"Тарелки летают": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

Репер рассказал, в каких отношениях сейчас с женой.

Потап отреагировал на слухи о разводе с Настей Каменских

В каких отношениях звездная пара

Украинский рэпер Потап, который уехал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, прокомментировал слухи о разводе со своей звездной женой Настей Каменских, которые активно циркулируют в сети. Об этом он рассказал в интервью Вадиму Бухкалову.

Как признался Потап, их отношения с Настей не безоблачные. Как и у обычных людей, у звезд тоже бывают конфликты.

"У нас обычная жизнь, бывает и тарелки летают", — рассказал рэпер, намекая на вспыльчивый характер артистов.

Несмотря на это, Потап и Настя пока не собираются разводиться и довольны своим браком. Ведущий заметил, что пара прилетела на отдых в Таиланд вместе и выглядела вполне счастливой.

"Мы ничего с Настей не делаем по этому поводу. Мы пытались что-то опровергать, говорить: "Нет, мы муж и жена", а все говорят: "Нет, вы ничего не знаете, вы разводитесь". Например, в Украине вообще все уверены в том, что мы не вместе. Если мы сейчас начнем с Настей в обнимку фотографироваться из Таиланда и говорить, что мы вместе, знаешь, что напишут первое? "Это вы специально сейчас разыгрываете нас", — признался артист.

Потап и Настя Каменских - личная жизнь

Отношения Потапа и Насти начались как скрытый служебный роман, который они официально подтвердили лишь в мае 2019 года роскошной свадьбой под Киевом. Несмотря на длительный период гармонии, с 2023 года пара столкнулась с волной слухов о разводе из-за редких совместных появлений и жизни в разных странах. Сейчас артисты официально остаются в браке и опровергают разрыв.

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

