Где на самом деле родилась Роксолана - документы XVI века раскрыли правду

Полтысячелетия жизни Хюррем-султан обросло легендами, но исторические источники открывают совсем другую правду о ее происхождении и жизни.

Роксолана

Фигура Хюррем-султан уже полтысячелетия остается магнитом для художников и историков. Ее жизнь стала основой для романов и сериалов, однако за блеском кинематографических украшений часто теряется истинное лицо реальной женщины.

Была ли Роксолана русской

Один из самых распространенных мифов - "русское происхождение" султаны. Как пояснила кандидат искусствоведения и автор фундаментальных работ о Роксолане Александра Шутко в проекте "Локальная история", на самом деле ни один авторитетный источник XVI века этого не подтверждает. Османские и европейские документы называют ее русинкой - то есть выходцем из украинских земель. Турки четко различали: Rus - это украинцы, Moskov - московиты.

О русском происхождении Роксоланы писали и европейские послы XVI века. Венецианец Пьетро Брагадин и француз Гуэллямо Пелисье четко указывали, что она происходила из "русского народа", который проживает от Карпат до Днепра. То, что сегодня некоторые источники пытаются присвоить ее фигуру, является лишь следствием путаницы между древним термином "русин" и современным "русский".

Была ли Хюррем родом из Рогатина

Наиболее убедительная версия - происхождение из города Рогатин. Об этом сообщал секретарь польского короля Станислав Негощевский, ссылаясь на слова султана Мурада III, который был внуком Роксоланы. Этот же тезис подкрепляет польский поэт Самуэль Твардовский в XVII веке, называя ее дочерью "подлого попа из Рогатина" (в значении низкого сословия).

Могла ли Роксолана родиться на Подолье

Легенда о рождении Роксоланы в Подольских Чемеровцах появилась благодаря поэтическому воображению Мауриция Гославского в XIX веке. Однако историки склоняются к другой версии. Внук Роксоланы, султан Мурад III, лично подтвердил польским послам, что его бабушка была "поповной из Рогатина".

А вот версия о Чемеровцах, вероятно, касается другой выдающейся украинки - Хатидже Турхан, которая стала регентшей империи веком позже.

Была ли Роксолана королевой

Этот миф возник из-за дипломатической риторики. Султан Сулейман в письме к польскому королю Сигизмунду II Августа называл свою жену "Твоей сестрой". Однако Александра Шутко объясняет это изысканной дипломатической игрой.

По ее словам, султан, женившись на бывшей рабыне, стремился легитимизировать свой брак в глазах европейского монарха. Приписывая ей королевское происхождение, Сулейман просто пытался сделать Хюррем "равной" в кругу тогдашних правителей.

Позже эту идею подхватили писатели, но никаких доказательств королевского происхождения Роксоланы не существует. Наоборот - источники сходятся на том, что она была дочерью простого священника.

