Все станции проехать можно за 12 минут - где в Украине самое короткое метро

Руслана Заклинская
28 декабря 2025, 15:37
Метро насчитывает всего шесть станций.
Все станции проехать можно за 12 минут - где в Украине самое короткое метро
Метро в Днепре

Вы узнаете:

  • Почему метро Днепра считают самым молодым и самым коротким
  • Какова протяженность днепровской линии метро
  • Какие станции входят в состав днепровского метрополитена

Украина имеет несколько систем подземного транспорта, но метро в Днепре занимает особое место. В городе действует всего одна линия метро протяженностью более 7,8 км с шестью станциями.

Главред узнал о самом коротком метро в Украине.

Почему днепровское метро считают уникальным в Украине

Метрополитен Днепра официально признан самым молодым и самым коротким в Украине, пишет "Телеграф". Открытый только в 1995 году, он состоит всего из одной линии, на которой расположено шесть станций. Общая протяженность путей составляет чуть более 7,8 км, а преодолеть путь от начальной до конечной остановки можно всего за 12 минут.

Какую стратегическую роль играло метро при создании

Проект подземки в Днепре имел четкую индустриальную цель. Большинство станций расположены в районах крупных заводов и промышленных гигантов. Фактически метро строили как "транспортный коридор" для рабочих, чтобы они могли максимально быстро и без пробок добраться до проходных крупных предприятий.

Какие станции входят в днепровский метрополитен:

  1. Покровская - конечная станция, глубина 35 м.
  2. Проспект Свободы - имеет 4 выхода на поверхность; расположена на Новокодакской площади, рядом с проходной Днепровского электровозостроительного завода.
  3. Заводская - возле ДЗМО, глубина 30 м, оборудована парковками для велосипедистов.
  4. Металлургов - вблизи Днепровского металлургического завода, глубина 55 м.
  5. Метростроителей - выход на перекрестке проспекта Сергея Нигояна, глубина 40 м.
  6. Вокзальная - наиболее загруженная, расположена на главном вокзале, глубина 42 м.

Как работает метрополитен

По состоянию на 2025 год подземка остается важным узлом города, ежедневно перевозя более 20 тысяч пассажиров. График работы подстроен под потребности горожан: с 5:30 утра до 23:00 вечера. В пиковые часы интервал между поездами составляет от 5 до 10 минут.

Почему глубина станций днепровского метро поражает мир

Интересным фактом является то, что станции днепровской подземки входят в перечень самых глубоких в мире. Для такой короткой линии это техническая аномалия, обусловленная особенностями почв и ландшафта города.

Несколько лет назад в городе начали активное строительство еще трех новых станций, которые должны существенно удлинить линию и соединить промышленные районы с центром. Однако на сегодня этот процесс затормозился, оставляя днепровский метрополитен в своем компактном, но важном для города формате.

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

