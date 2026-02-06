Укр
Домашний творог всего из 2 ингредиентов: проверенный рецепт за 30 минут

Инна Ковенько
6 февраля 2026, 21:39
Для приготовления вам не понадобятся закваски, специальные термометры или сложные технологии.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 5 порции
Как приготовить творог - рецепт

Вы узнаете:

  • Как приготовить домашний творог
  • Как сделать творог из свежего молока

Домашняя еда - это простота, качество и уверенность в том, что вы получаете самое лучшее. Главред рекомендует приготовить вкусный творог дома.

Повар Александр Огородник делится простым способом, который позволяет получить нежный, мягкий домашний творог уже за 30 минут.

видео дня

Вам понадобится:

  • Молоко 3,5% - 2 л
  • Кефир 3,5% - 1 л

Рекомендуем не использовать ультрапастеризованное молоко, ведь оно не сворачивается из-за особой термической обработки.

Процесс приготовления

  • Нагрейте молоко до температуры, близкой к кипению - примерно 90-95°C. Оно должно быть горячим, но не закипать.
  • Влейте кефир в молоко - сгусток образуется почти сразу.
  • Прогрейте смесь еще раз до появления легкого кипения, выключите огонь и оставьте на 5-10 минут.
  • Процедите массу через марлю или мелкое сито - и свежий творог готов.

Дополнительные советы

  • Рекомендуем использовать молоко с более высоким содержанием жира - так творог получается более нежным и сливочным
  • Не перегревайте после добавления кефира, чтобы не сделать творог жестким
  • Не следует слишком сильно отжимать марлю, если хотите мягкую текстуру
  • Не выливайте сыворотку. Она станет отличной основой для блинов, оладий, теста для хлеба или смузи

Смотрите видео о том, как приготовить творог дома за 30 минут:

Читайте также:

О персоне: Александр Огородник

Александр Огородник — украинский повар, имеющий 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного Клуба и автор рецептов различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.

