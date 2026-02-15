Укр
Метро Киева скрывает "станции-призраки", на которых никогда не выходят пассажиры (фото)

Дарья Пшеничник
15 февраля 2026, 12:18
Несмотря на войну, метро развивается, но эти объекты остаются замороженными проектами под землей.

Метро Киева скрывает 'станции-призраки', на которых никогда не выходят пассажиры
Станции метро в Киеве, где никогда не выходят пассажиры / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/spraga.info

  • В киевском метро десятилетиями скрыты три недостроенные "станции-призраки"
  • "Львовская брама", "Теличка" и "Герцена" так и не открылись из-за экономических кризисов и низкого прогнозируемого пассажиропотока

Киевский метрополитен — это не только ежедневное движение поездов и новые проекты, которые появляются несмотря на войну. Под землей скрываются и другие истории — недостроенные станции, которые десятилетиями остаются безлюдными.

Они существуют в схемах проектировщиков, в планах города, но не в реальной жизни пассажиров. Главред собрал самые известные киевские "станции-призраки".

"Львовская брама": станция, которую видно, но которой нет

На зеленой ветке между "Золотыми Воротами" и "Лукьяновской" есть место, где поезд движется дольше, чем обычно. Если внимательно вглядеться в темноту, можно заметить очертания платформы - это "Львовская брама", которая уже более двух десятилетий ждет своего шанса, пишет сайт Новини.LIVE.

Строительство стартовало в 1991 году, но экономический кризис 90-х поставил крест на планах: в 1997-м работы остановили. В 2018 году город вернулся к идее достройки, однако полномасштабная война снова отложила проект - на этот раз из-за нехватки средств.

"Теличка": подземная платформа среди промзоны

Еще одна станция-призрак — "Теличка", расположенная между "Выдубичами" и Южным мостом. Ее название происходит от исторической местности Нижняя Теличка, где когда-то пасли скот.

Станцию строили с 1980 по 1992 годы, но так и не открыли. Причина проста: вокруг — промышленные территории, а пассажиропоток прогнозировался минимальным. Несмотря на это, станцию поддерживают в техническом состоянии — освещают и убирают. Появятся ли там когда-нибудь пассажиры, никто не берется прогнозировать.

"Герцена": недострой между двумя станциями

Между "Дорогожичами" и "Лукьяновской" скрыта еще одна недостроенная станция - "Герцена". Ее планировали открыть вместе с "Дорогожичами", но финансовые проблемы 90-х остановили работы на самом старте.

Станция
Станция "Герцена" / Фото: facebook.com/spraga.info

В тоннеле успели построить вентиляционную шахту с выходом на поверхность и часть технических помещений. На этом история "Герцена" фактически и остановилась.

Киевское метро продолжает развиваться даже во время войны, но эти станции напоминают: в подземке есть свои "белые пятна" — проекты, которые так и не стали реальностью. Они остаются частью городской легенды, скрытыми в темноте туннелей, где поезда пролетают мимо, не останавливаясь.

