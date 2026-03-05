США просят у Украины защиту от "Шахедов": Зеленский дал поручение

Президент подчеркнул стратегическую важность сотрудничества и поддержки союзников в противодействии угрозам дронов Shahed.

Украинские специалисты и техника готовятся к миссии в Ближневосточном регионе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Кратко:

США обратились к Украине за помощью в противодействии дронам "Shahed"

Киев оперативно откликнулся и предоставит специалистов и технику

Помощь касается Ближневосточного региона

США обратились к Украине с просьбой о специализированной помощи в противодействии дронам-камикадзе типа "Shahed" в Ближневосточном регионе. Киев откликнулся на запрос американской стороны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, американская сторона обратилась с конкретной просьбой о поддержке, и, учитывая уникальный опыт Украины в борьбе с иранскими беспилотниками, решение приняли быстро.

"Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность", — подчеркнул Президент.

Зеленский также подчеркнул, что такое сотрудничество является логическим продолжением стратегического партнерства между странами, ведь Украина стремится поддерживать тех, кто помогает обеспечивать безопасность украинских граждан в войне против российской агрессии.

Как обострение вокруг Ирана повлияет на Украину — мнение журналиста

Как сообщал ранее Главред, журналист Виталий Портников в эфире телеканала Эспрессо отметил, что длительная военная кампания США и Израиля против Ирана может существенно изменить глобальную информационную и политическую повестку дня. Из-за этого война России против Украины рискует отойти на второй план.

Шахед / Инфографика: Главред

По словам Портникова, ведущие мировые СМИ сейчас концентрируют внимание на событиях на Ближнем Востоке, поскольку они напрямую влияют на экономику и повседневную жизнь людей.

"Массовая атака России на Днепр вчера в информационном поле выглядит менее значимой, чем удары по мировым экономическим центрам — Дубаю или Абу-Даби, или закрытие их аэропортов", — пояснил журналист.

Операция США в Иране — новости по теме

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Кроме того, утром 5 марта издание Reuters сообщило об атаке иранских дронов на город Нахичевань в Азербайджане. Этот населенный пункт расположен на границе с Ираном. В Нахичевани сообщили об огне и облаке дыма в небе.

Напомним, что в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя пост Трампа в Truth Social.

О персоне: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

