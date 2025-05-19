Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Кто такой Рюрик: князь-легенда или исторический правитель

Марина Иваненко
19 мая 2025, 21:21
55
Как варяжский вождь стал основателем Руси и какую тайну скрывает его происхождение.
Кто на самом деле был Рюрик?
Кто на самом деле был Рюрик? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Откуда взялся Рюрик
  • Основные версии происхождения Рюрика

Имя Рюрика стало символом начала государственности Руси и основателя династии, которая правила более 700 лет. Но кем он был на самом деле? Этот вопрос до сих пор вызывает оживленные дискуссии среди историков. Существует несколько основных версий относительно его происхождения, каждая из которых имеет свои аргументы и противоречия. Главред расскажет об основных из них.

Начало династии Рюриковичей

Как рассказывают на канале "За кулисами", согласно "Повести временных лет", в 862 году племена словенов, кривичей, чуди и веси пригласили варягов, чтобы те навели порядок и стали правителями на их землях. На этот призыв откликнулись трое братьев: Рюрик, Синеус и Трувор. Рюрик поселился сначала в Ладоге, а впоследствии - в Новгороде. Его братья вскоре умерли, и он остался единоличным правителем. Этот момент летопись считает началом династии Рюриковичей.

Однако историки до сих пор спорят: был ли Рюрик реальным историческим лицом, или это лишь легендарный образ, созданный для объяснения происхождения княжеской власти на Руси?

Происхождение Рюрика: основные версии

  • 1. Норманнская (скандинавская) теорияЭтосамая распространенная гипотеза среди современных историков. Она утверждает, что Рюрик имел скандинавское происхождение и, возможно, был тем самым Рориком Ютландским - датским конунгом, правившим во Фризии. Археологические находки скандинавских мечей, украшений и элементов быта в Ладоге и Новгороде усиливают эту версию.
  • 2. Славянская версияОпираетсяна сообщения более поздних источников, согласно которым Рюрик был потомком новгородского князя Гостомысла. В ее пользу говорят некоторые предания и легенды, однако конкретных археологических или летописных подтверждений этой версии не хватает.
  • 3. Альтернативная версияНекоторыеисследователи считают, что Рюрик происходил из фризских или балтийских земель. Существует даже мнение, что имя "Рюрик" является более поздней литературной конструкцией, которая заменила более ранний обобщенный образ варяжских вождей.

Братья Рюрика - исторические фигуры или вымысел

Синеус и Трувор упоминаются как братья Рюрика, однако их участие в исторических событиях ограничивается лишь летописным фрагментом. Историки предполагают, что эти имена являются неправильным толкованием скандинавских фраз: "сине-хус" - с семьей, "тру-вор" - с верной женой или охраной. Итак, возможно, Рюрик пришел не с братьями, а с семьей и дружинниками, а упоминание о братьях - следствие недоразумения или переиначенной устной традиции.

Формирование Киевской Руси

Перед своей смертью Рюрик передал власть не сыну, а родственнику - Олегу. В 882 году Олег отправился на юг, захватил Киев, убив местных князей Аскольда и Дира. Объединение Новгорода и Киева стало ключевым шагом к созданию Киевской Руси - первого восточнославянского государства.

После смерти Олега власть взял сын Рюрика - Игорь, а дальше его потомки: Святослав, Владимир Великий и Ярослав Мудрый, которые продолжили развитие государства.

Историческое значение Рюрика

Несмотря на сомнения относительно его существования, Рюрик играет важную роль в формировании национальной исторической памяти. Династия Рюриковичей, связанная с его именем, действительно правила на территории Руси, Московии, а впоследствии - и частями Центральной Европы. Его фигура стала символом легитимности княжеской власти, источником мифа о призвании варягов и олицетворением самого начала государственности.

Вас может заинтересовать:

YouTube-канал "За кулисами"

YouTube-канал "За кулисами" - это авторский проект журналистки Карины Ожерельевой, посвященный малоизвестным фактам из истории, культуры и общества. Видео канала раскрывают скрытые стороны событий и фигур, которые остаются вне поля зрения общественности. Проект отличается аналитическим подходом и нацелен на зрителя, который ищет более глубокие смыслы за пределами очевидного.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Киевская Русь интересные новости культура
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Согласован пошаговый план обмена пленными - Умеров

Согласован пошаговый план обмена пленными - Умеров

21:42Украина
РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении войны - Трамп

РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении войны - Трамп

20:55Война
Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали, о чем шла речь

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали, о чем шла речь

20:34Мир
Реклама

Популярное

Ещё
РФ выбрала нетипичное место для запуска РС-24 "Ярс": в СМИ раскрыли важную деталь

РФ выбрала нетипичное место для запуска РС-24 "Ярс": в СМИ раскрыли важную деталь

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

Гороскоп на завтра 20 мая: Ракам - внезапные новости, Львам - захватывающая ситуация

Гороскоп на завтра 20 мая: Ракам - внезапные новости, Львам - захватывающая ситуация

Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответил

Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответил

Последние новости

22:12

Растения-агрессоры: 8 цветов, которые лучше не сажать возле дома

21:55

От Беларуси до Оскола: ВСУ начали разворачивать новый "Северный фронт"

21:42

Согласован пошаговый план обмена пленными - Умеров

21:39

"Маленькая наша": что произошло в семье Лилии Подкопаевой

21:37

РФ проигрывает войну: СМИ раскрыли ключевой признак

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – ПалийВойна продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий
21:21

Кто такой Рюрик: князь-легенда или исторический правитель

20:55

РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении войны - Трамп

20:51

Что не так со сценой под дождем: тест, где надо найти ошибку за 6 секунд

20:34

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали, о чем шла речь

Реклама
20:22

Действительно ли в РФ: экс-участник "ВИА Игры" раскрыла, где живет Константин Меладзе

20:15

РФ готова работать с Киевом над мирным договором - Путин после разговора с Трампом

19:43

Гривна стремительно теряет позиции: каким будет курс доллара и евро 20 мая

19:42

"Риск окружения" на востоке: подполковник ВСУ сообщил о смене командира 59 ОШБр

19:40

Почему кот отказывается от еды и корма: все сложнее, чем кажется

19:27

ЕС предложит G7 еще больше снизить предельную цену на российскую нефть – СМИ

19:00

Мыть авто самостоятельно на улице больше нельзя: какие штрафы ждут украинцев

18:58

Возможен ли штраф за пересечение стертой разметки на дороге: водителям стоит знать

18:40

У Трампа пригрозили новым санкционным "ударом" по РФ и назвали условие

18:34

"Сам наступаю себе на горло": Цимбалюк открыл фанатам личную тайну

18:31

Трамп поговорил с Зеленским и начал разговор с Путиным: что обсуждали

Реклама
18:04

Путин может "править пожизненно": в РФ готовят население к изменению конституции

17:53

55 лет посвятила сцене: умерла известная украинская актриса

17:30

"Я с другой планеты": Данилко честно ответил, почему он без детей и жены

17:15

После перемирия: РФ может использовать 800 тысяч солдат для нового удара

17:10

Трамп звонит Путину: на пути к правильным решенияммнение

17:02

Это уже новая война, армия РФ изменила тактику своих атак - NYT

16:54

"Зашли в тупик": Вэнс допустил выход США из переговорного процесса

16:50

Шикарный рецепт быстрого салата за 5 минут, от которого пальчики все оближут - просто и вкусно

16:44

"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

16:30

Сколько клубники можно есть без вреда для фигуры: нутрициолог объяснил

16:24

Когда Путин прекратит массовые обстрелы Украины: названа дата окончания войны

16:20

Цены удивляют: в Украине подорожали сразу несколько популярных продуктов

16:19

Почему нельзя лениться и скучать 20 мая: какой праздник и день ангела

16:00

Касается всех нас: Джо Байден впервые прокомментировал свою болезнь

15:49

Известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства

15:42

Эмма Стоун подверглась неожиданному "нападению" прямо на Каннском кинофестивале

15:35

Трамп и Путин могут по телефону договориться о собственном мирном плане - CNN

15:12

Как есть и не набирать вес: простая, но полезная привычка от фитнес-тренера

15:02

План РФ провалился: Зеленский назвал главный результат переговоров в Стамбуле

14:46

В Китае впервые высказались о переговорах Украины и РФ в Стамбуле - что известно

Реклама
14:36

Смогут ли оккупанты осуществить прорыв на Сумщине: неожиданный прогноз эксперта

14:17

Вкус зеленого жевательного мишки ошеломил людей: что мы едим на самом деле

14:04

Где ненастоящие часы: только самые умные догадаются за 5 секунд

13:47

"Взяли бутылку и сидели": Андрей Данилко неожиданно высказался о Зеленском

13:26

"Начала деградировать": что произошло с Софией Ротару на самом деле

13:16

В Крыму дроны уничтожили важный объект РФ, эвакуировано тысячи местных - СМИ

13:10

Ударит +25 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет резкое потепление

13:01

Когда сажать огурцы в мае 2025 года в Украине: точные дни для рекордного урожаяВидео

12:25

Скандал на Евровидении 2025: Украину и Израиль обвинили в махинациях

12:22

Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответилВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять