebniki-istorii-10741319.html Ссылка скопирована

Кто основал Киевскую Русь - существовал ли Рюрик на самом деле / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Кто основал Русь

Существовал ли Рюрик

Какое происхождение династии Рюриковичей

Имя Рюрика десятилетиями подается в учебниках как начало истории Руси и основатель династии. Однако современные исторические исследования ставят под сомнение сам факт его существования. Археология и анализ летописей заставляют по-другому взглянуть на вопрос: кто на самом деле основал Русь? Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, с чего началась история Руси.

видео дня

Существовал ли Рюрик на самом деле

В "Повести временных лет" Рюрик предстает как основатель династии. Однако за пределами летописи его фигура фактически исчезает.

"Рюрик — фигура полулегендарная. У нас нет прямых доказательств, что князь с таким именем вообще существовал и правил в середине IX века", — отметил в своем проекте исследователь истории Аким Галимов.

Смотрите видео об истории "Повести временных лет":

По словам историка, до сих пор не найдено ни одного прижизненного документа или артефакта, который бы подтверждал существование такого правителя. Это означает, что история об основателе династии может быть более поздней летописной конструкцией.

Фактически, речь идет о ситуации, когда летописец мог заполнять "белые пятна" прошлого, создавая целостную и удобную версию начала правящего рода.

Был ли Новгород столицей Руси

Один из ключевых аргументов против традиционной версии связан с Новгородом. Именно там, по летописи, Рюрик якобы начал княжить.

Однако археологические данные ставят это под сомнение.

"По данным археологии, Новгород как город возник только в первой половине X века. То есть в то время, когда Рюрик якобы там княжил, этого города просто не существовало", — объясняет Аким Галимов.

Анализ летописи и археологические данные показывают, что традиционная версия о Рюрике как бесспорном основателе Руси не имеет прямых доказательств.

Его личность остается полулегендарной, а ключевые события — в частности история с Новгородом — вызывают серьезные вопросы.

Если город появился позже, чем описанные события, то возникает логичный вопрос: где именно мог княжить Рюрик? Таким образом разрушается популярный миф о том, что Русь "началась" именно на севере.

Легенда об Аскольде и Дире — какова история "династии Рюриковичей"

После истории с Рюриком летопись переходит к событиям в Киеве. По версии хроники, Аскольд и Дир оказываются в городе на Днепре и устанавливают там власть.

После смерти Рюрика его воевода Олег вместе с малолетним Игорем отправляется в Киев. Олег убивает Аскольда и Дира и перебирает власть на себя. После него княжить начинает Игорь, которого традиционно считают прямым потомком Рюрика.

Именно Игорь в итоге становится фактическим продолжателем правящей линии, которая впоследствии будет названа династией Рюриковичей.

Галимов указывает на то, что средневековые сюжеты были жесткими по своей природе. Период становления Руси сопровождался войнами, борьбой за власть и насилием — что было типичным для той эпохи.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред