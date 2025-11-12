Роксолана на самом деле не Лисовская: какой была настоящая фамилия жены Сулеймана

Фамилия Лисовская, которую приписывают Роксолане в художественных произведениях, на самом деле исторически ей никогда не принадлежала.

Настоящая фамилия Роксоланы

В произведениях украинских писателей Роксолану иногда называют Настей Лисовской. Однако это лишь литературный вымысел, а не исторический факт.

Была ли Лисовская фамилией Хюррем

Европейские послы, в частности фламандец Ожье Гислен де Бусбек и венецианцы Пьетро Брагадино и Даниэлло Людовичи, отмечали, что Хюррем была украинкой, пишет издание "Украинки". В 1596 году секретарь короля Станислав Негощевский в докладной великому канцлеру Великого Княжества Литовского Льву Сапеге назвал ее "поповной из Рогатина из народа русинского".

Через тридцать лет участник польского посольства в Стамбуле Самуил Твардовский в поэме "Посольство Кристофера Збаражского" упоминал "подлого попа из Рогатина дочь".

Девушка, которая родилась в семье украинского православного священника и считалась холопкой для шляхты, поэтому не могла носить польскую фамилию "Лисовская". В то же время в XVI веке на западной Украине преобладали фамилии с характерным окончанием "-енко".

Могла ли Роксолана быть родом из Италии

Несмотря на общепринятую версию об украинском происхождении Роксоланы, существуют альтернативные теории. Доктор Ринальдо Мармара утверждает, что в ватиканских архивах он нашел рукопись, которая якобы свидетельствует, что султана Хюррем могла быть итальянской дворянкой Маргаритой из семьи Марсильи из Сиены. По его данным, эта рукопись указывает на возможную родственную связь между потомком Хюррем - султаном Мехмедом IV и Папой Александром VII.

Впрочем, большинство историков относятся к этой версии с недоверием. Профессор Тарим отметил, что подобных сведений нет в записях венецианских послов, а профессор Эмеджен добавил, что переписка Хюррем с польской королевской семьей скорее является формальной дипломатией, а не доказательством ее дворянского происхождения.

Как на самом деле звали Роксолану

Имя Роксоланы впервые упомянули в 1542 году. Генуэзский банкир в Стамбуле писал, что султан Сулейман взял в жены пленницу из Руси по имени Роксолана. Позже посол Священной Римской империи Ожье Гислен де Бусбек также называл жену султана Роксоланой. В гареме ей дали имя Хюррем, что означает "веселая" или "радостная".

Когда могла родиться Роксолана

Точная дата рождения неизвестна, но историки предполагают, что она была примерно на 11 лет младше султана Сулеймана. Поскольку Сулейман родился в ноябре 1494 года, то Роксолана родилась в конце 1505 или в начале 1506 года.

