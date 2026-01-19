Евро превысит психологический рубеж: озвучен тревожный прогноз по курсу

Плотников сказал, что предполагается дальнейшая умеренная девальвация гривни.

В течение двух недель января 2026 года официальный курс гривни к евро находился выше психологического уровня. Оснований ожидать стремительного снижения курса в ближайшее время нет. Об этом заявил доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

По его словам, минимальный показатель официального курса гривни к евро в январе 2026 года зафиксировался на уровне 49,51 грн/евро, а максимальный - 50,52 грн/евро.

"Сейчас европейская валюта немного подешевела по отношению к американской, однако я не вижу оснований ожидать стремительного снижения курса в ближайшее время. Разве что появятся какие-то недоразумения между Штатами и Европой, способные спровоцировать укрепление доллара", - подчеркнул Плотников.

Он добавил, что если в течение недели курс не сдвинется с 1,16 долл./евро, то украинцы могут ожидать относительной стабилизации на рынке.

Кроме того, доктор экономических наук добавил, что предполагается дальнейшая умеренная девальвация гривни с фиксацией в диапазоне 50,20-50,60 грн/евро.

По его мнению, в обменниках стоимость валюты может превысить психологический рубеж и выйти за 51 грн.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в течение недели ожидается небольшое снижение стоимости доллара.

По его мнению, на наличном рынке за один доллар будут просить 42,8-43,5 гривен, за евро придется отдать – 49-50,5 гривен.

Как сообщал Главред, в понедельник, 19 января, Нацбанк повысил официальный курс доллара до нового исторического максимума. Таким образом, гривна ослабла еще на 2 копейки.

Экономист говорил, что в ближайшее время стремительная девальвация гривни остановится на уровне 43 гривен за доллар. Поэтому, если у украинцев есть свободные деньги, которыми они не планируют пользоваться в ближайшие 6 месяцев, их можно обменивать.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины сейчас имеет все возможности обеспечить курс гривни на 2026 год не выше 45 гривен за доллар.

О персоне: Алексей Плотников Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов. Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками. В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

