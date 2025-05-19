Кто такой Рюрик: князь-легенда или исторический правитель

Как варяжский вождь стал основателем Руси и какую тайну скрывает его происхождение.

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Кто на самом деле был Рюрик? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Откуда взялся Рюрик

Основные версии происхождения Рюрика

Имя Рюрика стало символом начала государственности Руси и основателя династии, которая правила более 700 лет. Но кем он был на самом деле? Этот вопрос до сих пор вызывает оживленные дискуссии среди историков. Существует несколько основных версий относительно его происхождения, каждая из которых имеет свои аргументы и противоречия. Главред расскажет об основных из них.

Начало династии Рюриковичей

Как рассказывают на канале "За кулисами", согласно "Повести временных лет", в 862 году племена словенов, кривичей, чуди и веси пригласили варягов, чтобы те навели порядок и стали правителями на их землях. На этот призыв откликнулись трое братьев: Рюрик, Синеус и Трувор. Рюрик поселился сначала в Ладоге, а впоследствии - в Новгороде. Его братья вскоре умерли, и он остался единоличным правителем. Этот момент летопись считает началом династии Рюриковичей.

Однако историки до сих пор спорят: был ли Рюрик реальным историческим лицом, или это лишь легендарный образ, созданный для объяснения происхождения княжеской власти на Руси?

Происхождение Рюрика: основные версии

1. Норманнская (скандинавская) теорияЭто самая распространенная гипотеза среди современных историков. Она утверждает, что Рюрик имел скандинавское происхождение и, возможно, был тем самым Рориком Ютландским - датским конунгом, правившим во Фризии. Археологические находки скандинавских мечей, украшений и элементов быта в Ладоге и Новгороде усиливают эту версию.

самая распространенная гипотеза среди современных историков. Она утверждает, что Рюрик имел скандинавское происхождение и, возможно, был тем самым Рориком Ютландским - датским конунгом, правившим во Фризии. Археологические находки скандинавских мечей, украшений и элементов быта в Ладоге и Новгороде усиливают эту версию. 2. Славянская версияОпирается на сообщения более поздних источников, согласно которым Рюрик был потомком новгородского князя Гостомысла. В ее пользу говорят некоторые предания и легенды, однако конкретных археологических или летописных подтверждений этой версии не хватает.

на сообщения более поздних источников, согласно которым Рюрик был потомком новгородского князя Гостомысла. В ее пользу говорят некоторые предания и легенды, однако конкретных археологических или летописных подтверждений этой версии не хватает. 3. Альтернативная версияНекоторыеисследователи считают, что Рюрик происходил из фризских или балтийских земель. Существует даже мнение, что имя "Рюрик" является более поздней литературной конструкцией, которая заменила более ранний обобщенный образ варяжских вождей.

Братья Рюрика - исторические фигуры или вымысел

Синеус и Трувор упоминаются как братья Рюрика, однако их участие в исторических событиях ограничивается лишь летописным фрагментом. Историки предполагают, что эти имена являются неправильным толкованием скандинавских фраз: "сине-хус" - с семьей, "тру-вор" - с верной женой или охраной. Итак, возможно, Рюрик пришел не с братьями, а с семьей и дружинниками, а упоминание о братьях - следствие недоразумения или переиначенной устной традиции.

Формирование Киевской Руси

Перед своей смертью Рюрик передал власть не сыну, а родственнику - Олегу. В 882 году Олег отправился на юг, захватил Киев, убив местных князей Аскольда и Дира. Объединение Новгорода и Киева стало ключевым шагом к созданию Киевской Руси - первого восточнославянского государства.

После смерти Олега власть взял сын Рюрика - Игорь, а дальше его потомки: Святослав, Владимир Великий и Ярослав Мудрый, которые продолжили развитие государства.

Историческое значение Рюрика

Несмотря на сомнения относительно его существования, Рюрик играет важную роль в формировании национальной исторической памяти. Династия Рюриковичей, связанная с его именем, действительно правила на территории Руси, Московии, а впоследствии - и частями Центральной Европы. Его фигура стала символом легитимности княжеской власти, источником мифа о призвании варягов и олицетворением самого начала государственности.

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