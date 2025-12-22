"Я выпала": KOLA впервые рассказала о своем партнере на "Танцах со звездами"

KOLA поделилась своими впечатлениями от участия в шоу.

KOLA станцевала танго / коллаж: Главред, фото: instagram.com, KOLA

Кратко:

KOLA дала новое интервью

Как она отнеслась к своему партнеру на Танцах со звездами

Украинская известная певица KOLA, которая стала одной из 12 звездных участников предновогоднего спецвыпуска Танцев со звездами, рассказала о своем опыте.

В интервью сайту 1plus1 артистка поделилась, какое у нее сложилось первое впечатление о своем партнере Сергее Ефремове.

"Впервые я увидела его фото в Телеграме, он там выглядел, как какой-то голливудский актер, я, если честно, выпала... и была очень рада, что я буду танцевать с таким красавцем. Сергей оказался очень добрым, харизматичным, сильным, честным, строгим и справедливым. Я ему доверяю и у нас произошел коннект с первой секунды. Как я везде говорю: "У меня лучший партнер в мире". Сближение еще больше произошло, наверное, тогда, когда я узнала, что Сергею также интересен духовный мир и он много чего практикует, мы даже поделились своей любимой музыкой для медитаций. Но, я же говорю, мы сразу были будто знакомы сто лет, и когда кто-то рядом с нами, мы всегда друг за друга - мы команда, и это очень чувствуется", - отметила KOLA.

Певица KOLA / фото: скрин instagram.com, KOLA

Также певица рассказала, что труднее: взять высокую ноту в вокале или держать равновесие в сложной поддержке.

"И то, и другое трудно, потому что везде присутствуют нервы. Если бы можно было забрать камеры и людей из зала, то и ноты, и поддержки давались бы в разы легче. Сам факт того, что тебя оценивают, всегда поднимает градус. Забыть об этом и расслабиться - это умение, которое приходит со временем", - добавила знаменитость.

Напомним, премьера спецвыпуска Танцев со звездами состоится 28 декабря в 20:00 в эфире 1+1 Украина.

О персоне: Kola Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) - украинская певица, автор песен. Участница музыкального проекта "Голос страны" (2016, 2021) и Национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. Обладательница двух премий YUNA - в номинациях "Пісня незламної України" (2023) и "Найкраща виконавиця" (2024).

