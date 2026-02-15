"Ломает" переводчики: украинское слово, которое не поддается переводу на другие языки

Главное из новости:
- "Взорувати" — украинский глагол, означающий брать кого-то или что-то за образец
- Во многих языках его значение передают только сложными конструкциями
Украинский язык обладает удивительной способностью создавать слова, которые точно и лаконично передают мысль, но в то же время почти не поддаются дословному переводу. К таким относится глагол "взорувати" и его пассивная форма "взоруватися" — малоупотребительные, но абсолютно естественные для нашей языковой системы.
Главред разобрался, откуда происходит это слово, какое имеет значение и почему иностранные языки вынуждены передавать его целыми конструкциями.
Что означает "взорувати"
По словарному определению, глагол означает брать кого-то или что-то за образец, подражать, ориентироваться на определенный образец. Это слово не является диалектным или искусственным — просто редко встречается в современной речи, пишет Oboz.ua.
Пример употребления сохраняем без изменений:
Собственно шестидесятникам принадлежит окончательная и сомнительная заслуга канонизации того типа дискурса, по которому в Украине до сих пор подражают любой авторский текст.
Как оно образовалось
"Взорувати" — классический пример отглагольного словообразования, одного из самых продуктивных в нашем языке. Основой стал существительное "взірець", к которому добавили суффиксы -ува- и -ти. По той же модели образованы десятки привычных нам глаголов:
- хозяйствовать
- рисовать
- проектировать
- путешествовать
- шпионить
- красить
- работать
- отдыхать
Поэтому, хотя слово и кажется необычным, оно полностью соответствует законам украинского словообразования.
Почему это слово сложно перевести
Из-за своей лаконичности "взорувати" не имеет точного однословного соответствия во многих языках. Ближе всего — польское wzorować się, но для пассивной формы нужна отдельная частица się.
В английском придется использовать конструкцию model oneself on/after, а в немецком — sich orientieren an. Все они значительно громоздче украинского варианта.
Язык, который умеет быть точным
"Взорувати" — еще один пример того, как украинский язык способен передавать сложные смыслы одним-единственным словом. И именно в этой лаконичности — его сила и уникальность.
