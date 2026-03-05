Укр
"Тарелки летают": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

Кристина Трохимчук
5 марта 2026, 17:19
Репер рассказал, в каких отношениях сейчас с женой.
Потап и Настя - развод
Потап и Настя - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Потап отреагировал на слухи о разводе с Настей Каменских
  • В каких отношениях звездная пара

Украинский рэпер Потап, который уехал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, прокомментировал слухи о разводе со своей звездной женой Настей Каменских, которые активно циркулируют в сети. Об этом он рассказал в интервью Вадиму Бухкалову.

Как признался Потап, их отношения с Настей не безоблачные. Как и у обычных людей, у звезд тоже бывают конфликты.

видео дня

"У нас обычная жизнь, бывает и тарелки летают", — рассказал рэпер, намекая на вспыльчивый характер артистов.

Настя Каменских
Настя Каменских - семья / фото: instagram.com, Настя Каменских

Несмотря на это, Потап и Настя пока не собираются разводиться и довольны своим браком. Ведущий заметил, что пара прилетела на отдых в Таиланд вместе и выглядела вполне счастливой.

"Мы ничего с Настей не делаем по этому поводу. Мы пытались что-то опровергать, говорить: "Нет, мы муж и жена", а все говорят: "Нет, вы ничего не знаете, вы разводитесь". Например, в Украине вообще все уверены в том, что мы не вместе. Если мы сейчас начнем с Настей в обнимку фотографироваться из Таиланда и говорить, что мы вместе, знаешь, что напишут первое? "Это вы специально сейчас разыгрываете нас", — признался артист.

Потап и Настя Каменских редко видятся
Потап - личная жизнь / фото: instagram.com, Потап

Потап и Настя Каменских - личная жизнь

Отношения Потапа и Насти начались как скрытый служебный роман, который они официально подтвердили лишь в мае 2019 года роскошной свадьбой под Киевом. Несмотря на длительный период гармонии, с 2023 года пара столкнулась с волной слухов о разводе из-за редких совместных появлений и жизни в разных странах. Сейчас артисты официально остаются в браке и опровергают разрыв.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

