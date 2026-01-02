Укр
Оккупанты готовятся к новому штурму в Донецкой области: военные оценили угрозу

Анна Косик
2 января 2026, 12:55
Российские войска уже предприняли попытку накопления дополнительных сил.
штурм Гришиного
Военные сообщили, чем закончилась попытка прорыва оккупантов с техникой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщили военные:

  • Враг пытается накопить силы для новой атаки возле Покровска
  • Попытка армии РФ аккумулировать дополнительные силы закончилась провалом
  • Оккупанты хотят осуществить штурм Гришино

Оккупационная армия страны-агрессора России пытается накопить силы для штурма населенного пункта Гришино, что в Покровском районе Донецкой области.

Это в Telegram сообщил 7 корпус десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Военные отмечают, что пока все попытки противника заканчиваются неудачей.

Украинские защитники уничтожили много техники РФ

Оккупанты предприняли попытку воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском для аккумуляции дополнительных сил и средств. Для этого враг применил более 30 единиц легкой техники. Речь идет, в частности, о мотоциклах, багги и автотранспорте.

"Подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ уничтожили часть техники еще во время марша оккупантов. В частности, благодаря работе системы M142 HIMARS. Другую часть - Силы обороны обнаружили и поразили непосредственно в юго-восточных границах города, когда враг искал для себя укрытие", - говорится в сообщении.

HIMARS инфографика
HIMARS / Инфографика: Главред

Военные узнали, что действовала на этом участке фронта 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ. Несмотря на неудачную попытку перемещения цель противника остается неизменной - нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска и таки осуществить штурм Гришино.

Силы обороны имеют успехи на Покровском направлении

Главред писал, что Силы обороны Украины держат под контролем населенный пункт Родинское, что в Донецкой области, несмотря на лживые заявления оккупантов. По данным военных, оккупантам удается просочиться в город, но есть нюанс - их обнаруживают и уничтожают всеми имеющимися средствами 14 бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна НГУ "Червона Калина".

Военные также опубликовали видео, на котором видно установленный в Родинском украинский флаг. Он доказывает, что российская пропаганда врет об успехах оккупантов.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении и пытаются продвинуться в сторону города. В частности, враг прибегает к одиночным перемещениям.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения в дальнейшем контролируют северную часть Покровска. В центральной части города наши воины блокируют продвижение противника. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

Накануне аналитики ISW заявили, что оккупационная армия страны-агрессора России в 2025 году ускорила наступление в Украине из-за того, что начала применять новую тактику.

Читайте также:

Об источнике: 7-й корпус быстрого реагирования

7-й корпус быстрого реагирования (7 КШР) - соединение Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины численностью в корпус, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск Фронт
"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

