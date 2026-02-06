Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

В НБУ укрепили гривну по отношению к иностранным валютам.

Курс доллара и евро на понедельник / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в понедельник

Насколько укрепилась гривня

На понедельник, 9 февраля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс доллара, евро и злотого. Гривне удалось немного укрепиться. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Так, курс доллара к гривне установлен на уровне 43,05 грн/долл, что ниже показателя 6 февраля - 43,14 грн/долл. Таким образом, украинская валюта укрепилась на 9 копеек.

В отношении евро гривня также укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,76 грн/евро, вместо 50,90 грн/евро. Таким образом, гривня выросла на 14 копеек.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,99/43,03 грн/долл., а евро - 51,70/51,73 грн/евро.

Курс злотого на 9 февраля

Польский злотый также потерял в цене. Его курс установлен на уровне 12,03 грн/злотый, по сравнению с курсом 12,06 грн/злотый 6 февраля. Таким образом, валюта подешевела на 3 копейки.

Курс валют до конца февраля

Экономист Александр Хмелевский заявлял, что курс гривни к иностранным валютам в феврале 2026 года будет относительно стабильным.

По его словам, курс американской валюты будет находиться в пределах 42,5-43,5 гривен за доллар, а европейской - 50-52,5 гривен за евро.

Он добавил, что закрепление доллара выше 43,5 грн может открыть путь к дальнейшей девальвации. В то же время курс евро к гривне растет из-за укрепления евро по отношению к доллару на международных рынках.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас говорил, что гривня сохраняет относительную стабильность к доллару, но слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов. В феврале ключевую роль на курс валют будут играть действия НБУ и ситуация на мировых рынках.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на валютном рынке в феврале главное внимание может быть приковано к евро. На его динамику способны повлиять торговые споры между США и Европейским Союзом.

Доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что в феврале стоимость евро может превысить психологический рубеж и выйти за 51 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и наблюдает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

