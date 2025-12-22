Молчун Игорь Николаев попал в скандал с женой - поклонники ошеломлены

Кратко:
- Юлия Проскурякова показалась с мужем
- За что ее раскритиковали
Российская певица Юлия Проскурякова вышла на публику вместе со своим мужем Игорем Николаевым, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину.
Некоторое время пара не показывалась вместе и пошли слухи о том, что в паре начались проблемы. И вот редкий выход супругов закончился волной хейта, Юлию раскритиковали за выбор наряда.
Как стало известно, на премьеру одного из российских фильмов композитор пришел в рокерской куртке, а его жена заправила широкие брюки в сапоги, дополнив образ розовым жакетом и сумочкой со стразами.
"Похожи, как отец с дочкой. Круглолицые, розовощекие";
"Что за шаровары на ней?";
"Молодая женщина, а одевается – ужас", - написали в Сети.
Отношения Игоря Николаева и Наташи Королева
Недавно Игорь Николаев дал интервью и заговорил о своей бывшей жене Наташе Королевой. Он подчеркнул, что не собирался вредить Королевой и подарил ей все песни, которые для нее писал.
"Я не был обижен. Так жизнь сложилась, как можно обижаться на жизнь? Наоборот, где-то закрывается дверь, где-то открывается. Просто у нее открылась чуть пораньше", — отметил Николаев.
О персоне: Игорь Николаев
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
