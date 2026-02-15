Укр
"Ломает" переводчики: украинское слово, которое не поддается переводу на другие языки

Дарья Пшеничник
15 февраля 2026, 13:42
Наш язык порождает слова, которые дословно на другие языки не переведешь.
Украинское слово
Уникальное украинское слово / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

  • "Взорувати" — украинский глагол, означающий брать кого-то или что-то за образец
  • Во многих языках его значение передают только сложными конструкциями

Украинский язык обладает удивительной способностью создавать слова, которые точно и лаконично передают мысль, но в то же время почти не поддаются дословному переводу. К таким относится глагол "взорувати" и его пассивная форма "взоруватися" — малоупотребительные, но абсолютно естественные для нашей языковой системы.

Главред разобрался, откуда происходит это слово, какое имеет значение и почему иностранные языки вынуждены передавать его целыми конструкциями.

Что означает "взорувати"

По словарному определению, глагол означает брать кого-то или что-то за образец, подражать, ориентироваться на определенный образец. Это слово не является диалектным или искусственным — просто редко встречается в современной речи, пишет Oboz.ua.

Пример употребления сохраняем без изменений:

Собственно шестидесятникам принадлежит окончательная и сомнительная заслуга канонизации того типа дискурса, по которому в Украине до сих пор подражают любой авторский текст.

Как оно образовалось

"Взорувати" — классический пример отглагольного словообразования, одного из самых продуктивных в нашем языке. Основой стал существительное "взірець", к которому добавили суффиксы -ува- и -ти. По той же модели образованы десятки привычных нам глаголов:

  • хозяйствовать
  • рисовать
  • проектировать
  • путешествовать
  • шпионить
  • красить
  • работать
  • отдыхать

Поэтому, хотя слово и кажется необычным, оно полностью соответствует законам украинского словообразования.

Почему это слово сложно перевести

Из-за своей лаконичности "взорувати" не имеет точного однословного соответствия во многих языках. Ближе всего — польское wzorować się, но для пассивной формы нужна отдельная частица się.

В английском придется использовать конструкцию model oneself on/after, а в немецком — sich orientieren an. Все они значительно громоздче украинского варианта.

Язык, который умеет быть точным

"Взорувати" — еще один пример того, как украинский язык способен передавать сложные смыслы одним-единственным словом. И именно в этой лаконичности — его сила и уникальность.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык культура
