"Ломает" переводчики: украинское слово, которое не поддается переводу на другие языки

Наш язык порождает слова, которые дословно на другие языки не переведешь.

"Взорувати" — украинский глагол, означающий брать кого-то или что-то за образец

Во многих языках его значение передают только сложными конструкциями

Украинский язык обладает удивительной способностью создавать слова, которые точно и лаконично передают мысль, но в то же время почти не поддаются дословному переводу. К таким относится глагол "взорувати" и его пассивная форма "взоруватися" — малоупотребительные, но абсолютно естественные для нашей языковой системы.

Главред разобрался, откуда происходит это слово, какое имеет значение и почему иностранные языки вынуждены передавать его целыми конструкциями.

Что означает "взорувати"

По словарному определению, глагол означает брать кого-то или что-то за образец, подражать, ориентироваться на определенный образец. Это слово не является диалектным или искусственным — просто редко встречается в современной речи, пишет Oboz.ua.

Пример употребления сохраняем без изменений:

Собственно шестидесятникам принадлежит окончательная и сомнительная заслуга канонизации того типа дискурса, по которому в Украине до сих пор подражают любой авторский текст.

Как оно образовалось

"Взорувати" — классический пример отглагольного словообразования, одного из самых продуктивных в нашем языке. Основой стал существительное "взірець", к которому добавили суффиксы -ува- и -ти. По той же модели образованы десятки привычных нам глаголов:

хозяйствовать

рисовать

проектировать

путешествовать

шпионить

красить

работать

отдыхать

Поэтому, хотя слово и кажется необычным, оно полностью соответствует законам украинского словообразования.

Почему это слово сложно перевести

Из-за своей лаконичности "взорувати" не имеет точного однословного соответствия во многих языках. Ближе всего — польское wzorować się, но для пассивной формы нужна отдельная частица się.

В английском придется использовать конструкцию model oneself on/after, а в немецком — sich orientieren an. Все они значительно громоздче украинского варианта.

Язык, который умеет быть точным

"Взорувати" — еще один пример того, как украинский язык способен передавать сложные смыслы одним-единственным словом. И именно в этой лаконичности — его сила и уникальность.

