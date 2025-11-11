Укр
Раскрыт секрет могилы Ивана Мазепы - почему Москва устроила охоту за ней

Юрий Берендий
11 ноября 2025, 05:27
Тайна могилы гетмана Мазепы, которого Москва на протяжении веков пыталась стереть из истории, раскрывает масштабы борьбы империи против украинской памяти.
Раскрыт секрет могилы Ивана Мазепы - почему Москва устроила охоту за ней
Могила Мазепы - где она находится и почему Москва охотилась за ней

О чем говорится в материале:

  • Почему Мазепу считают предателем
  • Как умер Иван Мазепа
  • Что символизирует образ Мазепы

В течение трех веков Россия пыталась стереть из памяти украинских героев, и самым ярким примером этого является гетман Иван Мазепа - человек, которым восхищалась вся Европа, но которого Москва превратила во врага №1. Об этом говорится в сюжете программы "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, что произошло с могилой Мазепы.

Почему Мазепа стал главным врагом Москвы

"В течение 300 лет Россия систематически пыталась стереть из памяти украинских героев, чтобы уничтожить саму историю народа", - отмечает исследователь истории Аким Галимов.

По его словам, именно Мазепа стал символом борьбы за независимость и одновременно - объектом имперской ненависти.

Психолог Анна Просветова добавляет, что Петр I имел определенные психологические проблемы, которые заставляли его бороться с памятью Мазепы, чтобы подчеркнуть собственное величие".

Руководитель "Гетманского фонда Петра Дорошенко" Алексей Дорошенко объясняет, что даже через триста лет после смерти гетмана продолжается борьба с его именем.

По его словам, Петр І приложил немало усилий, чтобы искоренить любые упоминания о Мазепе. Даже в XXI веке на конференциях иногда используют недостоверные изображения гетмана, путая его с литовским князем".

Смотрите видео о том, где похоронен Мазепа:

Чем известен Мазепа - что сделал Мазепа для Украины

Мазепа был не только политическим лидером, но и меценатом, который фактически возродил украинские святыни.

"В 1706 году закончено строительство, и чудом сохранился колокол, который был отлит на средства Мазепы, - один из древнейших бронзовых колоколов Украины", - рассказывает научный сотрудник Национального заповедника "София Киевская", кандидат исторических наук Любовь Стромилюк.

Именно на средства Мазепы София Киевская была перестроена и дополнена шестью куполами, а колокольня собора стала одной из главных визитных карточек Киева.

Как выглядел Мазепа

Фигура украинского гетмана вызывала уважение среди европейских интеллектуалов. Его имя не сходило со страниц французского еженедельника La Gazette, где его упоминали более тридцати раз.

Немецкий историк Иоганн Вардили называл его "казацким вождем", а австрийский император Иосиф I предоставил гетману титул князя Римской империи.

Французский посол Жан-Дебелюс писал, что Мазепа "на вид не выдающийся физически, но тело его крепче, чем у немецкого рейтара".

Даже через сто лет после его смерти Виктор Гюго и Лорд Байрон посвящали ему свои поэмы, подчеркивая его величие и трагическую судьбу.

Тайна захоронения гетмана Ивана Мазепы - где могила Мазепы

После поражения под Полтавой Мазепа вместе с Карлом XII отступил в Молдову, где умер вблизи города Бендеры. По свидетельствам, казаки похоронили его в храме румынского города Галац, который тогда контролировала Османская империя.

"Царь Петр І требовал доставить ему Мазепу живого или мертвого, а потому казакам пришлось похоронить его в храме Галаца. Но враг не оставлял попыток выкрестить тело гетмана", - рассказал ведущий "Затерянного мира" Геннадий Попенко.

По воспоминаниям очевидцев, в конце XIX века в церковь ворвалась банда русских матросов и открыв могилу, осквернила останки Мазепы. Впоследствии храм был снесен во времена румынского диктатора Николае Чаушеску - единственный случай разрушения церкви коммунистами во всей стране.

"По странному стечению обстоятельств, это была единственная церковь, которую уничтожили коммунисты на территории всей Румынии. Но место, где стоял храм, и дальше называли Мазепа, - сегодня это официальное название одного из микрорайонов Галаца", - резюмирует ведущий.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Мазепа Иван Мазепа История Украины
16:48

"Сдача Краматорска и Славянска": Ступак о худшем сценарии наступления РФВидео

16:40

Станет только хуже: при какой поломке запрещено останавливать автомобиль

16:30

Водителям стоит знать: в Киеве появились необычные светофоры

