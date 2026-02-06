Домашний творог всего из 2 ингредиентов: проверенный рецепт за 30 минут

Для приготовления вам не понадобятся закваски, специальные термометры или сложные технологии.

Как приготовить творог - рецепт/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как приготовить домашний творог

Как сделать творог из свежего молока

Домашняя еда - это простота, качество и уверенность в том, что вы получаете самое лучшее. Главред рекомендует приготовить вкусный творог дома.

Повар Александр Огородник делится простым способом, который позволяет получить нежный, мягкий домашний творог уже за 30 минут.

Для приготовления вам не понадобятся закваски, специальные термометры или сложные технологии.

Вам понадобится:

Молоко 3,5% - 2 л

Кефир 3,5% - 1 л

Рекомендуем не использовать ультрапастеризованное молоко, ведь оно не сворачивается из-за особой термической обработки.

Процесс приготовления

Нагрейте молоко до температуры, близкой к кипению - примерно 90-95°C. Оно должно быть горячим, но не закипать.

Влейте кефир в молоко - сгусток образуется почти сразу.

Прогрейте смесь еще раз до появления легкого кипения, выключите огонь и оставьте на 5-10 минут.

Процедите массу через марлю или мелкое сито - и свежий творог готов.

Дополнительные советы

Рекомендуем использовать молоко с более высоким содержанием жира - так творог получается более нежным и сливочным

Не перегревайте после добавления кефира, чтобы не сделать творог жестким

Не следует слишком сильно отжимать марлю, если хотите мягкую текстуру

Не выливайте сыворотку. Она станет отличной основой для блинов, оладий, теста для хлеба или смузи

Смотрите видео о том, как приготовить творог дома за 30 минут:

О персоне: Александр Огородник Александр Огородник — украинский повар, имеющий 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного Клуба и автор рецептов различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.

