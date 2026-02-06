Укр
Какие обороты двигателя медленно "убивают" авто: ошибки, которые допускал каждый

Мария Николишин
6 февраля 2026, 22:10
Экономия с помощью оборотов может перерасти в дорогой ремонт.
Какие обороты плохо влияют на авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Можно ли всегда ездить на низких оборотах
  • Как это влияет на работу авто

Многие водители любят экономить топливо, двигаясь на низких оборотах двигателя. Но именно эта привычка может привести к дорогостоящему ремонту автомобиля.

Главред решил разобраться, как низкие обороты влияют на авто.

Почему нельзя ездить на низких оборотах

Эксперты Avtoto рассказывают, что современные двигатели создаются с минимальным запасом прочности ради снижения массы и объема. В частности, тонкие стенки блока цилиндров и уменьшенный объем охлаждающей жидкости ускоряют прогрев, но делают технику уязвимой к нештатным нагрузкам.

По их словам, в отличие от старых атмосферных моторов, современные аналоги хуже переносят недостаток оборотов из-за высокого удельного давления в цилиндрах.

Что произойдет, если ездить на низких оборотах

Отмечается, что при активном нажатии на педаль газа при малых оборотах давление в цилиндрах резко возрастает, хотя скорость вращения коленвала остается низкой. Это создает условия для преддетонационных процессов, которые постепенно разрушают поршневую группу и вкладыши.

"Турбина в таких режимах работает нестабильно, а электроника пытается компенсировать дефицит тяги чрезмерной подачей топлива, что приводит к перегреву системы", - говорится в сообщении.

Кроме того, системы очистки выхлопных газов, такие как катализаторы и сажевые фильтры, не получают необходимой температуры при низкой интенсивности работы. Следствием становится накопление сажи и нагара на клапанах, особенно в моторах с прямым впрыском.

Когда можно ездить на низких оборотах

Эксперты говорят, что низкие обороты допустимы только при условии минимальной нагрузки. Главным условием безопасности для двигателя является полный прогрев всех систем до рабочей температуры перед началом экономного движения.

Об источнике: Avtoto

Avtoto - автомобильная компания, основанная в 2008 году. Эксперты компании ведут блог, в котором рассказывают водителям об обслуживании автомобилей и отвечают на различные вопросы. Они также предоставляют много полезной информации и советов автовладельцам.

Брак с 14 лет: в Раде сделали заявление о бракосочетании несовершеннолетних

14:50

Почему в СССР строили именно 5- и 9-этажки: архитектор раскрыл логику

14:15

Почему 7 февраля нельзя одевать одежду зеленого цвета: какой церковный праздник

