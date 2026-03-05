В Украине есть птица-долгожитель: где она живет и чем особенна

К долгожителям относятся ворон, филин и орлан-белохвост.

В Украине обитают птицы, которые могут жить значительно дольше других пернатых / коллаж: Главред, фото: Википедия

В Украине обитают птицы, которые могут жить значительно дольше других пернатых. К таким долгожителям относятся ворон, филин и орлан-белохвост.

Как рассказала львовский орнитолог Анна Кузьо, в Украине не проводилось масштабных исследований, которые позволили бы точно определить, какая из этих птиц живет дольше всего в природных условиях. Однако зарубежные ученые зафиксировали максимальную продолжительность жизни этих видов в неволе. Об этом пишет УНИАН.

Согласно их данным, филин может прожить до 68 лет, а орлан-белохвост - до 42 лет. При этом вороны, как отмечают исследователи, способны жить даже немного дольше филинов.

Сколько живут вороны

По информации западных ученых, максимальный зафиксированный возраст ворона в неволе достиг 69 лет. В Украине подобных рекордов пока не зарегистрировано. Хотя эти птицы довольно распространены на территории страны, определить их возраст сложно. Для этого необходимо либо наблюдать за птицей с рождения в неволе, либо проводить длительные исследования с кольцеванием, чего в Украине практически не делали.

Где живут вороны в Украине

Вороны встречаются по всей территории страны, однако чаще всего их можно увидеть в лесных районах. Эти птицы предпочитают именно лесные зоны, поэтому больше всего их там, где есть большие лесные массивы. Особенно много воронов обитает в Карпатах.

Где они строят гнезда

Чаще всего вороны гнездятся в лесах. Если поблизости нет леса, птицы могут обустроить гнездо в лесополосе или лесопарке. Для гнездования им нужны высокие деревья, с которых можно наблюдать за окружающей территорией. Иногда вороны выбирают необычные места и строят гнезда даже на опорах линий электропередач.

Чем питаются вороны

Вороны всеядны и легко адаптируются к различным источникам пищи. Они могут искать еду возле населенных пунктов, питаться отходами на свалках, есть корм, оставленный для домашних животных, ловить мышей на полях или даже забирать птенцов из гнезд других птиц. Также в рацион воронов входит зерно, однако для полноценного питания им обязательно нужна белковая пища.

Чем вороны отличаются от других птиц

Вороны принадлежат к семейству вороновых и считаются самыми крупными и одними из самых умных представителей этой группы. К их "родственникам" относятся сороки, грачи, галки, вороны и сойки, которые часто живут рядом с людьми и нередко встречаются в городах. Вороны же, наоборот, стараются избегать городской среды.

Тем не менее иногда бывают исключения. Например, во Львове уже много лет на территории Лычаковского кладбища живет пара воронов.

О персоне: Анна Кузьо Анна Кузьо - украинский орнитолог из Львова, эколог и популяризатор наблюдения за птицами (birdwatching). Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "Экология". С 2008 года участвует в научных экспедициях, работала в Государственном природоведческом музее во Львове. Основные направления деятельности: Мониторинг птиц - организация учетов и исследований численности и распространения птиц в Украине.

Просвещение - проведение экскурсий, лекций и тренингов, популяризация birdwatching среди широкой аудитории.

Гражданская наука - привлечение волонтеров и любителей к сбору научных данных о птицах.

Международное сотрудничество - участие в проектах "Франкфуртского зоологического общества" и инициативах по охране природы. Кузьо активно выступает в медиа, объясняет значение птиц в экосистемах и влияние войны на окружающую среду, а также является координатором ряда образовательных и природоохранных проектов.

