Метро Киева скрывает 'станции-призраки', на которых никогда не выходят пассажиры (фото)

- В киевском метро десятилетиями скрыты три недостроенные "станции-призраки"
- "Львовская брама", "Теличка" и "Герцена" так и не открылись из-за экономических кризисов и низкого прогнозируемого пассажиропотока
Киевский метрополитен — это не только ежедневное движение поездов и новые проекты, которые появляются несмотря на войну. Под землей скрываются и другие истории — недостроенные станции, которые десятилетиями остаются безлюдными.
Они существуют в схемах проектировщиков, в планах города, но не в реальной жизни пассажиров. Главред собрал самые известные киевские "станции-призраки".
"Львовская брама": станция, которую видно, но которой нет
На зеленой ветке между "Золотыми Воротами" и "Лукьяновской" есть место, где поезд движется дольше, чем обычно. Если внимательно вглядеться в темноту, можно заметить очертания платформы - это "Львовская брама", которая уже более двух десятилетий ждет своего шанса, пишет сайт Новини.LIVE.
Строительство стартовало в 1991 году, но экономический кризис 90-х поставил крест на планах: в 1997-м работы остановили. В 2018 году город вернулся к идее достройки, однако полномасштабная война снова отложила проект - на этот раз из-за нехватки средств.
"Теличка": подземная платформа среди промзоны
Еще одна станция-призрак — "Теличка", расположенная между "Выдубичами" и Южным мостом. Ее название происходит от исторической местности Нижняя Теличка, где когда-то пасли скот.
Станцию строили с 1980 по 1992 годы, но так и не открыли. Причина проста: вокруг — промышленные территории, а пассажиропоток прогнозировался минимальным. Несмотря на это, станцию поддерживают в техническом состоянии — освещают и убирают. Появятся ли там когда-нибудь пассажиры, никто не берется прогнозировать.
"Герцена": недострой между двумя станциями
Между "Дорогожичами" и "Лукьяновской" скрыта еще одна недостроенная станция - "Герцена". Ее планировали открыть вместе с "Дорогожичами", но финансовые проблемы 90-х остановили работы на самом старте.
В тоннеле успели построить вентиляционную шахту с выходом на поверхность и часть технических помещений. На этом история "Герцена" фактически и остановилась.
Киевское метро продолжает развиваться даже во время войны, но эти станции напоминают: в подземке есть свои "белые пятна" — проекты, которые так и не стали реальностью. Они остаются частью городской легенды, скрытыми в темноте туннелей, где поезда пролетают мимо, не останавливаясь.
