Роксолана на самом деле не Лисовская: какой была настоящая фамилия жены Сулеймана

Руслана Заклинская
12 ноября 2025, 19:52
Фамилия Лисовская, которую приписывают Роксолане в художественных произведениях, на самом деле исторически ей никогда не принадлежала.
Настоящая фамилия Роксоланы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Какой могла быть настоящая фамилия Роксоланы
  • Почему Роксолана не могла носить фамилию Лисовская
  • Какое имя дали Роксолане в гареме

В произведениях украинских писателей Роксолану иногда называют Настей Лисовской. Однако это лишь литературный вымысел, а не исторический факт.

Главред узнал, каким могло быть прозвище Роксоланы.

Была ли Лисовская фамилией Хюррем

Европейские послы, в частности фламандец Ожье Гислен де Бусбек и венецианцы Пьетро Брагадино и Даниэлло Людовичи, отмечали, что Хюррем была украинкой, пишет издание "Украинки". В 1596 году секретарь короля Станислав Негощевский в докладной великому канцлеру Великого Княжества Литовского Льву Сапеге назвал ее "поповной из Рогатина из народа русинского".

Через тридцать лет участник польского посольства в Стамбуле Самуил Твардовский в поэме "Посольство Кристофера Збаражского" упоминал "подлого попа из Рогатина дочь".

Девушка, которая родилась в семье украинского православного священника и считалась холопкой для шляхты, поэтому не могла носить польскую фамилию "Лисовская". В то же время в XVI веке на западной Украине преобладали фамилии с характерным окончанием "-енко".

Могла ли Роксолана быть родом из Италии

Несмотря на общепринятую версию об украинском происхождении Роксоланы, существуют альтернативные теории. Доктор Ринальдо Мармара утверждает, что в ватиканских архивах он нашел рукопись, которая якобы свидетельствует, что султана Хюррем могла быть итальянской дворянкой Маргаритой из семьи Марсильи из Сиены. По его данным, эта рукопись указывает на возможную родственную связь между потомком Хюррем - султаном Мехмедом IV и Папой Александром VII.

Впрочем, большинство историков относятся к этой версии с недоверием. Профессор Тарим отметил, что подобных сведений нет в записях венецианских послов, а профессор Эмеджен добавил, что переписка Хюррем с польской королевской семьей скорее является формальной дипломатией, а не доказательством ее дворянского происхождения.

Как на самом деле звали Роксолану

Имя Роксоланы впервые упомянули в 1542 году. Генуэзский банкир в Стамбуле писал, что султан Сулейман взял в жены пленницу из Руси по имени Роксолана. Позже посол Священной Римской империи Ожье Гислен де Бусбек также называл жену султана Роксоланой. В гареме ей дали имя Хюррем, что означает "веселая" или "радостная".

Когда могла родиться Роксолана

Точная дата рождения неизвестна, но историки предполагают, что она была примерно на 11 лет младше султана Сулеймана. Поскольку Сулейман родился в ноябре 1494 года, то Роксолана родилась в конце 1505 или в начале 1506 года.

Об источнике: Украинки

Украинки - это онлайн-журнал, посвященный жизни и достижениям украинок от прошлого до современности. Издание рассказывает о сильных, умных и деятельных женщинах, которые создают, рискуют, вдохновляют и не сдаются, независимо от обстоятельств.

Журнал освещает истории разных героинь: снайперов и волонтерок, жен военных и мам пленных, работниц оборонных заводов и основательниц социальных инициатив, монахинь и капелланок, молодых коллекционеров и опытных медийщиц. Издание уникально тем, что собрало истории о 100 выдающихся украинках.

Роксолана Хюррем Султан История Украины культура
Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

