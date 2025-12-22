Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Молчун Игорь Николаев попал в скандал с женой - поклонники ошеломлены

Элина Чигис
22 декабря 2025, 11:30
108
Юлия Проскурякова разочаровала поклонников своим видом.
Юлия Проскурякова, Игорь Николаев
Юлия Проскурякова попала в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова, Игорь Николаев

Кратко:

  • Юлия Проскурякова показалась с мужем
  • За что ее раскритиковали

Российская певица Юлия Проскурякова вышла на публику вместе со своим мужем Игорем Николаевым, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину.

Некоторое время пара не показывалась вместе и пошли слухи о том, что в паре начались проблемы. И вот редкий выход супругов закончился волной хейта, Юлию раскритиковали за выбор наряда.

видео дня

Как стало известно, на премьеру одного из российских фильмов композитор пришел в рокерской куртке, а его жена заправила широкие брюки в сапоги, дополнив образ розовым жакетом и сумочкой со стразами.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев / фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

"Похожи, как отец с дочкой. Круглолицые, розовощекие";

"Что за шаровары на ней?";

"Молодая женщина, а одевается – ужас", - написали в Сети.

Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова / фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Отношения Игоря Николаева и Наташи Королева

Недавно Игорь Николаев дал интервью и заговорил о своей бывшей жене Наташе Королевой. Он подчеркнул, что не собирался вредить Королевой и подарил ей все песни, которые для нее писал.

"Я не был обижен. Так жизнь сложилась, как можно обижаться на жизнь? Наоборот, где-то закрывается дверь, где-то открывается. Просто у нее открылась чуть пораньше", — отметил Николаев.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, композитор Евгений Рыбчинский объяснил, почему он отказался стать продюсером певицы Натальи Могилевской. Евгений вспомнил, как однажды Могилевская обратилась к нему за помощью в продюсировании. Это произошло после того как она разорвала сотрудничество с Дмитрием Ягольником.

А также певец Олег Винник, который сбежал в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, рассказал о жизни своего сына Юлиана. Юлиану сейчас 21 год, родился он и учился в Берлине, парень знает украинский, российский и немецкий языки.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Игорь Николаев

Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Игорь Николаев Юлия Проскурякова новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

12:36Синоптик
Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

10:59Фронт
Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

10:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Последние новости

13:09

РФ модернизировала дрон-камикадзе "Молния": в ГУР раскрыли новую тактику оккупантов

13:01

Сплетни и скандалы: самые громкие разводы украинских знаменитостей в 2025 году

12:45

Сладости, которые не навредят фигуре: что можно есть даже на диете

12:44

Как прошли съемки предновогоднего благотворительного выпуска "Танцы со звездами" на 1+1 УкраинаВидео

12:36

Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:18

Новый год под подозрением: топ-5 лучших рождественских детективов

12:15

Большинство водителей совершают ошибку: какие вещи опасно оставлять в машине зимой

12:12

Забрали в карету скорой: шоумен-воин Салем показал последствия ранения на фронтеВидео

12:11

Нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь: эксперты дали однозначный ответВидео

Реклама
12:07

Что нельзя хранить на туалетном столике в ванной: главные ошибки

11:43

Больше, чем территория: какую реальную ценность Донбасс имеет для России

11:30

Молчун Игорь Николаев попал в скандал с женой - поклонники ошеломлены

11:01

Звезда "Оно 2" совершил самоубийство - жена сделала заявление

10:59

Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

10:48

Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

10:34

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

10:31

"Разрыв остается огромным": в Politico раскрыли детали мирных переговоров в США

10:02

"Чтобы не сглазили": холостяк Терен публично показал новую избранницу

09:40

Грузовой поезд сошел с рельсов из-за атаки "Шахеда": детали аварии возле Коростеня

09:39

Как ускорить работу старого ноутбука: "воскресить" можно даже 10-летнее устройствоВидео

Реклама
09:18

Наталье Могилевской отказал известный продюсер - причина

09:15

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

09:06

Как месяц вашего рождения влияет на брак: что говорят астрологи

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 декабря (обновляется)

09:03

Президента России, который сможет встать на колени в Буче, мы не дождемсямнение

09:01

Минус 100 млн долларов: ГУР уничтожило российские истребители Су-30 и Су-27Видео

08:46

Дроны атаковали порт Тамань на Кубани: повреждены два суда и трубопровод

08:39

Воевал в Чечне, Сирии и Украине: в Москве подорвали авто с топ-военным армии РФ

08:28

Деньги - не Украине: Вэнс распространил месседж относительно нового курса Трампа

08:15

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:34

На Житомирщине локомотив сошел с рельсов: есть раненые, ряд поездов меняет движение

06:54

США продвигают мирный план: Уиткофф раскрыл детали переговоров с Киевом и Москвой

06:44

Вопрос, который стоит в глазах всего путинского окружениямнение

05:41

Вызывают боль и стресс у животных: какие опасные ошибки совершают владельцы кошек

04:45

Дочь принца Уильяма готовят к передаче титула — детали

04:20

Волхвы знали места: где в Украине массово находят древние сокровища и как их искатьВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке уличного художника за 31 секунду

03:16

Как часто нужно менять постельное белье: эксперты дали однозначный ответ

02:30

Как снизить риск развития деменции: ученые ошеломили неожиданным решением

02:01

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

Реклама
00:56

Штраф за "обед": какие продукты могут имитировать опьянение в организме

00:03

Угроза растет: Россия готовится к серии массированных атак в ближайшее время

21 декабря, воскресенье
23:26

США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

23:13

Сосредоточились на четырех ключевых документах: детали переговоров в Майами

22:45

В Грабовском люди письменно отказывались от эвакуации: что известно

22:30

Повышение тарифов: раскрыто, для кого цифры в платежках вырастут и почему

22:02

Об их функции знают единицы: зачем нужны черные точки на лобовом стекле автомобиля

21:57

"Договорняк": готовят ли Бессарабию готовят к сдачемнение

21:43

До 4 очередей в сутки: обновленные графики отключений для Днепропетровщины на 22 декабряФото

21:30

В DeepState раскрыли тревожную причину прорыва РФ на Сумщине: что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять