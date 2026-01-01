Укр
РФ ускоряет наступление на фронте: в ISW сообщили об опасных маневрах врага

Анна Косик
1 января 2026, 11:03
Аналитики рассказали о новой тактике россиян, которая позволяет им эффективнее продвигаться вперед.
Украинские военные пытаются противодействовать давлению армии РФ / Коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Минобороны РФ

Что сообщили аналитики:

  • Оккупанты изменили тактику на фронте в Украине
  • Благодаря изменениям вражеская армия начала продвигаться быстрее
  • За год враг оккупировал менее 1% территории Украины

Оккупационная армия страны-агрессора России в 2025 году ускорила наступление в Украине из-за того, что начала применять новую тактику. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

Россияне за год захватили 4831 квадратные километры территории Украины и вернули 473 квадратных километра территории Курской области РФ, которые перед этим захватили украинские военные. Таким образом за год оккупанты захватили лишь 0,8% территории Украины.

Какой тактикой начала пользоваться Россия

В 2025 году оккупационная армия начала применять новую оперативную модель, которая базируется на длительной кампании по воздушной блокаде воздушного пространства и тактических мероприятиях по блокированию, миссиях по проникновению, массовых нападениях небольших групп.

Эти действия, а также перекрытие украинских наземных линий связи, позволило армии РФ достичь определенных результатов на фронте. Однако россияне все равно не выполнили все поставленные кремлевским диктатором Владимиром Путиным задачи.

Сколько оккупантов украинские воины обезвредили в 2025 году

Главред писал, что по данным главнокомандующего Александра Сырского, в 2025 году украинские воины смогли обезвредить сотни тысяч вражеских солдат, что подтверждает эффективность Сил обороны.

Александр Сырский
Александр Сырский / Инфографика: Главред

Главнокомандующий подчеркнул, что в этом году Украина доказала всему миру простую истину - самым сильным украинским аргументом является ВСУ. По его словам, дальнобойные удары, современные технологии и решимость ежедневно ослабляют военную машину агрессора, уничтожают его военно-промышленный комплекс и нефтеперерабатывающие заводы.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины держат под контролем населенный пункт Родинское, что в Донецкой области, несмотря на лживые заявления оккупантов.

Ранее сообщалось, что последние дни армия страны-агрессора России активно штурмует село Белогорье в Запорожской области. Войска РФ пытаются полностью оккупировать село.

Накануне стало известно, что россияне удерживают позиции в поселке Грабовское на Сумщине и пытались осуществить атаки на населенные пункты севернее. Однако Силы обороны уже принимают меры для ликвидации врага.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

