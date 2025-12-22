Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Я выпала": KOLA впервые рассказала о своем партнере на "Танцах со звездами"

Элина Чигис
22 декабря 2025, 22:27
39
KOLA поделилась своими впечатлениями от участия в шоу.
KOLA
KOLA станцевала танго / коллаж: Главред, фото: instagram.com, KOLA

Кратко:

  • KOLA дала новое интервью
  • Как она отнеслась к своему партнеру на Танцах со звездами

Украинская известная певица KOLA, которая стала одной из 12 звездных участников предновогоднего спецвыпуска Танцев со звездами, рассказала о своем опыте.

В интервью сайту 1plus1 артистка поделилась, какое у нее сложилось первое впечатление о своем партнере Сергее Ефремове.

видео дня

"Впервые я увидела его фото в Телеграме, он там выглядел, как какой-то голливудский актер, я, если честно, выпала... и была очень рада, что я буду танцевать с таким красавцем. Сергей оказался очень добрым, харизматичным, сильным, честным, строгим и справедливым. Я ему доверяю и у нас произошел коннект с первой секунды. Как я везде говорю: "У меня лучший партнер в мире". Сближение еще больше произошло, наверное, тогда, когда я узнала, что Сергею также интересен духовный мир и он много чего практикует, мы даже поделились своей любимой музыкой для медитаций. Но, я же говорю, мы сразу были будто знакомы сто лет, и когда кто-то рядом с нами, мы всегда друг за друга - мы команда, и это очень чувствуется", - отметила KOLA.

Певица KOLA
Певица KOLA / фото: скрин instagram.com, KOLA

Также певица рассказала, что труднее: взять высокую ноту в вокале или держать равновесие в сложной поддержке.

"И то, и другое трудно, потому что везде присутствуют нервы. Если бы можно было забрать камеры и людей из зала, то и ноты, и поддержки давались бы в разы легче. Сам факт того, что тебя оценивают, всегда поднимает градус. Забыть об этом и расслабиться - это умение, которое приходит со временем", - добавила знаменитость.

Напомним, премьера спецвыпуска Танцев со звездами состоится 28 декабря в 20:00 в эфире 1+1 Украина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известный актер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк поделился, как его семья отреагировала на участие в проекте. На своей странице в Instagram Тарас рассказал, что родные его поддержали.

А также певица Юлия Проскурякова вышла на публику вместе со своим мужем Игорем Николаевым. Некоторое время пара не показывалась вместе и пошли слухи о том, что в паре начались проблемы. И вот редкий выход супругов закончился волной хейта, Юлию раскритиковали за выбор наряда.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Kola

Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) - украинская певица, автор песен. Участница музыкального проекта "Голос страны" (2016, 2021) и Национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. Обладательница двух премий YUNA - в номинациях "Пісня незламної України" (2023) и "Найкраща виконавиця" (2024).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Танцы со звездами новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не Будапешт и не Минск: Зеленский очертил главные гарантии безопасности Украины

Не Будапешт и не Минск: Зеленский очертил главные гарантии безопасности Украины

22:16Война
Самолеты снаряжены ракетами: существует высокая угроза массированного удара

Самолеты снаряжены ракетами: существует высокая угроза массированного удара

21:50Война
Прорыв РФ на Сумщине: Зеленский назвал, сколько бойцов ВСУ попали в плен

Прорыв РФ на Сумщине: Зеленский назвал, сколько бойцов ВСУ попали в плен

21:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

Штраф за "обед": какие продукты могут имитировать опьянение в организме

Штраф за "обед": какие продукты могут имитировать опьянение в организме

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

Последние новости

23:44

Как вырастить "долларовое дерево" из листка: домашний метод, который работает

23:28

Американцы воевали против РФ: на фронте погибли двое добровольцев из США

22:27

"Я выпала": KOLA впервые рассказала о своем партнере на "Танцах со звездами"

22:22

Дедушкина гордость: Ахтем Сеитаблаев показал редкое фото с дочерью и внучкой

22:16

Не Будапешт и не Минск: Зеленский очертил главные гарантии безопасности Украины

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:15

Популярный банк закрывает все счета украинцев: последний срок снятия денег

21:50

Самолеты снаряжены ракетами: существует высокая угроза массированного удара

21:24

Прорыв РФ на Сумщине: Зеленский назвал, сколько бойцов ВСУ попали в плен

21:22

Киев и область 23 декабря: графики отключения света и объемы ограниченийФото

Реклама
21:04

"Втроем": Алина Гросу сделала признание после слухов о беременности

20:52

Прослужат значительно дольше: как избежать быстрого износа зимних шин

20:39

Внезапная атака 7-балльной бури: когда закончится геомагнитный шторм

20:28

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

20:27

Революция в отоплении: один простой шаг разогреет радиаторы в разы быстрееВидео

20:04

Может ли булавка защитить от порчи: мольфар удивил простым ритуаломВидео

20:03

Видели только счастливчики: какие редкие явления фиксируют только зимой

19:37

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих сделала неожиданное заявление о свадьбе

19:32

В Крыму ликвидировали воевавшего в Украине главаря "Эспаньолы": детали расстрела

19:15

Сильное похолодание со снегом накроет Украину: мощный мороз будет даже днем

19:10

Миф о вечном Ермаке: откуда возникла новая историямнение

Реклама
19:08

Без сухого шампуня: как освежить немытые волосы за пять минут

18:58

Шапаренко привлек внимание Европы: назван клуб и сумма возможного трансфера

18:29

50 лет незаконного брака: СМИ раскрыли главную тайну патриарха КириллаВидео

18:29

Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе и назвал дату возможной атаки

18:10

Прорыв или подготовка к наступлению: в ВСУ объяснили, что задумал враг на Сумщине

18:10

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

18:10

Умер автор легендарного хита о Рождестве Крис РиВидео

18:02

Закуска, которую сметут первой: рецепт фантастического блюда за 7 минут

17:40

Отключение света 23 декабря: где не будет электроэнергии во вторник

17:36

Необходимо сменить людей Галущенко в государственных облэнерго, - эксперт

17:29

Сколько комплексов "Орешник" появится в Беларуси: Лукашенко назвал цифру

17:26

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

17:23

Переговоры с США: Буданов сделал важное заявление и раскрыл условия

17:16

Почему появляются заусенцы и как от них избавиться: советы профессионала

16:52

Если не подходят шапки: 5 стильных головных уборов на зимуВидео

16:47

Владельцы их просто обожают: ТОП-5 кроссоверов, которые служат дольше Toyota RAV4

16:41

Низких цен не будет: экономист предупредил о подорожании базового продукта

16:37

Россияне накопили почти 1500 "Шахедов": когда может быть массированный удар

16:24

У Трампа заявили о "прорыве" в переговорах по урегулированию в Украине

16:02

Каким будет 2026 год для Украины: интересный прогноз искусственного интеллекта

Реклама
15:44

"Тогда он в меня влюбился": Сопонару раскрыла детали знакомства с мужем-британцем

15:35

Украинское оружие в деле: новая ракета уничтожила "жирную" цель россиян

15:34

"Должны простить": Винник со сцены заступился за русскихВидео

15:14

В Украину доставили разобранную ТЭС из Литвы, которая обеспечит светом миллион украинцев

15:09

Украинцы на границе застряли в километровых очередях - произошел настоящий коллапсФото

15:09

В каких цветах встречать 2026 год: "успешные" оттенки для одежды, аксессуаров и декора

14:40

Кошка зашла в вольер к медведям: очевидцы были поражены тем, чем это закончилось

14:34

"Все уже знали": Фединчик рассказал, как ему изменяла Денисенко в браке

14:14

Купила сумочку и сорвала куш: в Англии женщина продала уникальный товар

14:10

Актер-воин Фединчик раскрыл, как демобилизировался из ВСУ: "Установили титановую конструкцию"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Легкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюда
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять