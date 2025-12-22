Молчун Игорь Николаев попал в скандал с женой - поклонники ошеломлены

Юлия Проскурякова разочаровала поклонников своим видом.

Юлия Проскурякова попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова, Игорь Николаев

Кратко:

Юлия Проскурякова показалась с мужем

За что ее раскритиковали

Российская певица Юлия Проскурякова вышла на публику вместе со своим мужем Игорем Николаевым, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину.

Некоторое время пара не показывалась вместе и пошли слухи о том, что в паре начались проблемы. И вот редкий выход супругов закончился волной хейта, Юлию раскритиковали за выбор наряда.

Как стало известно, на премьеру одного из российских фильмов композитор пришел в рокерской куртке, а его жена заправила широкие брюки в сапоги, дополнив образ розовым жакетом и сумочкой со стразами.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев / фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

"Похожи, как отец с дочкой. Круглолицые, розовощекие";

"Что за шаровары на ней?";

"Молодая женщина, а одевается – ужас", - написали в Сети.

Юлия Проскурякова / фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Отношения Игоря Николаева и Наташи Королева

Недавно Игорь Николаев дал интервью и заговорил о своей бывшей жене Наташе Королевой. Он подчеркнул, что не собирался вредить Королевой и подарил ей все песни, которые для нее писал.

"Я не был обижен. Так жизнь сложилась, как можно обижаться на жизнь? Наоборот, где-то закрывается дверь, где-то открывается. Просто у нее открылась чуть пораньше", — отметил Николаев.

О персоне: Игорь Николаев Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

